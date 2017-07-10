Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!

10.07.2017 08:45

Красивая фигура — это отражение стараний, силы воли, упорства и того, что в организме всё функционирует исправно. Конечно, с годами всё труднее поддерживать форму. Нужно прибегать к диетам и упорным физическим нагрузкам. Но часто бывает так, что одной женщине диета подошла, а другая от нее, наоборот, набрала пару килограммов.

Астрологи утверждают: всё дело в том, что рацион нужно подбирать по гороскопу.

Что можно есть на диете

Овен

Трех- или четырехразовое полноценное питание без перекусов — идеальный, с точки зрения астродиетологии, вариант. Желательно включить в рацион простые блюда: супы, салаты, каши, тушеные рыбные и мясные блюда с большим количеством зелени. Если на ночь хочешь что-то съесть, то звезды разрешают тебе полакомиться кусочком черного хлеба с ломтиком нежирного сыра.

Идеальной для женщин-Овнов будет белковая диета Майо. Лучше исключить из своего меню животные жиры и кофе, чтобы не перевозбуждать и без того взвинченные нервы.

Телец

Представительницы этого знака любят плотно и быстро поесть, из-за чего часто страдают парочкой лишних килограммов. Поэтому, на какую бы ты диету ни садилась, приучи себя есть медленно. Из мяса отдай предпочтение говядине, из гарниров — красному или дикому рису, ячневой и кукурузной крупе. Также включи в повседневное меню блюда, богатые клетчаткой: капусту, морковь, свеклу, сельдерей. Пригодятся и продукты с легким слабительным действием — чернослив и изюм.

Для Тельцов характерен повышенный риск аллергии, поэтому раз в год желательно садиться на детокс-диету, употребляя низкокалорийные продукты с очищающим эффектом. К ним относятся шпинат, яблоки, овсянка, хурма, капуста, чернослив, зеленый чай и соки холодного отжима.

Близнецы

С обменом веществ Близнецам очень даже повезло. Но представительницы этого знака редко заморачиваются над своим питанием, поэтому различные булки и фастфуд — это то, что часто можно увидеть в их тарелке. Со временем организм зашлаковывается, отсюда и разные высыпания и преждевременное старение.

Близнецам нужно учитывать 3 момента, составляя меню диеты: режим, витамины и поддержка нервной системы. Прием пищи лучше разбить на 5–6 раз, особенно тем, кто работает в офисе. Ни в коем случае не вычеркивай из своего рациона белковые продукты: яйца, сыр, орехи, творог, а также морепродукты. Нервную систему помогут поддержать сухофрукты. Для перекуса наилучшим образом подойдут орехи.

Главное в диете для Близнецов — контролировать потребление калорий. Также стоит исключить сладости. Не очень подходит Близнецам сыроедение.

Рак

Раки — заложники своего желудка. Им, как никому другому, стоит следить за своим питанием и соблюдать диеты. Представительницам этого знака показаны говядина и морепродукты. Среди овощей нужно особое внимание уделить помидорам, бобам, цветной капусте и сельдерею. Из фруктов отдай предпочтение гранату, хурме и абрикосам. Также не забывай о кисломолочных продуктах и пряностях.

Ты станешь намного стройнее, если перестанешь злоупотреблять соленой пищей и шоколадом. Пей много воды и зеленого чая.

Лев

Как настоящие хищницы, женщины-Львы обожают мясо. Также они не прочь полакомиться чем-то соленным или сладким — такие вот крайности. В этом вся беда. Из мяса выбирай индейку и курицу. Из овощей отдай предпочтение помидорам, баклажанам и кабачкам в любом виде. А еще в рацион стоит добавить оливки и маслины. Ну и конечно же, Львам необходимы деликатесы — икра или экзотические фрукты.

Подойдет любая беловая диета, только при условии наличия разгрузочных дней, когда разрешено пить только соки и кефир.

Дева

Девам очень здорово подошло бы оволактовегетарианство, когда в рацион входят молочные продукты и яйца. Еще отлично подойдет раздельное питание простыми продуктами. Не запрещены макароны и хлеб, но только без масла и соусов. Но запомни, что стоит избегать острой и жареной пищи.

Кстати, Дева — это единственный знак, которому запрещено худеть. Ведь у Дев настолько хрупкая нервная система, что все стрессы и переживания приводят к истощению. Достаточно просто питаться полезной пищей.

Весы

В рационе Весов обычно в избытке сладкого и соленого. Запомни: никакой селедки, огурчиков и соленой рыбки вечером! Из-за склонности к сосудистым заболеваниям рекомендуется употреблять смородину, клюкву и калину. Самый лучший завтрак — овсяная каша или проращенные злаки. Стоит отказаться от пряных и острых блюд.

Самая лучшая диета — это минимум продуктов. Есть разрешено всё, но в небольших количествах. Принимай пищу в изысканных местах — это лучшая компенсация за чувство голода.

Скорпион

У Скорпионов есть пристрастие к различным мировым кухням, особенно с обилием пряностей и перца, и они очень придирчивы к содержимому своей тарелки. Но пристрастие к различным экзотическим блюдам может обернуться нарушением обмена веществ. Побаловать себя можно морскими деликатесами.

Чтобы похудеть, Скорпиону нужно больше употреблять кисломолочных продуктов, в том числе пить сыворотку. И конечно же, есть яблоки, персики, арбузы, апельсины и грейпфруты.

Стрелец

В молодости девушки-Стрельцы очень активны, поэтому их любовь к еде не имеет внешних проявлений. Но с годами они отдаются карьере и семье, поэтому склонны набирать лишний вес. Кроме того, у Стрельцов достаточны слабые печень и нервная система. Поэтому выбору продуктов нужно уделять особое внимание. Также проблема Стрельцов — неумеренное потребление жидкости.

Исключи из рациона копчености, а соусы, приправы, соль и сахар используй по минимуму. Из мяса идеально подойдет нежирная свинина, которую можно заменить соей. Зелень, фрукты и овощи должны стоять во главе дневного меню. Главное правило — не ешь и не пей на ночь.

Козерог

Обмен веществ у Козерогов очень медленный, отчего в первую очередь страдает костная система. Поэтому нужно включить в рацион как можно больше молочных продуктов, рыбу, яйца и масло, которые помогают усвоиться витамину D. Завтраки представительницам этого знака просто необходимы. Перед едой не помешает выпить бокал красного сухого вина, что поможет пищеварению.

Тебе противопоказано голодание. Оптимально раз в неделю устраивать разгрузочные дни и закрывать холодильник после 18:00. Пей травяные настои.

Водолей

Представительницы этого знака те еще сладкоежки. Поэтому первое, что стоит сделать, — ограничить количество десертов. Не больше половины шоколадки (черной) или пирожного в день. Чай и кофе пей без сахара. Мясо выбирай только белое, а рыбу запекай. Но молоко, кефир, рис, макароны и овощные салаты — употребляй сколько душа пожелает.

Достаточно раз в полгода очищать организм диетой, основанной на каше, фруктах и овощах. Обедай не позднее 15:00, а ужинай не позже 19:00.

Рыбы

Рыбы очень склонны к переутомлению и полноте. Включи в рацион как можно больше морепродуктов и морскую капусту. Откажись от консервов, жареного и острого. Ешь продукты, в которых много железа и фосфитов: виноград, яблоки, гранаты, орехи.

Достаточно соблюдать простые правила приема пищи: плотный завтрак, обед с супом и легкий ужин. Не стоит объедаться, а если такое случилось, посиди недельку на диете, основанной на каше, овощах и рыбе.

За своим питанием нужно следить независимо от того, под каким знаком ты родилась. Не забудь поделиться полезной информацией со своими друзьями в соцсетях!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на takprosto.cc



