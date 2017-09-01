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Астрологический прогноз со 2 по 8 сентября
ОВЕН
Вероятно, вы ещё многого о себе не знаете и склонны недооценивать собственные силы и возможности. Сентябрь заставит посмотреть на самих себя как бы со стороны и разглядеть то, чего вы в упор не замечали.
ТЕЛЕЦ
Если раньше вы себя за что-то ругали, то теперь осознаете, что делали это напрасно. Груз переживаний упадёт с плеч, что непременно скажется на общении с другими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы не будете сидеть на месте - как в буквальном, так и в переносном смысле. И это хорошо. Однако постарайтесь не допустить суеты - это враг успеха. Следите за артериальным давлением: оно может быть повышено.
РАК
Многим представителям этого знака предстоят дальние поездки. Актуальной темой станет также получение образования. Берегитесь, в это время станет уязвимой пищеварительная система. Не нагружайте желудок.
ЛЕВ
С наскока в сентябре лучше ничего не делать. Чтобы решить вопросы, которые возникнут в этом месяце, в них нужно полностью погрузиться. Отдых на природе положительно скажется на физическом состоянии.
ДЕВА
Друзья и родственники постараются, чтобы настроение ваше было на высоте, а сил и энтузиазма хватило на выполнение всего задуманного. Только учтите, что энтузиазм - дело такое, сегодня есть, а завтра - нет. Словом, ловите момент.
ВЕСЫ
Вы же помните, где бывает бесплатный сыр? Правильно, в мышеловке. Вот и остерегайтесь в неё попасть. Держитесь подальше от сомнительных личностей и любого рода авантюр.
СКОРПИОН
Когда Вселенная хочет преподнести нам подарок, она делает это через других людей. Если мы отказываемся от их подарка, значит, отвергаем дар Вселенной. Запомните: дают - бери. Только благодарить не забывайте.
СТРЕЛЕЦ
Не ставьте клеймо на человеке, если он однажды вас чем-то обидел. Людям свойственно ошибаться, но, к счастью, свойственно и желать исправить ситуацию. Вы убедитесь в этом, когда тот, кого считали врагом, поведёт себя как настоящий друг.
КОЗЕРОГ
Не торопите себя, если чувствуете, что ещё не созрели для какого-то решения или поступка. И даже если все вокруг скандируют: «Пора!», настаивайте на своём. Это время вам необходимо - и оно ваше, столько, сколько потребуется.
ВОДОЛЕЙ
Звёзды напомнят вам, если вы, увлёкшись работой, об этом забыли, что главное в жизни - семья и близкие люди. Ваши внимание и забота для них бесценны. Будьте же более щедрыми!
РЫБЫ
Если вам кажется, что вас хвалят больше, чем вы того заслуживаете, вам это не кажется. Задумайтесь, с какой целью вам поют дифирамбы? Не для того ли, чтобы получить от вас определённое решение? Не допустите, чтобы льстивые речи вас увлекли.
Теги: Донбасс, астрологический прогноз
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