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Астрологический прогноз с 28 октября по 3 ноября
ОВЕН
Вы будете себя часто сравнивать с другими, в какой-то момент вам может показаться, что вы недостаточно умны, талантливы и успешны. Ни в коем случае не дайте этой мысли укорениться в сознании!
ТЕЛЕЦ
Скиньте с плеч груз обид и разочарований, почувствуйте, как легко вам теперь дышится! Откройте своё сердце тому, кто в прошлом допустил неосторожность задеть вас недобрым словом или поступком. Он раскаялся, осознал свои ошибки и больше их не повторит.
БЛИЗНЕЦЫ
Для кого-то вы можете стать единственной опорой и защитой. Вероятно, такое положение дел будет несколько вас утомлять. Но бросать близкого человека в трудной ситуации всё же не стоит. Проявляйте терпение.
РАК
Быть максималистом хорошо, но до определённых пределов. В ноябре этот предел рискуете перешагнуть. Не усложняйте жизнь, пытаясь добиться идеальных результатов. Помните, что иногда лучшее - враг хорошего.
ЛЕВ
Дальнейшие планы станут более ясными, появится представление, как быстрее достичь намеченного. Постарайтесь не проявлять излишней доверчивости - некоторая опасность будет исходить от малознакомых людей. А в остальном - всё хорошо!
ДЕВА
Не позволяйте эмоциям руководить вашими поступками! В сложных ситуациях не идите напролом, но и к хитрости всё же не прибегайте. Слушайте голос интуиции, принимайте взвешенные решения и поступайте только по совести.
ВЕСЫ
Задавайте вопросы Вселенной - в ноябре она готова открывать вам тайны! Сидеть, сложа руки, в этом месяце вам не придётся. Всё время будут находиться дела, требующие немедленного выполнения.
СКОРПИОН
Постарайтесь не упускать ни одну из открывающихся сейчас возможностей - это поистине золотые шансы! Будьте открыты новому опыту, приготовьтесь удивляться и удивлять - прежде всего, самих себя, ведь о себе вы ещё много чего не знаете...
СТРЕЛЕЦ
Учитесь грамотно расходовать свои силы! Старайтесь не отвлекаться от дел, которые считаете наиболее важными для себя. А ещё - остерегайтесь контакта с чужими деньгами: возможны нелепые подозрения.
КОЗЕРОГ
Ваше умение смотреть вглубь вещей пригодится. Проявляя любопытство, анализируя события, слова и поступки, вы сумеете узнать то, что ранее было для вас тайной за семью печатями.
ВОДОЛЕЙ
Будьте альтруистами - это наполнит вас силами и энергией! В первые дни ноября вам следует меньше брать и больше отдавать. Делая что-то для других, вы принесёте радость в собственную жизнь.
РЫБЫ
Если вы хотите почувствовать себя баловнем судьбы в ноябре, откажитесь от активного влияния на ход событий. Чем больше усилий вы станете предпринимать для достижения успеха, тем сложнее будет получить желаемое.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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