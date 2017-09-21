Астрологический прогноз с 23 по 29 сентября

21.09.2017 22:15

ОВЕН

Чтобы добиться поставленных целей, придётся играть по чужим правилам, подстраиваться под других людей, идти на уступки. И пусть такое поведение совершенно не в вашем духе, пересильте себя.

ТЕЛЕЦ

Благоприятное время для решения финансовых вопросов. Вы можете получить выгодный кредит, найти новый источник дохода. А если 23 или 24 сентября, вам предложат принять участие в рискованном проекте, соглашайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Преграды, возникшие на пути к цели, вы преодолеете, если будете просчитывать каждый свой шаг. Возможно, в какой-то момент вы разуверитесь в собственных силах. Поговорите по душам с кем-то из домочадцев, вас успокоят и подбодрят.

РАК

Вами будут руководить эмоции. Вы можете неожиданно вспылить. Старайтесь контролировать поведение. Существует множество способов воплотить ваши желания в жизнь. Однако не допустите суеты.

ЛЕВ

На последней неделе сентября захочется, чтобы всё было идеально. Это может сыграть с вами злую шутку: времени на выполнение поставленных задач будет немного. Чаще напоминайте себе, что лучшее - враг хорошего...

ДЕВА

Попав под влияние лестных слов, вы будете стремиться к гармонии и взаимодействию с другими людьми. Чтобы вас не сочли мягкотелыми, отстаивайте свою позицию, когда действительно уверены в ней.

ВЕСЫ

От близкого родственника может поступить интересное, но рискованное предложение. Как бы вас ни уговаривали, чем бы ни заманивали, не принимайте участия в авантюре. И постарайтесь отговорить родственника от его затеи.

СКОРПИОН

У вас может появиться новое увлечение, которое в будущем станет приносить неплохие доходы. Планируете совершить крупную покупку? Осуществите задуманное 27 или 29 сентября. В эти дни вы остановите свой выбор на вещи, которая прослужит долго.

СТРЕЛЕЦ

Ваш иммунитет будет ослаблен. Пропейте специальный витаминный комплекс и выполняйте закаливающие процедуры. Постарайтесь не контактировать с болеющими людьми.

КОЗЕРОГ

Ритм вашей жизни начнёт ускоряться. Планируете отказаться от вредной привычки? Лучшего времени, чем сейчас не найти. Силы воли и терпения хватит, чтобы навсегда распрощаться с пагубной зависимостью.

ВОДОЛЕЙ

Решения, которые касаются лично вас, принимайте самостоятельно. Желающих подсказать вам «правильный путь» будет достаточно, но гарантий, что стремление это искреннее, нет.

РЫБЫ

На этой неделе, вероятно, напомнят о себе бывшие коллеги. Они могут предложить участие в интересном деле. Прежде, чем согласиться, обговорите время, которое вы должны будете посвящать этой затее.