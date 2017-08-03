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Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
Узнать заранее, насколько верным будет избранник, практически невозможно. Даже психологи нередко ошибаются в этом вопросе. Но астрологи уверены, что изменника можно определить по одному только знаку Зодиака. Специалисты составили свой рейтинг самых верных мужчин на основании положения Солнца в момент рождения.
Самые верные знаки Зодиака среди мужчин
Третье место делят Девы и Скорпионы.
Как ни странно, следом идут мужчины-Львы. Несмотря на любвеобильность и бурный темперамент, именно они отличаются моногамией. Типичный представитель этого знака может долго находиться в поиске избранницы. Но той женщине, которой посчастливится связать с ним жизнь, он точно не будет изменять.
Первое место в этом рейтинге достается прагматичным Козерогам. Имея сложный характер, они склонны к замкнутости и при любых сложностях в семье уходят с головой в работу. Представители этого знака просто не видят смысла в мимолетных увлечениях. К выбору партнера они подходят очень ответственно и слишком уважают свой выбор, чтобы заводить тайный роман на стороне.
Удивительно, но в этот рейтинг не вошли «домашние» знаки Зодиака – Телец и Рак. Мужчина-Телец не склонен к любовным интрижкам, но женщине, которая будет его активно добиваться, он не откажет. Тихие мужчины-Раки тоже нередко заводят любовниц. Типичный представитель этого знака будет искать эмоции, которых ему не хватает в семейной жизни
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.allwomens.ru
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, верность, мужчины
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