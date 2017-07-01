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Астрологический прогноз (с 1 по 7 июля)
ОВЕН
Не идите против толпы в моральном плане или в самом, что ни на есть, прямом смысле - оказавшись в многолюдном месте. Ваши идеи будут чересчур оригинальны. Не спешите воплощать их в жизнь.
ТЕЛЕЦ
Главной темой недели будет общение с близким окружением: роднёй, соседями, знакомыми, которых вы видите постоянно. Напряжение будет нарастать, возможно, оно и выльется во что-то. Постарайтесь снизить все риски.
БЛИЗНЕЦЫ
События в финансовой сфере будут активно развиваться всю неделю, пока не завершатся каким-то важным событием. Вы будете загружены мелкими делами и обязанностями.
РАК
Дела, в которых вы кровно заинтересованы и самостоятельность - вот суть ваших интересов на этой неделе. Вы будете энергично идти к своей цели. Общайтесь с духовно развитыми людьми.
ЛЕВ
Вы будете разбираться с какими-то загадками: может, сами будете делать большую часть важных дел втайне от окружающих, а может, будете разгадывать чужие тайны. Вам рекомендуется больше времени отдыхать, быть дома.
ДЕВА
Вы будете много заниматься общественными делами. Они будут идти активно, пока не встанет ребром вопрос, как совместить их с личной жизнью. Скорее всего, вы пожертвуете личными интересами.
ВЕСЫ
Если вы работаете, то главные события недели будут развиваться на работе. Если не работаете или занимаете незначительную должность, активность может быть связана с общением с вышестоящими людьми.
СКОРПИОН
Вам будет нужно узнать или увидеть своими глазами то, что находится далеко от вас. Эта неделя особенно благоприятна для путешествий. В воскресенье обострятся отношения с окружающими.
СТРЕЛЕЦ
Неделя подходит для лечения, психологической работы над собой, а главное, для того, чтобы пройти через кризис и изменить жизнь в нужном направлении. Вы будете максимально собраны и способны на серьёзные решения.
КОЗЕРОГ
Пришло время разделить свои кровные интересы и интересы других, или, наоборот, отказаться от эгоистичных планов для того, чтобы наладить контакт с тем, кто вам нужен.
ВОДОЛЕЙ
Всю неделю вы будете находиться во власти обстоятельств. Вы чего-то хотели? Забудьте про это - будете заниматься тем, что положено. А положено вам будет много работать, помогать тем, перед кем у вас есть моральный долг.
РЫБЫ
Если вы творческий человек, то ощутите, что интересы коллектива и ваши личные не совпадают, и вам тесно в тех рамках, в которые вас загоняет групповая работа.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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