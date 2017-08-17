Худшие недостатки знаков Зодиака

17.08.2017 08:40

Ох уж эти звезды! Люди говорят, что именно им мы обязаны своим дурным характером или странным поведением. Поэтому сегодня мы решили выявить самые важные недостатки каждого из знаков зодиака. Теперь, если заметишь в себе какие-то странности, ты знаешь, на кого всё свалить.

ОВЕН

Если перед носом Овна махать красной тряпкой, он прикинется слепым. С шорами на глазах они бегут по жизни, не задумываясь о последствиях своих действий. Овны очень самоуверенны и импульсивны. Их могут откровенно надувать, но они скорее выколют себе глаза, чем разрушат мир своих иллюзий. Также они очень нетерпеливы и склонны делать все второпях. Эгоистичны, слушают только себя и не признают авторитетов.

ТЕЛЕЦ

Тельцы – народ крайне ленивый. Как собака на сене, они пролежат весь день на диване и при любой попытке расшевелить их будут лаять и огрызаться. Кроме лени они обладают еще и огромным самомнением, считают себя самыми важными и нужными. К тому же они на редкость похотливы и потворствуют своим привычкам. Их ни за что не переубедить и не уличить в проступках, даже если к ногам Тельца с окровавленными рогами положить труп, он будет все отрицать. А еще они жадные и эгоистичные.

БЛИЗНЕЦЫ

Двуличных Близнецов стоит опасаться. Они легко могут ненавидеть под маской добродушия. А самым гадким качеством этого знака является самолюбование и чрезмерная болтливость. Они просто обожают говорить, и если ты посмеешь перебить их, то жди беды! К тому же они слишком часто распыляются на все подряд, но никогда не доводят дело до конца, поэтому часто ноют и раздражаются.

РАК

У эмоциональных Раков что ни день, то слезы (бывает, что и от радости). Они страдают постоянными перепадами настроения и могут довести до белого каления своим пессимизмом. Если ты попадаешь в жизнь Рака, он вцепится в тебя своими клешнями так, что ни рога, ни копыта не помогут. Но что больше всего бесит – они до неприличия обидчивы, однако никогда не скажут об этом прямо.

ЛЕВ

Все другие знаки отходят на второй план, когда речь заходит об эгоизме Львов. Они возносят себя на высоченный пьедестал, с которого их уже никому не спихнуть. В общем, это король зверей, который всюду метит территорию и ставит всех вокруг… да ни во что не ставит. Если потешить его эго, можно добиться от него любви, а воевать с ним себе дороже.

ДЕВА

Девы не лучший вариант при выборе жилетки. Они критикуют всех и всегда. Будь ты хоть на смертном одре, они смогут найти в этом твою вину и ни на какие компромиссы не пойдут. Грубы, несдержанны, а еще страшные пессимисты. Они во всем видят подвох, поэтому ко всем относятся предвзято.

ВЕСЫ

Падкие на красивые стекляшки Весы могут кинуться в погоню за человеком-пустышкой, забыв о драгоценном кладе, который всегда был рядом. Эти сороки просто с ума сходят от пышного антуража и пафоса. В стремлении продемонстрировать свою крутизну Весы способны на любую низость. В голове у них ветер, они ненадежны, ленивы, а главное − совершенно не умеют принимать решения. Преданный муж состарится, прежде чем жена-Весы выберет, какое платье надеть на вечеринку.

СКОРПИОН

Страшные манипуляторы и короли интриг. Скорпионы считают, что только силой и властью можно добиться успеха. Никому не доверяют, поэтому очень скрытны. Они умеют быть невероятно милыми, чтобы добиться твоего расположения, но ты и глазом моргнуть не успеешь, как в тебя уже вонзили жало. При этом Скорпионы очень мягкие внутри, их легко обидеть, из-за чего они впадают в отчаяние и депрессию. Часто завидуют другим и добиваются своего любой ценой.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам не мешало бы поучиться тактичности, потому что они всегда плюют на всех с высокой башни. Но их все равно любят. Совершенно беззаботные и безответственные. Оказав им услугу, ты не услышишь благодарности, потому что Стрелец будет уверен, что он это заслужил (сидя дома на диване у телевизора). А вот на что они не жалеют сил – это на приключения. Стрельцы готовы сломя голову нестись за тридевять земель ради острых ощущений, волоча за собой своих несчастных сопротивляющихся близких.

КОЗЕРОГ

В пессимизме Козерогам нет равных. Своим нытьем они не только окружающих доводят до исступления, но даже самих себя, поэтому нередко во время приливов отчаяния бьются рогами о стену и рвут рубаху. Но если ты попробуешь изменить что-то в жизни Козерога, он упрется всеми копытами и будет отчаянно цепляться за свои несчастья. Очень застенчивы, но при этом горды и высокомерны.

ВОДОЛЕЙ

А вот кто бесит своей позитивностью, так это Водолей. Из него как будто бьет радужный фонтан, который делает его просто непредсказуемым, что многих может озадачить. Для них не бывает полумер – или всё, или ничего. В погоне за собственными идеалами они нередко отдаляются от своих близких. Что творится в голове Водолея, знает только он сам. Себя они считают экспертами, поэтому не скупятся на советы и обожают умничать.

РЫБЫ

Возможно, среди Рыб бывают и акулы, но в большинстве случаев это ленивые караси, плывущие по течению. Они живут в своем мире и настолько замыкаются в себе, что перешагнут через умирающего друга, даже не заметив его. Они живут по закону наименьшего сопротивления, смотрят на жизнь с ленивой тоской, хотя бывают чрезмерно эмоциональными. При этом имеют такие запросы, что никакая золотая рыбка не сможет их удовлетворить

Источник: peopletalk.ru



