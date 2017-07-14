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Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака
Иногда для исполнения мечты не хватает совсем чуть-чуть… Иногда нам кажется, что мы очень далеки от своей мечты, а на самом деле ведь очень близко.
Кому-то не хватает веры в себя, кому-то — банального везения, кому-то — упорства для исполнения мечты…
Однажды один мудрец сказал: «Помните, что мы все волшебники в своей жизни, мы рождены, чтобы мечты стали явью…» Как это сделать, подскажет ваш знак Зодиака!
Овен
Счастье — это близкие люди. Богатство приходит и уходит, а друзья и близкие остаются рядом с вами всегда. Цените любовь и дружбу.
Иногда необходимо просто взять и отпустить что-то, чтобы стать счастливее.
Самый лучший способ решить проблемы — научиться избегать встреч с ними.
Телец
Все мы равны, и никто не имеет права называть себя сверхчеловеком.
Чтобы люди уважали вас, необходимо, чтобы вы уважали их. Ничего не бывает просто так, в этом мире все взаимосвязано.
Цените тех, кто открывает вам душу.
Близнецы
Эгоизм никогда не будет в цене, так как он дарит лишь минутное ощущение власти, хорошего настроения, насыщенности, богатства.
Ложь — это то, что может спасти вас только сейчас, но не сможет избавить от проблем полностью.
Дальновидность — это выбор не только людей мудрых, но и тех, кто ценит свое время.
Рак
За все плохое требуется особая плата в виде искренних извинений. Если вы сделали кому-то больно, это не останется безнаказанным.
Не притворяйтесь, что вы лучше, чем есть. Быть собой — это талант, который можно развить. Притворство строит стены, а не мосты.
Жадность убивает в вас человека, она способно сделать вас одинокими и несчастными.
Лев
Самое полезное умение в этой жизни — умение ставить себя на место другого человека. Оно дарует вам силу, о которой мечтает большинство.
Тратить нужно столько, сколько вы можете себе позволить, а не сколько требуют мода и статус.
Все плохое проходит, ровно как и все хорошее. Жизнь — это смена дня и ночи, позитива и негатива, любви и ненависти.
Дева
Вы не можете быть правы всегда. Ошибаться может каждый — вы, ваши враги и друзья, мудрецы и глупцы.
Рисковать иногда просто необходимо, если вы хотите быть счастливы.
Нет необходимости в поддержке со стороны другого человека. Даже если вам кажется, что в одиночку вы не справитесь, вы все равно способны на всё, даже без помощи других людей.
Весы
Все будет хорошо, ибо жизнь представляет собой не черные и белые полосы, а шахматную доску. Выбор всегда за вами.
Не стоит требовать от окружающих того, чего вы не можете требовать от себя самих.
Душа всегда важнее тела. Мысли всегда важнее действий. Мысли материальны.
Скорпион
Даже если вы в одиночку измените мир к лучшему, это не будет поводом указывать другим, что им нужно делать. Хорошие поступки не делают вас святыми. Они делают вас счастливее.
Давать советы следует только тогда, когда вас об этом просят. В любой другой ситуации это может быть расценено как попытка манипуляции.
Если вы сделали кому-то больно, не обижайтесь на этого человека за то, что он сделает вам больно в ответ.
Стрелец
Дипломатичные люди всегда успешнее, чем эгоистичные. Это важный урок жизни, который необходимо выучить как можно раньше.
Цените помощь. Не злоупотребляйте гостеприимством, доверием, если не хотите, чтобы вас ненавидели.
Не ставьте себя выше других — у всех есть недостатки. Мы все одновременно и разные, и одинаковые.
Козерог
Идеальных людей не бывает. Чем ближе вы будете к идеальному образу, тем более скучными покажитесь окружающим.
Изменения — это нормально. Всё меняется: Вселенная, мир, люди.
Всё прошлое должно оставаться в прошлом. Не давайте старым ранам просачиваться в реальный мир.
Водолей
Мы осознаем, что такое настоящая любовь и дружба, только когда начинаем ценить помощь и внимание.
Только став лучшим в чем-то, можно добиться успеха. Идеал — это то, к чему нужно стремиться всегда.
Никогда не унижайте людей, тем более прилюдно, если не хотите, чтобы в будущем у вас были большие проблемы.
Рыбы
Чтобы жизнь приносила удовольствие, необходимо знать, чего вы хотите. Двигайтесь к этому всегда.
Семья нужна всем. Учитесь ценить своих родных и все то, что они для вас делают.
Жизнь — это не игра в одни ворота. Научитесь жертвовать чем-то, а не только поглощать чужую любовь, если не хотите остаться одни.
Жизнь учит нас многому — любви, счастью, гармонии. Это нужно лишь разглядеть в бесчисленных диалогах, проблемах, суете. Позитивное мышление является ключом ко всему. Научитесь видеть то хорошее, что вас окружает.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, мечта, советы, знаки Зодиака
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