Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?

08.09.2017 08:11

Всі ми дуже різні, і кожна конкретна ситуація вимагає від нас певної реакції. Наша поведінка в суспільстві визначається почуттями або тверезим розумом. Вона завжди унікальна, адже ми по-різному сприймаємо похвалу, несправедливе ставлення до своєї особи або невірність друзів і коханих.

Хочете дізнатися, як знаки Зодіаку ставляться до зради або неправди, тоді читайте нашу статтю!

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овен - ніколи не зраджуйте їм!

Овен вважає, що чесність і правда - понад усе. Саме тому всі ті, хто відхиляється від цього постулату, можуть глибоко пошкодувати. Овни завжди висловляться в обличчя про вашу неправоту. Будьте пильні!

Телець (20 квітня - 21 травня)

Телець - отрута повільної дії

Якщо хтось зачепить Тельця, знайте, він хоче, щоб всі знали про його страждання. Цей знак дуже агресивний. Телець може довго планувати свою помсту, при цьому ви навіть не зможете припустити, яка доля чекає на кривдника.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Близнюки - швидко розправляться з вами

У пориві гніву Близнюки рознесуть всі ваші речі в пух і прах. Тому, якщо у вас є які-небудь цінності, тримайте їх поза радіусом дії «торнадо».

Рак (22 червня - 22 липня)

Рак - за будь-яку провину відправе в самісіньке пекло

Якщо раптом вам не пощастило обдурити Рака, будьте готові відчути себе гірше. Цей знак ніколи не здатний коливатися в своїх рішеннях. У найближчий час ваша мама, друзі, знайомі і навіть особистий тренер, які завжди вірили в вас, будуть розчаровані.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Лев - навряд чи ви зможете його шантажувати

Жарти з Левом дуже погані. «Хижий» знак завжди буде мати владу над вами, що здатне повністю зруйнувати ваше життя. Лев напевно знає, як обернути будь-яку підступність на свою користь.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Діва - спочатку вивчить кожен ваш крок, лише в кінці завдасть удару у відповідь

Діва завжди відчуває себе трохи винуватою в тому, що її обдурили або зрадили. Але якщо раптом ви будете спіймані на гарячому, приготуйтеся до жорстокої помсти.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терези - обов'язково принизять вас в суспільстві

Після того, як Терези відійдуть від шоку, випробуваного при обмані, вони з легкістю зможуть налагодити баланс. Приготуйтеся, що вам вже скоро буде дуже соромно, адже вони знають, як красиво обіграти свою помсту.

Скорпіон (23 жовтня - 22 листопада)

Скорпіон - готовий вбити

У ситуації обману Скорпіона здасться, що вас залишили в спокої. Але насправді цей знак таємно планує злочин.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Стрілець - ніколи не буде говорити з вами

У разі обману Стрільця вас не чекатимуть емоційні розмови, - в подібній ситуації він просто встане і піде. Ми готові навіть посперечатися, що Стрілець не буде з'ясовувати стосунки і скаржитися на кривдника.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Козеріг - життя триває, але вам в ньому вже немає місця

Цей знак буде завжди тримати вас на короткому повідку, не впускаючи в своє життя. Козероги не вміють жити минулим. Вони демонструватимуть вам, що ви є порожнім місцем в їх житті.

Водолій (21 січня - 18 лютого)

Водолій - швидко відходить у своїх образах

Після заподіяної образи вам доведеться протягом деякого часу відчувати гнів Водолія. Спочатку він буде поводити себе трохи дивно, але як тільки йому вдасться впоратися з емоціями, вас, швидше за все, пробачать.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби - доведеться поплакати, бо ваша машина буде знищена

Щоб усвідомити вашу невірність, Рибам знадобиться довгі тижні. Потім печаль перетворитися в гнів (можливо навіть, постраждає ваш автомобіль). Як тільки ця стадія мине, Риби будуть поводити себе так, як ніби ніколи не були з вами знайомі.

Источник: http://from-ua.com