Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков

12.06.2017 09:53

Индийский год разделен не на 12 равных частей, как к этому мы привыкли, а на целых 27! Все 27 накшатр (частички лунного цикла) символизируют животного, темперамент которого в значительной мере влияет на поведение и жизнь человека.

Для того чтобы узнать, какой зверь вам ближе – достаточно просто сопоставить дату рождения с индийским календарем…

Жеребец: 13-26 апреля

Неукротимый, свободолюбивый знак. Главные черты характера: открытость, честность, бескорыстие.

Слон: 27 апреля-10 мая

Амбициозный индивидуалист. Трудолюбив, тяжел на подъем, пассивен в интимных отношениях.

Овца: 11-24 мая

Знак, разрывающийся между честностью и обманом, работоспособностью и ленью, релаксом и вспыльчивостью. Чаще всего побеждают положительные качества, но есть индивидуумы, чья жизнь всегда «от обратного».

Змей: 25 мая-7 июня

Очень обидчивый знак с мягким, добрым сердцем. Отличительная характеристика: мечтательность, творчество, чувственность.

Змея: 8-20 июня

Активная, смелая авантюристка, любительница путешествий. Острый ум, проницательность, способность к гипнозу.

Собака: 21июня-4 июля

Дружелюбный, но очень авторитарный знак. Лидер по жизни, честен, умен.

Кошка: 5-18 июля

Проницательная и умная личность, не терпящая рядом с собой неповиновения в любых проявлениях. Но при этом, кошка игрива, ласкова, нежна.

Баран: 19 июля-1 августа

Творческая личность с богатым воображением и креативным мышлением. Хороший, ответственный семьянин и исполнительный работник.

Кот: 2-15 августа

Изумительное чувство юмора, гипнотическая власть над противоположным полом, высокий интеллект. Чувствителен и нежен, но очень эгоистичен.

Крыс: 16-29 августа

Упрямый и очень нахальный знак, всегда рвется к власти и преобладанию над другими. В отношениях консервативен, приверженец единственной любви на всю жизнь.

Крыса: 30 августа-12 сентября

Огромное значение придает материальным ценностям. А потому максимально спокойна, честолюбива, амбициозна.

Бык: 13-25 сентября

Быки подвержены депрессиям и стрессам на почве малой веры в себя. В обществе дружелюбны и веселы.

Буйволица: 26 сентября-9 октября

Великодушная и уязвимая особь, за спокойствием которой довольно часто скрываются душевные раны и пустота…

Тигрица: 10-22 октября

Харизматичная, страстная, мегаобоятельная личность, у которой всегда много поклонников. Не умеет вовремя останавливаться, потому и отдает предпочтение свободным связям без обязательств.

Буйвол: 23 октября-5 ноября

Главная цель буйвола – достичь успеха и богатства. Ради этого он готов пренебречь чистолюбием.

Тигр: 6-18 ноября

Очень открытый, чуткий и внимательный знак. Всегда приходит на помощь друзьям, но не любит быть в центре внимания.

Олениха: 19 ноября-1 декабря

Жизнерадостная, добрая олениха в стрессовых ситуациях превращается в твердую, жестокую личность, способную идти «по трупам».

Олень: 2-14 декабря

Это полная противоположность Оленихи. Олень всегда учтив, уступчив и мягок. Идеальный отец большого семейства и прекрасный работник.

Пес: 15-27 декабря

Как и положено – пес предан, всегда готов отдать всего себя ради друга или второй половинки. Обожает приключения, в меру авантюрен и экстремален.

Обезьяна-самец: 28 декабря-2 января

Кардинальные изменения – второе «я» обезьяны. Несмотря на внешнюю бесшабашность, самец очень прозорлив и подозрителен.

Мангуст: 11-23 января

Не приемлет ни в каких проявлениях обман и лицемерие. Спокоен, дальновиден, успешен.

Мартышка: 24 января-5 февраля

Умная, острая на язык Мартышка ненавидит одиночество. Она отлично себя чувствует в коллективе, особенно, если ей там отведено почетное место.

Львица: 6-18 февраля

Состоятельная как в духовном, так и в материальном отношении, Львица всегда готова подчиняться противоположному полу, если того требует партнер.

Кобыла: 19 февраля-3 марта

Противоречива, скрытна, принципиальна. Эмоции и чувства держит при себе, не подпуская никого в личное пространство.

Лев: 4-16 марта

Яркий внешне и сильный внутренне Лев достаточно часто остается совсем один в зрелом возрасте. Не каждый вытерпит рядом с собой настолько сильную, авторитарную личность.

Корова: 17-30 марта

Основные черты: терпимость, сочувствие, чувство долга, всепрощение, мечтательность и любвеобильность.

Слониха: 31 марта-12 апреля

Личность с большой душой. Приветливая и доброжелательная Слониха готова обнять и зацеловать весь мир

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.esotericblog.ru