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Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)
ОВЕН.
Вам будут лучше удаваться те дела, где не нужно ни с кем советоваться и никого ждать. Занимайтесь тем, что зависит только от вас. Вас озарит удачная идея. Запомните её и обдумайте на досуге.
ТЕЛЕЦ.
Вы на всё будете смотреть сквозь призму комфорта и с таким настроем заниматься разными делами. На этой неделе рекомендуется расширить круг своего общения. Вскоре у вас появятся новые знакомые.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вам будет просто оказаться в центре внимания. В любой ситуации вы сумеете проявить сообразительность так, что она обернётся в вашу пользу. В среду ваше внимание целиком поглотит финансовое дело.
РАК.
Вы будете всё время чем-то заняты. Это хорошее время для физических нагрузок и активного труда. Но не переусердствуйте, постепенно ваша энергетика будет снижаться. В выходные обязательно отведите время для качественного отдыха.
ЛЕВ.
Возможно неожиданное и успешное участие в коллективном мероприятии. Вы узнаете чью-то тайну, будете обсуждать какие-то тайные дела. В пятницу любое дело будет идти с таким трудом, что разумнее отложить его.
ДЕВА.
Вас ждёт активное общение с друзьями, соседями. И, скорее всего, узнаете что-то новое, полезное. Если информация вас не будет устраивать, то не поддавайтесь мрачным мыслям. Постарайтесь посмотреть на всё с другой стороны.
ВЕСЫ.
Вам будет сопутствовать удача в поездке, судебных делах. У вас значительно усилится чувственность, и вы будете заинтересованы в романтической встрече. Предстоит общение с чиновником или деловые переговоры.
СКОРПИОН.
Повышается риск попасть в экстремальную ситуацию. Вы избежите этого, если проведёте некоторое время в психологической работе над собой - так негативная энергетика этих дней переплавится в конструктивную.
СТРЕЛЕЦ.
Вас где-то ждёт удача, но встретитесь ли вы с ней, зависит от мелочей: пойдёте вы одной дорогой или другой, ответите на звонок или нет, отправитесь после работы прямо домой или зайдёте куда-нибудь отдохнуть.
КОЗЕРОГ.
У вас будет много мелкой повседневной работы. Было бы неплохо, если бы какие-то дела и обязанности вы закончили раз и навсегда, и у вас стало больше свободного времени. Вас ждёт важный разговор, обсуждение, спор.
ВОДОЛЕЙ.
Уделите здоровью побольше внимания. Увеличится повседневная нагрузка, станет больше работы, будет нужно кому-то помогать. Со среды до выходных браться за новые дела нежелательно.
РЫБЫ.
События дадут пищу для мечтаний. Происходящее приведёт вас в романтическое настроение. Вы найдёте, где применить свои таланты и творческое воображение. Слушайтесь интуиции, она плохого не посоветует.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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