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Крзерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель
Сайт "Сегодня" публикует финансовый гороскоп на апрель. Предлагаем его вам.
РЫБЫ
- Прибыльные дни: 2, 7, 22, 27
- Убыточные дни: 5, 8, 30
Четко планируйте свои дела, иначе возможны ошибки. Начальство и коллеги оценят вашу работу, а вот с конкурентами ведите себя мудрее, тогда они не будут досаждать. Деньги лучше копить, чем тратить. Если сделаете грамотную инвестицию, то скоро получите доход с хорошими процентами. Используйте оригинальные подходы в повседневной работе: это скажется на ее качестве и на вашем карьерном росте.
ОВЕН
- Прибыльные дни: 2, 11, 21, 26
- Убыточные дни: 5, 17, 30
В апреле Овнам не стоит беспокоиться о своем материальном положении. Сейчас хорошее время для выполнения самых амбициозных планов. Вы сможете продемонстрировать свои способности, впечатлив окружающих, что обязательно скажется и на доходах. Не бойтесь только никаких трудностей и смело идите к цели. Поддержка коллег и близких вам будет гарантирована.
ТЕЛЕЦ
- Прибыльные дни: 6, 13, 19, 23
- Убыточные дни: 11, 21, 27, 29
Избегайте ошибок в обращении с деньгами и старайтесь не делать каких-либо серьезных инвестиций: ваши финансовые решения в этот период будут недальновидными. Лучше посвятите это время благоприятному для здоровья отдыху. Тогда вам удастся разрешить возникающие задачи и завершить давние проекты. Подобное рвение будет прилично вознаграждено как в моральном, так и в материальном плане.
БЛИЗНЕЦЫ
- Прибыльные дни: 4, 11, 25, 29
- Убыточные дни: 1, 9, 13, 16
Апрель Близнецам нельзя проводить впустую: необходимо активно действовать, чтобы решать все дела "по горячим следам". В ближайшее время придется столкнуться с трудностями, но они помогут многое пересмотреть, осознать и вступить на твердую почву удачи и везения. Не отказывайтесь от помощи, будьте внимательны к коллегами и родственникам. Воспринимайте все с достоинством и благородством.
РАК
- Прибыльные дни: 6, 7, 8, 22
- Убыточные дни: 1, 11, 13, 28
Сейчас наступает хороший период для карьерного роста. Не бойтесь брать на себя лидерские полномочия, включайтесь в самые невероятные проекты. Это повлияет и на уровень ваших заработков. Успех будет сопутствовать людям, способным молниеносно реагировать на происходящее и быстро перестраивать свои цели. У вас будет коллектив единомышленников, но не забывайте об осторожности.
ЛЕВ
- Прибыльные дни: 7, 12, 15, 21
- Убыточные дни: 1, 23, 29, 30
Умелое использование подвернувшихся возможностей значительно улучшит финансовое положение Львов и приведет к динамичному повышению доходов. Также стоит поискать новые места, где можно приложить свои силы: несмотря на зависть недоброжелателей, есть все шансы хорошо устроиться в новом коллективе. Но рассчитывайте только на свои силы: преодолевать все препятствия придется в одиночку.
ДЕВА
- Прибыльные дни: 1, 4, 13, 20
- Убыточные дни: 8, 22, 29, 30
Пришло время посвятить себя самореализации, получению новых знаний и повышению квалификации. В профессиональном плане ожидается спокойный месяц, хотя у Дев могут возникать неординарные идеи, которые очень положительно отразятся на финансах. При любых действиях важно доверять интуиции и не лезть в слишком опасные или неординарные ситуации. Также не стоит вступать в споры с начальством.
ВЕСЫ
- Прибыльные дни: 1, 10, 20, 24
- Убыточные дни: 11, 13, 19
В этом месяце Весам повезет, только если они сыграют на опережение: при небольших затратах сил и средств им удастся одержать победу в бизнесе. Будьте внимательны к своему окружению и не поддавайтесь на лесть. Достигать взаимопонимания в этом месяце будет достаточно сложно, переговоры по многим вопросам зайдут в тупик. Выбираться из этого можно будет позже, в конце весны — начале лета.
СКОРПИОН
- Прибыльные дни: 5, 12, 14, 22
- Убыточные дни: 10, 13, 19, 23
В профессиональных вопросах следуйте хорошему правилу: не обещайте того, что вряд ли сможете сделать. Месяц неблагоприятен для начала новых проектов и встреч с новыми деловыми партнерами. Но стоит заняться завершением старых, повисших мертвым грузом дел. С деньгами проблем не предвидится: они будут поступать регулярно, а расходы апреля могут быть связаны с делами семейными или романтическими.
СТРЕЛЕЦ
- Прибыльные дни: 3, 12, 18, 25
- Убыточные дни: 4, 6, 13, 20
У Стрельцов в этом месяце есть возможность улучшить свои финансовые позиции. Вашим главным оружием будут коммуникабельность и умение выстраивать отношения с людьми. Не применяйте одни и те же шаблоны поведения к разным людям, и вы четко увидите, как своих недоброжелателей, так и явных покровителей. Не бойтесь действовать не по намеченному плану: деньги ждут вашей решительности.
КОЗЕРОГ
- Прибыльные дни: 9, 11, 13, 28
- Убыточные дни: 1, 4, 14, 16
Работы у Козерогов в этом месяце будет много, скорее всего, она будет требовать внимания даже в выходные. Руководство будет предъявлять завышенные требования, ставя самые сложные и важные задачи. Благодаря профессиональным вызовам представители этого знака смогут обрести новый опыт и повысить квалификацию. Но, приложив максимум усилий и стараний, вы попадете на "звездный Олимп".
ВОДОЛЕЙ
- Прибыльные дни: 10, 12, 24, 29
- Убыточные дни: 1, 4, 8, 13
Апрель может стать вполне успешным месяцем. Есть шанс, что подвернутся хорошие путешествия, связанные с работой, или поступит предложение очень интересной и перспективной должности. Не упускайте возможности обзавестись новыми полезными знакомствами. Но старайтесь не ввязываться в рискованные сделки, иначе финансовый баланс может сильно пошатнуться.
Фото: www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, финансирование, знаки Зодиака, апрель
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