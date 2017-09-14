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Астрологический прогноз на 16-22 сентября
ОВЕН
На этой неделе будьте осмотрительнее, заводя знакомства. Люди, с которыми сведёт судьба, могут внушать безоговорочное доверие и располагать к откровенным разговорам. А потом взять и раструбить всему свету о том, что узнали от вас.
ТЕЛЕЦ
Именно в этот период удастся поставить финальную точку в неком долгоиграющем деле. Это время пожинать плоды, и, скорее всего, вы окажетесь довольны «урожаем».
БЛИЗНЕЦЫ
Вы более чутко станете чувствовать ложь и интриги. Это умение убережёт вас от участия в сомнительных мероприятиях и от контактов с мошенниками - доверяйте шестому чувству.
РАК
Работы будет много, а времени на её выполнение - не очень. И тут всё будет зависеть от вашего настроя. Не допускайте суеты и паники. Дайте себе установку: «У меня всё получится».
ЛЕВ
Поначалу не всё будет гладко, однако вам довольно быстро удастся «выровнять полёт», и в дальнейшем трудностей не предвидится. Главное - не спасовать перед ними сейчас.
ДЕВА
Ваша уверенность в себе окрепнет. А значит, у вас, «детей Меркурия», всё непременно должно сложиться! Не берите на себя чужую работу. Желание помочь обернётся против вас самих - ограничьтесь советами.
ВЕСЫ
Ваша малейшая оплошность может стать оружием в чужих руках. Ведите себя достойно, тогда период пройдёт без разочарований. Если же вы где-то не сдержались, имейте храбрость признаться в своих поступках.
СКОРПИОН
Сначала будни будут протекать в обычном режиме. Но затем дел прибавится. Чтобы всё успеть, потребуются лучшие ваши качества. Ещё важно - не отвлекаться.
СТРЕЛЕЦ
Не принимайте ответственных решений. Из-за неблагоприятного влияния недружелюбной планеты вы рискуете совершить досадные ошибки.
КОЗЕРОГ
В этот период вы будете склонны совершать большие и ненужные траты. Отправляясь за покупками, берите с собой ровно ту сумму, которую можете позволить себе потратить.
ВОДОЛЕЙ
Вы - сама собранность и концентрация. В результате удастся сделать больше, чем планировалось. Кто-то попытается перекинуть на ваши плечи свою работу. Ограничьтесь советами, иначе, как говорится, «сядут и поедут».
РЫБЫ
Больше внимания уделите вопросам здоровья. Если вы давно не сдавали анализы и не проходили положенные обследования, наверстайте упущенное. Запишитесь хотя бы на профилактический осмотр.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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