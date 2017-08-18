Астрологический прогноз с 19 по 25 августа

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ОВЕН
Будьте поактивнее во взаимоотношениях с людьми. Если вы захотите кому-то понравиться, следите, чтобы ваше поведение не стало чудаковатым - это не лучший способ произвести впечатление.
ТЕЛЕЦ
Проявите творчество, чтобы обновить интерьер своего дома и изменить отношения в семье. Хороший период для того, чтобы начать ремонт. В субботу будет приятное событие, касающееся дома и семьи.
БЛИЗНЕЦЫ
В вашем окружении случится что-то неожиданное, например, появятся новые знакомые или вы неожиданно куда-то поедете. С финансовой точки зрения эти дни не очень хороши, так что постарайтесь избегать лишних трат.
РАК
Вы встретитесь с кем-то, кого давно не видели, а вот назначенные встречи с людьми из вашего постоянного круга общения, наоборот, не состоятся: человек опоздает или отменит встречу.
ЛЕВ
Вы кардинально изменитесь внутренне и, возможно, внешне. Перемены будут позитивными. Не сидите сложа руки, энергичные действия в это время - залог вашего успеха.
ДЕВА
Вы освободитесь от тайны, от какой-то не вами выбранной ноши, от угнетающих обстоятельств. Пока не беритесь за новые дела. Зато не помешает пересмотреть какие-то старые вопросы.
ВЕСЫ
Вы сможете многого добиться. Будьте поактивнее. Большое значение будет иметь ваш внешний вид. Это подходящие дни, чтобы поработать над собой и осознать свои ошибки.
СКОРПИОН
У вас появятся дела, на которых нужно будет сосредоточиться. Появятся новые мечты и интеллектуальные интересы, и вам захочется найти людей, которые разделяют их. А ещё вы будете очень чувствительны к тому, что о вас говорят.
СТРЕЛЕЦ
У многих представителей этого знака появятся новые духовные ценности. Но это почувствуют те Стрельцы, которые идут по пути духовного развития. Всю неделю вы будете достаточно легко справляться с ответственностью и нагрузкой.
КОЗЕРОГ
Вполне вероятно, что вы будете делать ошибки чаще, чем обычно. Возьмите себя в руки! Меньше напрягайтесь, ищите спокойной обстановки и приятных эмоций.
ВОДОЛЕЙ
У вас появятся новые связи, или будут перемены и прогресс в уже существующих отношениях. Вас потянет на отвлечённые разговоры и философствования.
РЫБЫ
Вам будет нужно с кем-то обсудить насущные вопросы, но что-то пойдёт не так, и вы перенесёте разговор на будущее. Можете получить финансовую помощь, подарок.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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