Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену

21.08.2017 19:20

Если вам нужна верность и преданность – присмотритесь к этим четырем знакам Зодиака, они уберегут ваше сердце от боли измены:

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец предан по своей натуре. Он очень практичен, поэтому идея измены не имеет для него смысла, потому что она никогда не заканчивается ничем хорошим!

Телец — самый надежный из всех знаков Зодиака, и вы можете ВСЕГДА рассчитывать на него. Кроме того, он, вероятно, худший лжец на планете, поэтому нет шансов, что вы не узнаете об интрижке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Девы БОЛЬШОЕ сердце, и измена противоречит ее природе. Она добра и невероятно практична.

Измена отнимает много усилий, так зачем же тратить время на кого-то другого? Кроме того, у Девы нет необходимости в секретах.

Дева никогда не захочет изменить, потому что знает горечь измены и не захочет причинить подобную боль своему партнеру.

Дева — аналитик, она всегда будет говорить с вами о том, что чувствует и переживает, потому что она слишком критично относится к самой себе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы любят поддерживать мир и ненавидят несправедливость по отношению к другим, поэтому измена идет против ВСЕГО, во что они верят. Они нежны и добры и любят ставить чужие нужды прежде своих собственных, так зачем им пытаться причинить боль тем, с кем они связаны?

Измена — последнее, что волнует Весов, потому что они хотят только справедливости, для всех.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — безнадежные романтики. Они честны, самоотвержены и сделают все, чтобы сделать своего партнера счастливым.

Измена претит их сущности, поскольку они заинтересованы в поддержании эмоционально стабильных отношений. Зачем им рисковать своими отношениями, над которыми они так усердно трудились ради секса с незнакомым человеком? Нет, спасибо.

Они знают, что измена не стоит этого.

Сострадание имеет огромное значение для Рыб, и они всегда думают о том, как его действия повлияют на других. Поэтому, очевидно, что измена не входит в их планы

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru