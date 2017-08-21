Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя

21.08.2017 11:00

Период с 21 по 27 августа будет непростым

Период с 21 по 27 августа будет непростым для всех знаков Зодиака, поскольку он будет отмечен "великим американским затмением"; эта неделя будет "взрывоопасной" - в прямом и в переносном смысле.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, определяющим событием недели станет солнечное затмение 21 августа - “великое американское затмение", которое будет наблюдаться на американском континенте. Его особенность состоит в том, что оно пройдет "на планете Марс" - планете, символизирующей взрывы, конфликты и т.д.

"Марс связан с взрывчатыми веществами, огнем, поэтому в ближайшую неделю нужно быть особенно осторожными – и дома, и на работе, и на отдыхе. Внимательно следите за плитой, за газом на кухне, за костром в лесу, потому что в эти дни пожар может возникнуть от малейшей искры", - предупредил астролог. Кроме того, в первой половине недели следует воздержаться от дальних поездок, в том числе самолетом, поскольку опасность аварий существенно возрастает, - добавил он.

"В целом вся эта неделя будет критической, но особенно период с понедельника по четверг", - сказал он. Росс рекомендует в эти четыре дня "отложить все поездки и ничего кардинального не предпринимать". "Боже вас упаси затевать какие-то новые проекты. Хуже всего в этом время выходить замуж и жениться. Кстати, по средам празднуют много свадеб, но в эту среду я этого настоятельно не рекомендую. В пятницу и субботу уже можно".

Усугубляет ситуацию и "ретроградный Меркурий" - планета, связанная с коммерцией, - сообщил астролог.

Отвечая на вопрос, следует ли принимать участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, можно ли полюбоваться на военный парад на Крещатике, астролог заявил: "Я бы вообще отменил все парады, потому что это недалеко от затмения. Всякое может быть, я бы перестраховался. Техника может не сработать, вместо холостого снаряда может полететь боевой и так далее. Может возникнуть масса неожиданных ситуаций. Это же касается также полигонов и складов боеприпасов. Нужно быть особенно осторожными. Ситуация взрывоопасная".

"Я не рекомендую посещать места с большим скоплением людей, хотя опасность совершения терактов, скорее всего, не грозит Украине", - заметил он.

Росс добавил, что такой же взрывоопасной ситуация будет и в отношениях между людьми. Любая семейная ссора грозит закончится трагедией. "Распитие спиртных напитков в компании категорически противопоказано на этой неделе. Могут происходить страшные ситуации – до поножовщины", - сказал он.

В то же время астролог заверил, что дни с 21 по 27 августа – лучшее время для возвращения долгов и восстановления утраченных семейных и дружественных связей. "Если вы кому-то что-то должны, особенно лет пять-десять, нужно отдавать долги. Нужно вспоминать близких, восстаналивать родственные узы и отношения со старыми друзьями. Если вы разругались с кем-то и хотите восстановить отношения, то это лучшее время. Союзы, которые были разрушены, можно склеивать именно сейчас", - рассказал Росс.

По его словам, неделя будет сложной для всех знаков Зодиака. Тем не менее, он выделил тройки "счастливчиков" и "аутсайдеров".

В первой категории он назвал Дев, Козерогов и Тельцов. "На этой неделе больше всего будет везти зодиакальным знакам стихии земли. Прежде всего, это Дева. Им могут удаваться абсолютно новые дела, новые свершения, но лучше их начинать со второй половины недели. У Козерогов очень хорошая ситуация, особенно в плане дальних поездок, проектов, связанных с иностранцами, с получением нового образования, поступления куда-то. Тельцам может очень сильно вести в азартных играх, они могут рисковать. Кроме того, возможна встреча своей суженой или суженого. Сделки также будут удачными. Но лучше все это делать во второй половине недели или в конце недели, не раньше четверга".

В числе главных "аудсайдеров" недели Росс назвал Львов, Водолеев и Скорпионов.

"Мощнейшее затмение будет действовать на зодиакальный знак Льва. У них будет катастрофический период, особенно у августовских. Могут быть массовые сложные ситуации, трудности, ссоры, резкие перемены, все может идти в жизни под откос. Я бы посоветовал этим людям не выходить из дома в принципе, лежать на топчане или на пляже, попивая какой-нибудь коктейль. Но алкоголем не увлекаться, потому что в таком состоянии можно утонуть в море. Львы, следите за собой!" - призвал астролог.

"Очень сложная ситуация будет и у Водолеев. Их может настигать налоговая, требовать возврата каких-то долгов или еще чего-то. Какой-то недруг может нанять "братков", чтобы "наехать" на него. Вообще, эта неделя для Водолеев может быть болезненной. Вдруг могут проявиться какие-то болезни симптоматического свойства. Водолеев могут прессовать, обманывать, кидать на большие суммы денег", - спрогнозировал Росс.

"Третий знак Зодиака, которому будет плохо так же, как Льву и Водолею – это Скорпион. Им ни в коем случае нельзя никому доверять, нужно быть настороже. Могут быть конфронтации с начальством. Скорпионов могут увольнять с работы, они могут попадать в неожиданные перетасовки. Но самое главное для Скорпионов в этот период – не примирять две враждующие стороны, потому что они сами могут пострадать. Нужно занимать нейтральную конформистскую позицию, что не свойственно Скорпионам – они никогда не бывают конформистами, они революционеры. Но на этой неделе следует наступить на горло собственной песне", - порекомендовал астролог.

Источник: http://from-ua.com