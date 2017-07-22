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Астрологический прогноз с 22 по 28 июля
ОВЕН
Вы будете лучиться энергией и оригинальными идеями. Это - лучшая неделя, чтобы начать творческий проект или заняться спортом. Много сил уйдёт на общение с любимым человеком и детьми.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя - закладка фундамента для событий, которые будут происходить дома и в семье в течение ближайших двух лет. Это может быть начало ремонта, острое желание переехать или даже конфликт с домашними, который покажет вам, что дома нужно что-то менять.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас изменятся отношения с роднёй и знакомыми, поменяется что-то вокруг вас, в тех местах, где вы бываете постоянно. Вам важно поставить перед собой конкретную цель, иначе неделя будет суетливой.
РАК
Предстоит неделя повышенной финансовой активности. Кроме того, с каждым днём у вас будет прибавляться сил и желания что-то делать и в других сферах жизни.
ЛЕВ
Думайте, что делаете. Огромную энергию, которая будет вам дана, нужно держать в узде, чтобы не натворить проблем. Вы будете способны на эффективные поступки, но только в том случае, если будете знать, чего хотите добиться.
ДЕВА
Всё, что связано с тайной, будет обладать огромным энергетическим потенциалом. Вы можете использовать это для активных действий, которые хотите скрыть от окружающих.
ВЕСЫ
Разрушение воздушных замков - занятие увлекательное, но только в том случае, когда на смену рухнувшим мечтам и надеждам приходят новые. Так что, если вы решили отказаться от своих мечтаний как от устаревших или не выполнимых, сначала решите, а что же придёт им на смену.
СКОРПИОН
У вас случится кризис в профессиональной сфере. Соберётся огромный заряд энергии, события будут вынуждать вас проявить инициативу, и если вы не удержите ситуацию под контролем, то пойдёте в разнос.
СТРЕЛЕЦ
События повернутся так круто, что у вас появится необходимость расширить свой кругозор - отправиться путешествовать, взаимодействовать с разными социальными институтами - судом, органами самоуправления, политическими партиями, церковью и т.п.
КОЗЕРОГ
У вас сложится рискованная ситуация, связанная с деньгами других людей: инвестициями, кредитом, наследством и пр. Ваша активность приведёт к серьёзным изменениям в жизни.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете стремиться к новым отношениям в личной и социальной жизни: выстраивать новые союзы, добиваться популярности, восстанавливать справедливость и бороться с противниками.
РЫБЫ
Неделя принесёт вам много обязанностей. Обнаружится, что у вас есть обязательства, работа или моральные долги, которым вы сейчас должны отдать все силы. Не берите на себя больше, чем готовы унести.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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