Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака

24.07.2017 21:25

В жизни каждого человека есть определенные годы жизни, которые можно назвать судьбоносными. В эти годы могут происходить как трагические события, так и радостные.

Астролог Павел Глоба считает, что знать свои судьбоносные годы жизни очень важно, так как это дает возможность быть готовым к грядущим переменам и происшествиям.

Овен

В жизни Овнов больше благоприятных событий в жизни, чем трагических. Важные годы жизни представителей данного Знака Зодиака — 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 и 76. В эти годы Овнов ждут как разочарования, так и победы. Особе внимание им стоит обратить судьбоносные годы после 40. В зрелом возрасте Овнов ждет много неожиданных поворотов судьбы.

Телец

Важные годы в жизни Тельцов: 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60 и 64. В молодости люди данного созвездия будут переживать не самые приятные периоды в жизни. Но после 30 жизнь начнет их радовать приятными подарками судьбы.

Близнецы

Важные годы жизни Близнецов: 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70 и 80. Согласно гороскопу Павла Глоба, Близнецы в течение всей жизни ощущают присутствие незримой силы, которая постоянно их ограждает от неприятностей. Так что все важные годы жизни представители данного Знака Зодиака переживают очень легко.

Рак

Важные годы жизни Раков: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75. До 30 лет Раки переживают события, происходящие в личной жизни. После 30 в их жизни происходят перемены, к которым они не всегда бывают готовыми. Часто после 30-летнего рубежа их постигают разочарования и потеря интереса к жизни.

Лев

Важные годы в жизни Львов: 19, 36, 40, 57, 60, 76. Согласно гороскопу Павла Глоба, Львы легко свыкаются с переменами в своей жизни. Как положительные, так и негативные события они воспринимают как нечто обязательное, через чего они непременно должны пройти.

Дева

Важные годы в жизни Дев: 16, 21, 24, 32, 41, 50. Представителей данного созвездия ожидает больше перемен и событий в карьере и финансовой сфере, нежели в личной жизни.

Весы

Важные годы в жизни Весов: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. По гороскопу Павла Глоба, Весов ждет много событий, исход которых может сделать их успешнее.

Скорпион

Важные годы в жизни Скорпионов: 15, 25, 30, 45, 50, 60, 74. Представители данного созвездия будут в течение всей жизни бороться сами с собой.

Стрелец

Важные годы в жизни Стрельцов: 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75. События, которые окажутся судьбоносными в жизни людей данного созвездия, будут иметь особый смысл. В каждый важный год Стрельцы будут получать определенный опыт, который рано или поздно поможет им добиться успеха.

Козерог

Важные годы в жизни Козерогов: 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57. Людям этого созвездия необходимо быть заранее готовыми к переменам и судьбоносным событиям, так как все это может застать их врасплох.

Водолей

Важные годы в жизни Водолеев: 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72. Многим событиям в своей жизни представители этого Знака Зодиака, как правило, особого значения не придают, но тем не менее, они кардинальным образом меняют их жизнь и влияют на дальнейшую судьбу.

Рыбы

Важные годы в жизни Рыб: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60. Судьбоносные события Рыбы будут переживать достаточно долгое время. Все происходящее в важные годы жизни будет иметь для них очень важное значение

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru