Какие знаки Зодиака самые везучие

14.08.2017 07:30

Про кого-то говорят: «родился с золотой ложкой во рту», подразумевая, что человеку везет всегда и во всем, а кого-то регулярно называют «33 несчастья», имея в виду, что все везение по недоразумению досталось кому-то другому. Как ни парадоксально, но везучесть тоже во многом зависит от зодиакальной принадлежности. И сегодня наш портал рассказывает о том, какие знаки Зодиака самые везучие, а для того, чтобы остальным не было обидно, перечисляет, в чем заключается удача других представителей зодиакального пантеона. Самые везучие знаки Зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам везет практически во всем. И происходит это из-за того, что Фортуна выбрала их своими любимчиками и регулярно подкидывает им то, что мы благоговейно называем счастливым случаем. Если перед представителями этого знака Зодиака встает какая-то трудная задача, рядом с ними, как по мановению волшебной палочки, появляются знакомые или незнакомые люди, которые тут же решают все возникшие проблемы или, по крайней мере, указывают верное направление движения. Кроме того, Овнам везет в азартных играх, причем происходит это не потому, что они заядлые игроки, а потому, что для них важен и интересен сам процесс, а не денежный эквивалент результата. К тому же им сопутствует удача в «битвах» – спортивных, интеллектуальных, финансовых. Их тактика и стратегия редко дают сбой, но если это вдруг случается, «крестная фея» Фортуна и тут помогает своим фаворитам. Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов Судьба настолько щедро одарила всяческими талантами, что им везение в принципе не нужно, но и оно у них есть. Благодаря счастливым случаям представители этого знака Зодиака постоянно оказываются в нужном месте в нужное время, поэтому у них нет недостатка в возможностях реализации скрытого в них потенциала. Это касается и карьеры, и любовной сферы, и собирательства всевозможных тайн и секретной информации. Кроме того, им везет на разного рода опасности, которые они обожают. Причем Скорпионы умудряются не только получать необходимую им дозу адреналина, но и вовремя «делать ноги», избегая возможных последствий своих головокружительных авантюр. Фортуна бережет тех, кто не боится рисковать, так что представители этого знака – настоящие везунчики там, где события действительно щекочут нервы. Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы – еще одни баловни Фортуны. Им постоянно везет на исполнение желаний, причем как осознанных, так и подсознательных. Их потребности удовлетворяются как по волшебству настолько регулярно, что это уже не удивляет ни самих представителей этого знака Зодиака, ни тех, кто их достаточно хорошо знает. Их судьба практически всегда складывается самым наиблагоприятнейшим для них образом, даже если они сами не прикладывают к этому никаких особых усилий. Стрельцы постоянно находят больше, чем теряют, рядом с ними всегда в нужный момент появляются люди, готовые дать им любовь, материальные блага, приятное общество, интересную и прибыльную работу. Кроме того, если в какой-то сфере существования у них недобор, это обязательно тут же компенсируется в других областях жизнедеятельности. Козерог (22 декабря – 19 января)

Везение Козерогов – это нечто! Иногда создается впечатление, что Судьба и Фортуна специально бросают им под ноги разнообразные сокровища, причем делают это в самом прямом смысле. Представители этого знака Зодиака регулярно находят на улице ювелирные украшения с драгоценными камнями (даже серьги – и те парами), крупные купюры и кошельки с приличными суммами, а также разные полезные в хозяйстве вещи отличного качества. Кроме того, Козерогам везет на выгодные предложения – даже те, которые поначалу кажутся им чуть ли не наказанием, в результате оборачиваются огромной прибылью или удачей всей их жизни. К тому же представителей этого знака можно назвать везунчиками во всем, что касается здоровья – оно у них, как правило, поистине богатырское. В чем везет остальным знакам Зодиака Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам везет во всем том, что, так или иначе связано с финансами. Деньги их любят, поэтому приходят из разных источников – своевременно случаются удачные коммерческие сделки, рядом появляются люди, готовые содержать представителей этого знака Зодиака исключительно за красивые глаза, на них неожиданно сваливается наследство. Кроме того, Фортуна регулярно и самым мистическим образом «подкидывает» Тельцам те знакомства, которые мы обычно называем «блатом». Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам Фортуна благоволит там, где надо что-то продать или кого-то на что-то уговорить. Им в голову тут же приходят веские доводы, против которых покупатели и оппоненты бессильны. Везет представителям этого знака Зодиака и в деньгах, правда, только в самых крайних случаях – если они оказываются на мели и с совершенно пустым кошельком, то откуда-то внезапно появляется нужная сумма (родственники вдруг подкидывают пару тысяч «на булавки», обнаруживается старая, давно забытая заначка и т.п.). Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам везет на выгодные вложения. Они интуитивно чувствуют, куда и во что можно вкладывать деньги, а куда – не стоит. Иногда создается впечатление, что именно Фортуна направляет их руку с зажатыми в ней купюрами и оберегает их вклады – представители этого знака Зодиака разоряются гораздо реже остальных людей. Кроме того, Раки настоящие везунчики в семейной жизни – им чаще других удается сохранить свой брак и сделать его счастливым. Лев (23 июля – 22 августа)

Львам Фортуна благоволит в творчестве. Если представитель этого знака Зодиака наделен какими-то талантами, он обязательно их реализует и прославится; вернее, у него снова и снова будет возникать возможность раскрыть свой потенциал. Главное – не упустить эти регулярно предоставляемые шансы. К тому же Львам везет на добрых людей. Рядом с ними постоянно оказываются те, кто поддерживает и помогает, любит и балует, восторгается и потакает капризам. Более того, эти индивидуумы становятся для Львов источником сил, вдохновения и новых знаний – и это тоже своеобразное везение. Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев с везением как-то не сложилось. Все, что они имеют – результат кропотливого труда. Впрочем, можно сказать, что им повезло получить при рождении те качества, которыми практически не обладают представители других знаков Зодиака – педантизм, желание все и всегда делать правильно, умение докопаться до самой сути всего, что их волнует. Именно эти свойства помогают добиться существенных успехов и честно заработать то, что остальным само идет в руки. Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов сложно назвать везучими, они не входят в число любимчиков Фортуны, хотя она иногда и подкидывает им подарки в виде неожиданной прибыли, удачных стечений обстоятельств и внезапно миновавшей опасности. Зато представителям этого знака Зодиака с рождения повезло с харизмой – они очаровывают окружающих, и те с удовольствием берут на себя обязанности Весов, выполняют за них сложную работу или просто стремятся как можно чаще баловать их чем-то приятным. Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям везет в азартных играх и в разного рода лотереях – они выигрывают гораздо чаще, чем другие люди. Фортуна всегда на стороне представителей этого знака Зодиака, а для них самих выигрыш – не самоцель. Их «заводит» процесс, им нравится выброс адреналина, порожденный азартом, они пьянеют именно от игры, а не от того, что получается на выходе. Кроме того, Водолеи – настоящие везунчики во всем том, что касается новой полезной информации – случайно дошедшие до них сведения практически всегда находят свое применение и приносят выгоду. Рыбы (19 февраля – 20 марта)