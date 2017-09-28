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Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября
ОВЕН
Каждое доброе дело вернётся к вам сторицей! Учитесь быть выше обстоятельств в конечном счёте, как бы они ни складывались. Не допускайте, чтобы внешние силы встали у руля вашей жизни.
ТЕЛЕЦ
«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского» - руководствуясь этим девизом, в начале октября вы совершите поступки, на которые раньше едва бы осмелились. За преодоление себя вы будете щедро вознаграждены судьбой.
БЛИЗНЕЦЫ
Замечайте необычное в привычных вещах и ситуациях! Следуя шаблонам поведения, вы мало чего добьётесь. Анализируйте и делайте выводы. В эти дни велик риск получить травму. Особенно осторожными будьте в процессе приготовления пищи.
РАК
Если вам кажется, что пришло время что-то в своей жизни кардинально поменять, то это вам не кажется. Поймите одно: цепляясь за стабильность, вы стоите на месте, а душа ваша уже давно жаждет движения вперёд.
ЛЕВ
Черпайте силы и вдохновение в общении. Если у вас есть вредная привычка, от которой вы хотите избавиться, начните отказ от неё в один из первых дней месяца, будет проще преодолеть зависимость.
ДЕВА
В октябре вы будете получать многое просто «за красивые глазки», и пусть вас, одних из самых честных и справедливых знаков зодиака, не мучает совесть. Успокойте её голос тем, что вы на самом деле достойны того, что получаете.
ВЕСЫ
Время заявлять о себе во всеуслышание. А тем, кто попытается читать вам нравоучения, мол, скромнее надо быть, напомните, что скромность украшает только в том случае, когда больше нечему украсить.
СКОРПИОН
Придумывайте грандиозные цели и стройте планы! Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Ваши аналитические способности будут на высоте, и вы, наконец, сможете понять, почему с кем-то поругались или потерпели неудачу в важном деле.
СТРЕЛЕЦ
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Вспомните об этом 3-6 октября. Не стесняйтесь открыто говорить о своих достоинствах, демонстрировать свои способности. Иначе упустите что-то выгодное.
КОЗЕРОГ
Октябрь захочет испытать вас на прочность. Чаще напоминайте себе о том, что только в преодолении себя человек становится сильнее и растёт над собой. Октябрьские события даны вам именно для этого.
ВОДОЛЕЙ
Гармоничное течение месяца обеспечат дружеские планеты, которые будут двигаться по родственному вам знаку Весов. У вас будет отличное настроение и бодрость на протяжении всей недели.
РЫБЫ
Активные занятия физкультурой и спортом в это время очень пойдут вам на пользу, с их помощью удастся снять накопившееся напряжение и освободить голову от навязчивых мыслей.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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