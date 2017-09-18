- Самые важные годы в жизни Знаков Зодиака08:58
- Астрологический прогноз на 16-22 сентября22:48
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака08:45
- Астрологический прогноз со 2 по 8 сентября20:36
- Три знака Зодиака, которым повезет в сентябре07:45
- ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ16:45
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
Самые важные годы в жизни Знаков Зодиака
В жизни каждого человека есть определенные годы жизни, которые можно назвать судьбоносными. В эти годы могут происходить как трагические события, так и радостные. Астролог Павел Глоба считает, что знать свои судьбоносные годы жизни очень важно, так как это дает возможность быть готовым к грядущим переменам и происшествиям.
Овен
В жизни Овнов больше благоприятных событий в жизни, чем трагических. Важные годы жизни представителей данного Знака Зодиака — 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 и 76. В эти годы Овнов ждут как разочарования, так и победы. Особе внимание им стоит обратить судьбоносные годы после 40. В зрелом возрасте Овнов ждет много неожиданных поворотов судьбы.
Телец
Важные годы в жизни Тельцов: 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60 и 64. В молодости люди данного созвездия будут переживать не самые приятные периоды в жизни. Но после 30 жизнь начнет их радовать приятными подарками судьбы.
Близнецы
Важные годы жизни Близнецов: 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70 и 80. Согласно гороскопу Павла Глоба, Близнецы в течение всей жизни ощущают присутствие незримой силы, которая постоянно их ограждает от неприятностей. Так что все важные годы жизни представители данного Знака Зодиака переживают очень легко.
Рак
Важные годы жизни Раков: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75. До 30 лет Раки переживают события, происходящие в личной жизни. После 30 в их жизни происходят перемены, к которым они не всегда бывают готовыми. Часто после 30-летнего рубежа их постигают разочарования и потеря интереса к жизни.
Лев
Важные годы в жизни Львов: 19, 36, 40, 57, 60, 76. Согласно гороскопу Павла Глоба, Львы легко свыкаются с переменами в своей жизни. Как положительные, так и негативные события они воспринимают как нечто обязательное, через чего они непременно должны пройти.
Дева
Важные годы в жизни Дев: 16, 21, 24, 32, 41, 50. Представителей данного созвездия ожидает больше перемен и событий в карьере и финансовой сфере, нежели в личной жизни.
Весы
Важные годы в жизни Весов: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. По гороскопу Павла Глоба, Весов ждет много событий, исход которых может сделать их успешнее.
Скорпион
Важные годы в жизни Скорпионов: 15, 25, 30, 45, 50, 60, 74. Представители данного созвездия будут в течение всей жизни бороться сами с собой.
Стрелец
Важные годы в жизни Стрельцов: 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75. События, которые окажутся судьбоносными в жизни людей данного созвездия, будут иметь особый смысл. В каждый важный год Стрельцы будут получать определенный опыт, который рано или поздно поможет им добиться успеха.
Козерог
Важные годы в жизни Козерогов: 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57. Людям этого созвездия необходимо быть заранее готовыми к переменам и судьбоносным событиям, так как все это может застать их врасплох.
Водолей
Важные годы в жизни Водолеев: 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72. Многим событиям в своей жизни представители этого Знака Зодиака, как правило, особого значения не придают, но тем не менее, они кардинальным образом меняют их жизнь и влияют на дальнейшую судьбу.
Рыбы
Важные годы в жизни Рыб: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60. Судьбоносные события Рыбы будут переживать достаточно долгое время. Все происходящее в важные годы жизни будет иметь для них очень важное значение
Источник: dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, астрология, знаки Зодиака
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Нардепа-регионала хотят лишить мандата
- В Донецкий облсовет звонят люди, возмущённые Майданом
- В Днепропетровске подожгли офис Партии регионов
- Онлайн-трансляция Чрезвычайного съезда Партии регионов в Донецке (ВИДЕО)
- За полгода 66 миллионов долларов на политическую коррупцию - данные из "черной бухгалтерии" Партии регионов
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ22:22
- В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей17:28
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»14:04
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- УКРАИНЦЕВ НАЧАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗ ОСТРОВОВ В КАРИБСКОМ МОРЕ10:20
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Одеська трагедія: в чиї кабінети прийшли з обшуком09:35
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- Почему Украина не может вступить в НАТО: у Порошенко дали четкий ответ09:10
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться08:48
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе
- Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой