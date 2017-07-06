- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Астрологический прогноз (с 1 по 7 июля)07:05
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- Слабые стороны каждого знака зодиака08:45
- Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)08:40
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня10:00
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Гороскоп на неделю c 12 по 18 июня09:20
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!
Некоторые люди идут по жизни, словно это – одна большая радуга. Они смотрят на все с позитивом и никогда не отчаиваются. От них веет добром и чистотой. Другие же, наоборот, похожи на огромную тучу. Они всем недовольны, им сложно угодить, и даже приятные моменты они рассматривают с точки зрения негатива.
А к чему склонен ваш знак Зодиака?
Овен
Если быть честными, у вас нет времени на то, чтобы концентрироваться на плохом. Вы заняты другими делами, и в голове у вас куча планов, идей, мыслей. Даже если что-то плохое селится в вашей душе, оно быстро оттуда улетучивается, потому что вы не подкармливаете негатив своим вниманием.
Телец
Вы достаточно пессимистичный человек, по этой причине люди стараются вас избегать. Вы прекрасно понимаете, что постоянный негатив в душе вредит вам, но, похоже, вам он не мешает. В целом, вы довольны своим мировоззрением, ведь ваш девиз – «меньше ожиданий – меньше разочарований».
Близнецы
Вы – человек-балансир. Когда вам плохо, вы грустите, можете поплакать и выплеснуть негатив наружу. Когда вам хорошо, вы готовы делиться своей радостью со всеми вокруг. Вы легко адаптируетесь под любую обстановку, и вам всегда комфортно.
Рак
Ваша душа темного цвета, но это больше темно-синий. Вместо того, чтобы тонуть в несчастье, вы погружаетесь в свои эмоции и думаете… Думаете… Если рядом окажутся свободные уши, то вы выплеснете им все.
Лев
Ваша душа почти черного цвета. Вас это беспокоит, и вы всеми силами стараетесь сделать так, чтобы она «побелела». Но, как вы, наверное, уже знаете, против своей природы не пойдешь. Старайтесь больше концентрироваться на хорошем, но не блокируйте плохие эмоции. Иначе в один прекрасный день вас «прорвет».
Дева
Ваша душа ближе к темной. Все потому, что вы много работаете и посвящаете себя другим, что у вас не остается времени на себя. Остановитесь. Так не может долго продолжаться. Станьте немного эгоистичнее.
Весы
Душа Весов схожа с душой Близнецов. Она черно-белая. Весы могут быть как самыми счастливыми на свете, так и психопатами, зацикленными на себе. В принципе, это неплохой вариант. И порадоваться успевают, и эмоции плохие выплескивают. Баланс!
Скорпион
Душа Скорпионов – чернее черного. Если вы удивлены этим, значит, вы не Скорпион. Впрочем, им это совершенно не мешает. Затащат жертву в свою норку – и довольны!
Стрелец
У Стрельцов одна из самых чистых душ. Они просто не умеют злиться. Максимум, на что они способны, это подуть губки. Стрелец – всепрощающий и очень добрый человек. По этой причине среди представителей данного знака Зодиака немало долгожителей.
Козерог
Козерог – весельчак с темной душой. В целом, он думает только о себе. Этакий эгоист-злюка. Козерог достаточно злопамятен. Даже если он сделает вид, что простил обидчика, он еще долго будет вынашивать злобу в душе, которая может вылиться в месть.
Водолей
Душа Водолея чистая и светлая. Он получает удовольствие от простых вещей. Окружающие порой думают, что Водолей угрюм и несчастен. Однако это бывает достаточно редко. Просто Водолеи любят с головой окунуться в свои мысли.
Рыбы
Рыбы – любители полетать в облаках. Они могут часами и днями мусолить какую-то мысль, в частности негативную. Это приносит им много страданий, но они не сдаются. Кто же будет вместе них думать об эфемерном?!
А вы согласны с этим гороскопом?
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.esotericblog.ru
Теги: Донбасс, оптимизм, знаки Зодиака, пессимизм, астрологический прогноз
- "Надеюсь, что он недолго пробегает", — Невзоров о Плотницком
- В СБУ рассказали, как Плотницкий зачищает своих соратников
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках22:28
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"22:10
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности21:24
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе20:36
- С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом20:10
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»18:26
- В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж16:40
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО16:11
- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Католики признали фейковые новости грехом: аминь08:55
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- Пенсійну реформу переносять на осінь08:20
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана07:52
- Круги під очима - ознака серйозних захворювань07:45
- Как работать продуктивнее? 6 советов фрилансеру07:32
- На осень-зиму запланирована масштабная распродажа госпредприятий07:15
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Круги під очима - ознака серйозних захворювань07:45
- Как работать продуктивнее? 6 советов фрилансеру07:32
- Обережно! Найлегші способи втратити квартиру21:50
- В здоровом теле – лишь нужные гормоны 17:30
- Не уезжайте! В России вы не нужны… 17:04
- День розіп’ятого мальчіка14:57
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление