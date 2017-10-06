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Тройка лучших знаков Зодиака в постели
Верите ли вы в астрологическое соответствие между поведением, эмоциями и сексуальными способностями личности?
Однако подобная связь все-таки есть, и на основании нее представляем тройку знаков Зодиака, с которыми секс никогда не будет скучным:
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолей – один из лучших любовников благодаря своей способности разжигать чувства во время секса. Водолей — не самый эмоциональный знак Зодиака, поэтому не ожидайте, что он будет занимать любовью с вами, но, если вы ищете волнующий сексуальный опыт – вы найдете его с Водолеем. Он — сексуальный инициатор и новатор. Вы не сможете забыть ряд «первенств», которые Водолей обязательно сделает с вами. Кроме того, Водолей уверен в своей способности дать вам то, чего вы хотите или нуждаетесь в постели, но у него нет назойливого или эгоистичного подхода.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Он — мастер секса, известный своим высоким сексуальным аппетитом. Скорпион привносит страсть в спальню, убеждаясь, что вы сексуально удовлетворены. Он готов попробовать все, что необходимо, чтобы искра страсти между вами не погасла, и чтобы скука не навредила вашей интимной жизни. Скорпион готов сделать все, чтобы угодить вам в постели.
Овен (20 марта — 19 апреля)
Овен увлекает и опьяняет. Он хранит в себе тайну, что делает секс с ними поистине незабываемым. Он исследует вас так, как вы даже и представить не могли, постепенно подводя вас к кульминации. Однако Овнов больше рассматривают как партнеров на одну ночь, поскольку они могут не появиться в вашей жизни вновь. Овны слишком свободны, чтобы привязываться к кому-либо. Но его талант изучить вас в сексуальном плане, узнать все чувствительные области на вашем теле и двигаться так, чтобы сделать ночь с ним одним из самых запоминающихся жизненных событий, стоит того!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, секс, знаки Зодиака
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