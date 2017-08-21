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Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену
Если вам нужна верность и преданность – присмотритесь к этим четырем знакам Зодиака, они уберегут ваше сердце от боли измены:
Телец (20 апреля — 20 мая)
Телец предан по своей натуре. Он очень практичен, поэтому идея измены не имеет для него смысла, потому что она никогда не заканчивается ничем хорошим!
Телец — самый надежный из всех знаков Зодиака, и вы можете ВСЕГДА рассчитывать на него. Кроме того, он, вероятно, худший лжец на планете, поэтому нет шансов, что вы не узнаете об интрижке.
Дева (23 августа — 22 сентября)
У Девы БОЛЬШОЕ сердце, и измена противоречит ее природе. Она добра и невероятно практична.
Измена отнимает много усилий, так зачем же тратить время на кого-то другого? Кроме того, у Девы нет необходимости в секретах.
Дева никогда не захочет изменить, потому что знает горечь измены и не захочет причинить подобную боль своему партнеру.
Дева — аналитик, она всегда будет говорить с вами о том, что чувствует и переживает, потому что она слишком критично относится к самой себе.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы любят поддерживать мир и ненавидят несправедливость по отношению к другим, поэтому измена идет против ВСЕГО, во что они верят. Они нежны и добры и любят ставить чужие нужды прежде своих собственных, так зачем им пытаться причинить боль тем, с кем они связаны?
Измена — последнее, что волнует Весов, потому что они хотят только справедливости, для всех.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы — безнадежные романтики. Они честны, самоотвержены и сделают все, чтобы сделать своего партнера счастливым.
Измена претит их сущности, поскольку они заинтересованы в поддержании эмоционально стабильных отношений. Зачем им рисковать своими отношениями, над которыми они так усердно трудились ради секса с незнакомым человеком? Нет, спасибо.
Они знают, что измена не стоит этого.
Сострадание имеет огромное значение для Рыб, и они всегда думают о том, как его действия повлияют на других. Поэтому, очевидно, что измена не входит в их планы
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, измена, знаки Зодиака
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