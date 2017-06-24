Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)

24.06.2017 08:40

ОВЕН.

Вам будут лучше удаваться те дела, где не нужно ни с кем советоваться и никого ждать. Занимайтесь тем, что зависит только от вас. Вас озарит удачная идея. Запомните её и обдумайте на досуге.

ТЕЛЕЦ.

Вы на всё будете смотреть сквозь призму комфорта и с таким настроем заниматься разными делами. На этой неделе рекомендуется расширить круг своего общения. Вскоре у вас появятся новые знакомые.

БЛИЗНЕЦЫ.

Вам будет просто оказаться в центре внимания. В любой ситуации вы сумеете проявить сообразительность так, что она обернётся в вашу пользу. В среду ваше внимание целиком поглотит финансовое дело.

РАК.

Вы будете всё время чем-то заняты. Это хорошее время для физических нагрузок и активного труда. Но не переусердствуйте, постепенно ваша энергетика будет снижаться. В выходные обязательно отведите время для качественного отдыха.

ЛЕВ.

Возможно неожиданное и успешное участие в коллективном мероприятии. Вы узнаете чью-то тайну, будете обсуждать какие-то тайные дела. В пятницу любое дело будет идти с таким трудом, что разумнее отложить его.

ДЕВА.

Вас ждёт активное общение с друзьями, соседями. И, скорее всего, узнаете что-то новое, полезное. Если информация вас не будет устраивать, то не поддавайтесь мрачным мыслям. Постарайтесь посмотреть на всё с другой стороны.

ВЕСЫ.

Вам будет сопутствовать удача в поездке, судебных делах. У вас значительно усилится чувственность, и вы будете заинтересованы в романтической встрече. Предстоит общение с чиновником или деловые переговоры.

СКОРПИОН.

Повышается риск попасть в экстремальную ситуацию. Вы избежите этого, если проведёте некоторое время в психологической работе над собой - так негативная энергетика этих дней переплавится в конструктивную.

СТРЕЛЕЦ.

Вас где-то ждёт удача, но встретитесь ли вы с ней, зависит от мелочей: пойдёте вы одной дорогой или другой, ответите на звонок или нет, отправитесь после работы прямо домой или зайдёте куда-нибудь отдохнуть.

КОЗЕРОГ.

У вас будет много мелкой повседневной работы. Было бы неплохо, если бы какие-то дела и обязанности вы закончили раз и навсегда, и у вас стало больше свободного времени. Вас ждёт важный разговор, обсуждение, спор.

ВОДОЛЕЙ.

Уделите здоровью побольше внимания. Увеличится повседневная нагрузка, станет больше работы, будет нужно кому-то помогать. Со среды до выходных браться за новые дела нежелательно.

РЫБЫ.

События дадут пищу для мечтаний. Происходящее приведёт вас в романтическое настроение. Вы найдёте, где применить свои таланты и творческое воображение. Слушайтесь интуиции, она плохого не посоветует.