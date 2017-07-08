Астрологический прогноз с 8 по 14 июля

08.07.2017 07:32

ОВЕН

Вы будете заниматься вопросами, связанными с жильём, бытом, атмосферой в семье. Если нужна помощь друзей, или вы хотите пригласить их к себе - не откладывайте. Домашние дела должны чередоваться с заботой о собственном здоровье.

ТЕЛЕЦ

Вам нужно закончить дела, связанные с передвижениями, оформлением документов, визитами в учреждения. Рекомендуется побывать в гостях у родни, закончить переоформление лицевых счетов, субсидии и т.п.

БЛИЗНЕЦЫ

Главной темой недели будут деньги, имущество, заработок, покупки и траты. Если вам придётся обсуждать с домочадцами неприятные финансовые вопросы, вы не будете злиться, а постараетесь найти компромисс.

РАК

На вас навалятся дела, связанные с семейным бюджетом. Полезно вспомнить о духовности, читать для саморазвития соответствующую литературу, разбираться в своих жизненных принципах.

ЛЕВ

Вам нужно разобраться с тайнами, которые есть в вашей жизни, и завершить то, что вы хотите сохранить в секрете. Можете просто уединиться дома и закончить накопившиеся дела, в которых вам нужно, чтобы никто не мешал.

ДЕВА

Делайте всё так хорошо, как только можете. У вас будет много мелких хлопот. Важно взаимодействовать с другими людьми, найти общий язык. Вы будете пожинать плоды ваших действий. Если трудились хорошо, то получите награду.

ВЕСЫ

Успех или неуспех дела целиком зависит от ваших усилий - чем энергичней вы будете заниматься тем, что нужно, тем больше шансов на успех. В субботу можете рассчитывать на помощь других людей.

СКОРПИОН

Для большинства из вас на первое место выйдет тема поездки, а также тех событий, которые происходят далеко от вас. Скорпионы, идущие по духовному пути, будут не слишком активны во внешнем мире, но переживут переворот в своём мировоззрении.

СТРЕЛЕЦ

Любое дело, которое держит вас в напряжении и заставляет нервничать, которое может кардинально повлиять на вашу жизнь, сейчас будет близиться к завершению. Пока что всё зависит от ваших усилий.

КОЗЕРОГ

Сосредоточьтесь на отношениях с другими людьми. На этой неделе будет решаться, сложатся ли они. В понедельник повышается риск конфликта. Будет сложно прийти к согласию.

ВОДОЛЕЙ

Если вам кто-то сел на шею, а вы считаете своим долгом помогать ему, предупредите этого человека, что со следующей недели помощь закончится.

РЫБЫ

В личной жизни станет понятно, что выйдет из недавнего знакомства. Лучше не афишировать то, чем вы будете заняты. Не забывайте «держать лицо» и уделите особое внимание внешнему виду.