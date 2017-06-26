Слабые стороны каждого знака зодиака

26.06.2017 08:45

«Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если ты разговариваешь со Скорпионом», - можно смело переиначить заезженную фразу, когда речь заходит о знаках зодиака. Понятное дело, каждый из нас обладает сильными и слабыми сторонами, в каждом таятся достоинства и недостатки, здесь вариантов нет. Одни представители человеческой расы, знакомясь с новыми людьми, не видят в них изъянов, а потом какой-то подвох со стороны новоиспеченных друзей становится для них сюрпризом. Другие же, наоборот, сперва относятся ко всем новичкам с осторожностью и даже некоторой опаской, а уже в ходе общения выделяют для себя «своих» людей.

В любом случае, не зря в народе говорят: предупрежден - значит вооружен. Поэтому сегодня Ofigenno.cc знакомит тебя с недостатками каждого знака зодиака, чтобы ты знал, к чему готовиться... Не относись к этому слишком серьезно, здесь главное — понять основную тенденцию. А теперь о каждом из нас начистоту.

Овен

Поскольку Овен - это попросту барашек, то не трудно догадаться о его слабых сторонах. Этот знак переубедить в чём-то практически нереально — лучше поберечь собственные нервы. Будет ли Овен идти напролом к своей цели, сметая всё на своем пути и не видя препятствий? Можешь не сомневаться! Если представитель этого знака задумал что-то, его не остановить. Позабудь о личном пространстве, чувстве такта и терпимости — коль Овну что-то приспичило, он достанет тебя даже на Северном полюсе, потому что ему НАДО. Классика жанра: получив желаемое, Овен очень быстро теряет к нему интерес и сразу переключается на что-нибудь другое. Упреки в его сторону по этому поводу бессмысленны, такое поведение в порядке вещей. Кстати, представители этого знака очень любят пускать пыль в глаза, строя из себя эдаких гурманов и эстетов. На самом деле, Овен вряд ли без ума от лобстеров или от французского арт-хауса 1970-х годов, это всё лишь попытки выглядеть в глазах окружающих интеллектуалом и модником.

Телец

На первый взгляд, представители этого знака зодиака кажутся спокойными личностями, чье внутреннее равновесие вряд ли удастся кому-то нарушить. Но это всё до поры до времени. Как только кто-то заденет личные интересы Тельца, считай, что он поднял красную тряпку перед буйволом. Телец может разъяриться даже из-за того, что кто-то взял из вазочки последнюю конфетку, на которую он позарился. Вот тут жди беды и наблюдай, как теленок превращается в быка, у которого искры из глаз летят. И еще одно. Тельцы очень прагматичны и материалистичны, они очень любят деньги, счет и справедливость. Да, Телец будет просить отдать 98 рублей и 31 копейку, если именно такую сумму тебе занимал. В бизнесе Телец просто неугомонный, что иногда заставляет его партнеров рвать на себе волосы. На любовной арене Тельцу часто необходим волшебный пинок, которым может стать либо достойный конкурент, либо претенциозный ухажер.

Близнецы

Двойственная натура Близнецов дает о себе знать слишком часто. То, что они знатные распространители слухов, знает даже младенец. Причем всё, что генерируют Близнецы в своем сознании о том или ином человеке, они считают самым объективным источником информации. Представители этого знака всегда остаются практически ангелами во плоти, при этом выдумывая и впутывая других в такие интриги, что мама не горюй! В голове у них отчаянно борются два человека: первый говорит одно, а второй - совсем иное, поди разберись. Обсуждая с Близнецом вашего третьего знакомого, будь осторожен, ведь завтра за твоей спиной он скажет что-то «потрясающее» о тебе. В любви Близнецы тоже бывают теми еще молодцами. Завести несколько интрижек и ставить психологические опыты над своими «подопытными» - это для них проще простого: умеют, знают, практикуют.

Рак

Если Рак на что-то обиделся, то пеняй на себя: тебе никогда не разгадать эту тайну столетия. Можешь ходить к экстрасенсу, раскидывать на картах, гадать на воске — все попытки узнать правду будут тщетны, и всё по одной простой причине: Рак пока сам не придумал, на что именно он обиделся. Но причина всегда найдется, не переживай. Раки могут пропустить мимо ушей важную информацию, зато какую-то чепуху запомнят, как таблицу умножения. В амурных делах Раки тоже уникумы: то они клянутся в вечной любви до гроба, то могут спокойно изменить своему партнеру с кем-то сильнее и успешнее.

Лев

Когда люди впервые встречают Льва, то обычно души в нём не чают. Внимание всем, кто очарован суперобаянием этого знака зодиака: это только пробник, так сказать демоверсия. Если решишь связать со Львом жизнь — остерегайся: эта большая киса заполнит собой и своим эго всё пространство. Чтобы покорить вторую половинку, у представителей огненного знака в ход идут любые методы: от ласк до угроз и битья посуды. Цари зверей, они пытаются быть первыми всегда и везде. Решился провести остаток дней с представителем этого знака? Будь готов к тому, что отныне ты станешь жить так, как того хочет царственный Лев.

Дева

На первый взгляд, Девы — очень безобидные, добрые и кроткие создания. Этот образ аленького цветочка мигом улетучивается, когда кто-то захочет перейти дорогу Деве или ее близким и любимым. Пока все остальные из шкуры вон лезут, чтобы добиться успехов в карьерной лестнице, представители этого знака тихо и мирно занимают руководящие должности, без каких-либо подвохов. На Дев, бывает, находит, и тогда они в порыве могут помочь другим или даже совершают какое-то геройство, но хватает их, как правило, ненадолго. Заполучить Деву и женить ее на себе — задание сродни достать звездочку с неба, но если уж это произошло, можно расслабиться: представители этого знака будут любить тебя преданно и до конца. Иногда, правда, могут поучать жизни и выедать мозг чайной ложечкой, но это уже, как говорится, совсем другая история...

Весы

Весы довольно романтичны, сдержанны и дружелюбны, но это, как показывает опыт, только тогда, когда ты с ними общаешься на расстоянии. При более близком общении Весы похожи на невкусный торт в безумно красивой обертке. Всем, кому доводилось жить в Весамы, знакомы резкие перепады настроения, упрямство, капризы, скандалы на ровном месте. Ни для кого не секрет, что Весы еще и достаточно меркантильны: брак по расчету или дружба в целях личной выгоды — дело для них привычное. Но если уж Весы пообещали что-то, то будут делать это и через «не могу»: кодекс чести и совести для них превыше всего.

Скорпион

Со Скорпионами дела обстоят и вовсе нелегко. Эти люди очень коварны: в них медленно загорается пламя любви, но потом гаснет еще медленнее. Скорпионы могут сохнуть по своим бывшим долгое время, проверяя их страничку в социальных сетях, подстерегая в местах, где может появится экс-пассия, писать СМС с просьбой начать всё сначала... Если хоть один раз пойти на поводу у Скорпионов, пиши пропало: очнуться не успеешь, как будешь воспитывать от него детишек и готовить любимые котлеты по рецепту его мамы. В жизни Скорпионы прикладывают руку только к тому, что считают нужным.

Стрелец

Эти люди часто сами создают себе проблемы на ровном месте, благо их энтузиазм помогает им с этим бороться. Представители этого знака крайне любят поучать других, сами при этом из себя ничего не представляя. И часто достигают успехов на этом поприще! Если мечтаешь обуздать Стрельца, много усилий тут прилагать не придется — просто смейся над его шутками, кое-где вставляй восхищенно-уточняющие фразы «Действительно?», «В самом деле?» - и дело в шляпе. Стрельцы настолько любят себя, что порой им и в голову не может прийти, как они утомляют окружающих. Поскольку сердца Стрельцов часто требуют перемен, менять работу, друзей и даже супругов для них в порядке вещей.

Козерог

В любой непонятной ситуации делай такое лицо, будто только что взял Рейхстаг, — это, наверное, жизненное кредо всех Козерогов. Они часто ведут себя так, будто мир им чем-то обязан. Чтобы Козерог был доволен, нужно чтобы все девять планет стали в ряд, в лесу зацвел папоротник, а рак на горе свистнул раз десять. Козероги такие напористые, что думают, будто им под силу восстановить вселенскую справедливость. Им свойственно впадать в депрессии по поводу того, что что-то пошло не по их четкому и продуманному плану. Всем, кто решился соединить свою судьбу с Козерогами, нужно просто ждать: с годами юношеский максимализм проходит и идущий напролом Козерог превращается в милого доброго козлика. Однако ждать иногда приходится целую вечность...

Водолей

Водолеи как будто снизошли на Землю с другой планеты. У каждого представителя этого знака обязательно имеется пунктик, который непонятен другим, будь то изобретение велосипеда, открытие Америки или выдумывание нереальных схем обогащения. Как правило, в друзья Водолеи выбирают себе единомышленников. На любовном поприще всё не так прозрачно и гладко, ведь супруги не всегда подразумевает одно и то же под понятием «совместная жизнь». То, что может хоть ненадолго вернуть Водолея к реальности, — дети. Представители этого знака очень надеются, что когда-нибудь их чада станут великими изобретателями, учеными, кладоискателями или расхитителями гробниц.

Рыбы

Рыбы - один из самых мистических знаков зодиака. Справедливости ради стоит признать, что они довольно свободно относятся к нормам морали. Сильная интуиция позволяет им видеть человека как на ладони, однако Рыбы пользуются этим редко. Сперва создается впечатление, что Рыбы — это хорошие супруги, верные друзья и любящие родители, но что они чувствуют на самом деле, знают только они сами. Рыб хлебом не корми — дай оправдаться. Даже если представитель этого знака будет вором, на котором шапка горит, он вовсю будет отнекиваться и объяснять, как всё было на самом деле и что его просто неправильно поняли. Более того, рыбы те еще мастаки красиво сделать виноватыми других, а потом утешать их, мол, никто же не идеален.

Возможно, ты считаешь, что вся эта информация — очередная утка или бред сивой кобылы. Так или иначе ты сам вправе выбирать, во что верить, какую информацию воспринимать, а какую - фильтровать. Знай: это не просто размышления каких-то профанов за чашкой чая, а наблюдения известных астрологов и психологов. Так что стоит прислушаться и, безусловно, поделиться этой бесценной информацией с близкими. Интересно, у них совпадет или нет?

Источник: http://from-ua.com