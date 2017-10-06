Астрологический прогноз с 7 по 13 октября

06.10.2017 22:38

ОВЕН

Этот период ознаменуется завершением важного для вас этапа. Вероятно, будет поставлена точка в деле, которым вы занимались последние месяцы или даже год. Либо вопрос, долгое время державший вас в подвешенном состоянии, наконец, решится.

ТЕЛЕЦ

Успех обеспечен в тех делах, в которых есть элемент риска. Если в это время вам предложат участие в совершенно новом деле, смело отвечайте согласием: вероятность прогореть минимальна.

БЛИЗНЕЦЫ

Насыщенное и плодотворное время для Близнецов, чья деятельность связана с творчеством. Состояние здоровья на этой недели не даст поводов для опасений. Однако вы станете несколько взбудораженными.

РАК.

Проснувшиеся (или усилившиеся) амбиции заставят вас пересмотреть отношение к текущей работе. Не исключено, что вы поймёте, что занимаетесь не своим делом. И помните пословицу: «Поспешишь - людей насмешишь»!

ЛЕВ

Покровительствующие вам планеты создадут все условия для успешного взаимодействия с окружающими. Посвятите это время установлению связей. 12 октября будет особенно тяжело справиться с негативными мыслями, о чём предупреждает Луна.

ДЕВА

Хорошая неделя в финансовом отношении. Вероятны поступления дополнительных средств из разных источников. Если ваша деятельность связана с продажами и торговлей, ждите роста доходов. Также удачное время для решения вопросов, связанных с имуществом.

ВЕСЫ

До 14 октября может чётко проявиться ваша зависимость от кого-то или чего-то, что рискует больно ударить по самооценке. Не казните себя за несамостоятельность в некоторых вопросах, а лучше подумайте, что сделать, чтобы изменить ситуацию.

СКОРПИОН

Вас ожидает активный период: многие Скорпионы будут настроены на то, чтобы улучшить своё материальное положение. 9 или 12 октября от вас может потребоваться принятие нестандартного решения - действуя «как обычно», вы мало чего добьётесь…

СТРЕЛЕЦ

Тщательнее обычного проверяйте информацию, которая поступит к вам, тем более если собираетесь передать её кому бы то ни было. Есть вероятность, что какая-то её часть окажется ложной, и вас могут обвинить в распространении слухов.

КОЗЕРОГ

Придётся постараться, чтобы найти в себе силы и продолжить начатое (желание «всё бросить» будет особенно сильным 13 числа). Всеми способами вас поддержат близкие друзья и любящие родственники.

ВОДОЛЕЙ

Появится возможность успешно применить жизненный принцип на практике. Это принесёт огромное удовольствие и гордость за себя. Главное, не бойтесь! Сонливость и повышенная утомляемость станут ответной реакцией организма на изменение погоды.

РЫБЫ

Ваша продуктивность будет зависеть от эмоционального состояния. Только разобравшись с внутренними противоречиями, удастся справиться с важными делами. Пока же на душе есть груз, не стоит к чему-либо даже приступать.