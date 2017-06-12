Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба

12.06.2017 07:47

Судьба испытывает на прочность абсолютно всех. Но если у одних она делит жизнь на черно-белые полосы, чередуя взлеты и падения, то у других жизненная дорога – сплошная черная полоса препятствий без права передышки. Проблемы у таких людей размножаются, как грибы после дождя, а испытания растут в геометрической прогрессии.

Каким же знакам зодиака досталась самая тяжелая судьба, и кто из них чаще других спорит со злодейкой-судьбой, пытаясь доказать свое право на счастье?

Овны

Главная проблема, усложняющая жизнь всем Овнам – это их категоричность на фоне склонности к преувеличению. Они способны раздувать незначительные проблемы до вселенских масштабов, за которыми не видно лежащие на поверхности решения. Такое отношение к жизни накатывает беды снежным комом. Близкие и родственники не сразу спешат на выручку Овнам, поскольку не раз сталкивались с их неконтролируемой агрессией, доходящей буквально до садизма.

Овны и сами страдают от своего разрушающего неистовства, бросающего их в крайности – от гиперответственности до самоотречения. Они не терпят, когда им перечат, редко признают свою неправоту и постоянно стремятся к самоутверждению. Чтобы наладить «отношения» со своей судьбой Овнам придется научиться терпению. Контроль собственных эмоций и поступков, умение уступать и решать проблемы «холодной» головой значительно упростят жизнь Овнам.

Близнецы

У Близнецов есть два серьезных препятствия на пути к счастливой жизни – непостоянство и склонность к фатализму. Их настроение неподвластно логике и закономерности, поэтому не все хотят иметь с ними дело, опасаясь быть обманутыми. Близнецы делают это не со зла. Просто в какой-то момент они в силу только им ведомых обстоятельств меняют свое решение. Претерпевая в результате неудачу, они не ищут корень проблем в себе. Им больше нравится думать, что так звезды сошлись, и во всем виновата доля их несчастливая.

Не способствует успеху Близнецов и свойственный им эгоцентризм. Мир, по их мнению, должен крутиться только вокруг них. А если кому-то от этого плохо – что ж, это исключительно их проблемы. Судьба, как правило, разворачивается к подобным зазнайкам спиной, и чтобы увидеть ее лицо, Близнецам придется учиться брать ответственность за свою жизнь в собственные руки.

Раки

Счастью Раков мешает излишняя осторожность и предрасположенность к бездеятельной мечтательности. Раки обладают множеством позитивных качеств и богатым жизненным опытом, однако чаще всего этот багаж они используют не для развития и достижения вожделенных высот, а для лучшего маскирования от опасностей в собственной «ракушке». Судьба же балует тех, кто бесстрашно движется к своей цели и не боится созданных фантомов. Склонность Раков к глубокому пессимистическому анализу и те самые «один шаг вперед и два назад» всегда будут держать их на задворках жизни.

Чтобы стать баловнем судьбы Ракам придется воспользоваться поговоркой, согласно которой думать должна лошадь – у нее голова больше. Представителям знака стоит уверенней намечать цели, активнее действовать и идти вперед без оглядки на уютный и безопасный «панцирь». Он, конечно, защищает, но не только от проблем, но и от самой жизни.

Весы

Весы всю жизнь борются с искушением казаться, а не быть. Они очень зависимы от мнения окружающих, поэтому сделают все и пойдут на любой обман, чтобы заслужить похвалу, одобрение, восхищение и поощрение. Будучи в постоянной готовности оправдывать возложенные ожидания, Весы теряют слишком много созидательной энергии, поэтому не способны продуцировать собственные идеи. Им под силу лишь воплощать и развивать чужие задумки и проекты.

Весам сложно совладать с множеством взращенных комплексов, следствием которых становится неистребимое чувство вины, неумение отказывать, недостаток обязательности и неустойчивая воля. С таким набором сложных качеств им не удается поймать волну удачи. Заслужить счастье у судьбы Весам поможет отказ от множества точек зрения, выработка собственного мнения и умение им пользоваться для принятия жизненно важных решений.

Скорпионы

Свою судьбу Скорпионы делают сами. Однако, не будучи поклонниками легких путей, они зачастую сознательно напрашиваются на неприятности, поскольку искренне полагают, что счастье легким не бывает. Скорпионы обладают большой сопротивляемостью к бедам и удивительной способностью воскресать из пепла. Только благодаря такой воле к жизни судьба считает их достойными соперниками. Однако от этого жизнь становится только воинственнее и сложнее.

Скорпионы не привыкли прогибаться, даже если этого требует сама судьба – их упрямство непоколебимо. К тому же они индивидуалисты, не терпящие устои и призирающие мнение толпы. Неумение прогибаться под изменчивый мир и является их главной проблемой. Конечно, часто целеустремленность и упорство быка прокладывают Скорпионам путь к победе, но часто судьба без боя сдает свои позиции тем, кто умеет вовремя уступать и соглашаться на разумный компромисс.

Рыбы

Корень зла всех Рыб – метание между крайностями. Одни из них подвержены меланхолии и уязвимости от любых проявлений жизни (как позитивных, так и негативных). Другие же, наоборот, имея нервическую энергетическую натуру, живут в постоянном напряженном изматывающем беге. Непрекращающаяся борьба с испытаниями судьбы часто приводит их к моральному и физическому истощению. Они отдают все силы, доказывая, свое право на счастье, и часто становятся заложниками собственного убеждения, что чем больше будут отдавать, тем больше заслужат у судьбы счастья. Поэтому, когда проблемы выстраиваются к ним в очередь, они искренне не понимают, за что!

Привыкая к потоку бед, Рыбы способны видеть рок в любой непредвиденной ситуации и впадать в панику от всякой ерунды. Чтобы судьба перестала быть для Рыб роком, им стоит обратиться внутрь своего «Я», научиться больше понимать свою душу и перестать быть жертвами собственного уничижения.

Источник: strana-sovetov.com