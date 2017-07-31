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Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах
Какими бы мы хорошими не старались быть, у каждого из нас есть то, что может раздражать другого человека. В большинстве случаев, когда человек любит вас, он учится закрывать на это глаза, потому что знает, что у него самого полно таких тараканов. Но для некоторых людей есть такие моменты, с которыми они просто не могут мириться и свыкнуться, и в итоге это становится решающим в отношениях.
У каждого знака Зодиака есть набор определенных характеристик, в том числе и тех, которые они ищут в другом человеке. И, зная их, можно предугадать возможные проблемы в отношениях.
Так что вот, что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах.
Овны
Овны ненавидят неуверенных женщин. Такому мужчине нужна женщина, готовая составить ему конкуренцию. Если она боится высказать свое мнение или не может решиться на что-то, это будет раздражать Овна.
Тельцы
Эти мужчины не любят непредсказуемых женщин. Они больше тяготеют к стабильности и рутине. Если женщина постоянно что-то делает не по сценарию, то Телец не будет чувствовать себя надежно.
Близнецы
Близнецы не любят необщительных женщин. Им нужно много общения, так что только попробуйте не ответить на их сообщение или звонок.
Раки
Раки не терпят бесчувственных и равнодушных женщин. Эти мужчины супер-эмоциональны, и если женщина на это никак не реагирует, то он просто закроется от нее.
Львы
Этих мужчин нельзя игнорировать. Львы не выносят женщин, которые не реагируют на их чары. Если вы не понимаете, что такого особенного в этом конкретном Льве, тогда он не захочет иметь с вами ничего общего.
Девы
Мужчины-Девы не терпят беспорядок. Если женщина не следит за своей внешностью или не убирает в доме, тогда она категорически не подходит Деве.
Весы
Эти мужчины не могут ужиться с женщинами, которые любят поспорить. Весы будут стараться сделать все, чтобы избежать ссоры, им нужна гармония и мир в доме, а не конфликты. Так что истерички не для них.
Скорпионы
Скорпионы больше других не терпят лжи. Если он поймал вас на том, что вы не сказали всю правду, то это смертный приговор вашим отношениям, он никогда не простит.
Стрельцы
Стрельцам не нравятся женщины, которые боятся рисковать. Если вы предпочитаете сидеть дома на диване и не пробовать ничего нового, тогда вы не для Стрельцов.
Козероги
Козерогам важно, чтобы женщина умела обращаться с деньгами. Если она транжира и не умеет вести семейный бюджет, постоянно в долгах, то Козерог быстро с ней попрощается.
Водолеи
Это достаточно лояльные мужчины, но они не терпят ограниченных женщин. Они им кажутся скучными, консервативными, и закрытыми сердцем так же, как и умом.
Рыбы
Рыбы не любят в женщинах эгоизм. Если она не готова помогать людям или животным, то для мужчины-Рыбы это неприемлемо
Источник: soulpost.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, мужчины, женщины
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