- Астрологический прогноз на 16-22 декабря21:00
- Астрологический прогноз Павла Глобы на 2018 год07:50
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Год Собаки и Украина: астролог пообещал особую ситуацию20:11
- Астрологический прогноз на 2-8 декабря22:37
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- Гороскоп на 20-26 листопада 2017 року14:34
- Гороскоп на 17 ноября: не стоит расслабляться07:04
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
Гороскоп на 17 ноября: не стоит расслабляться
Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу.
Овен. Может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами, руководством и даже чадами и домочадцами. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы в свою пользу, но следует избегать разговоров на повышенных тонах. Считайтесь с интересами близких людей.
Телец. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.
Близнецы. Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на довольно интересные идеи, которые принесут на удивление хорошие результаты.
Рак. Благодаря надёжным гарантам, некоторым представителям данного знака зодиака, откроются большие перспективы в сфере больших займов и долгосрочных кредитов. Сегодня могут удачно разрешиться многие вопросы, в том числе и в отношениях с друзьями и близкими людьми.
Лев. Не позволяйте эмоциям втянуть вас в конфликтные ситуации. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то сейчас не стоит заниматься исправлением ситуации - едва ли ваши усилия увенчаются успехом. Скорей всего, вас просто не услышат. Будьте терпимей по отношению к своим близким.
Дева. В этот день могут возникнуть ситуации и вопросы, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Будьте готовы к тому, чтобы взять инициативу в свои руки. Можно делиться с близкими своими проблемами, обсуждать темы, которые вас действительно интересуют, строить совместные планы на будущее.
Весы. Этот день не очень располагает к напряженной работе, но, сделав волевое усилие над собой, можно добиться очень хороших результатов. Не имеющим пары, уготованы судьбоносные знакомства, которые скорей всего приведут к возникновению серьезных долговременных отношений.
Скорпион. Этот период может стать весьма плодотворным в плане профессиональной деятельности, но придется трудиться с большим усердием и настойчивостью. Любое дело, за которое возьметесь, нужно довести до конца. В этот день повышенный риск получения травм, будьте особенно осторожны.
Стрелец. Деловая активность принесет хорошие плоды. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями, общения с коллегами. Если появится свободное время, постарайтесь как следует отдохнуть, развлечься и пополнить запас сил, которые вам скоро понадобятся.
Козерог. Этот день подходит для наведения порядка в делах. Проанализируйте допущенные ранее промахи. В отношениях с родственниками, друзьями и любимым человеком может возникнуть недопонимание. Возможной причиной будут ваши давние невысказанные обиды.
Водолей. Сейчас неподходящее время для откровенных бесед. Есть вероятность, что информация, полученная вашим собеседником, будет искажена и использована против вас. Зато это время может стать благоприятным для всего, что связано с делами сердечными. Возможны новые приятные знакомства.
Рыбы. Не бойтесь принимать важные решения. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Хорошо отправляться в поездки вместе с членами семьи, решать хозяйственные вопросы.
Теги: Донбасс, гороскоп
- Мариуполь встревожен залпами16:10
- "Окна тишины" помогают Донбассу выживать16:01
- Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ15:41
- Пільгова черга на КПВВ "Станиця Луганська": є проблеми15:24
- В Лимане погибла велосипедистка15:18
- Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей15:13
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
- СММ ОБСЕ посетила обесточенную насосную станцию в зоне АТО14:45
- Бороться с наркопреступностью на Донетчине будет необычный сертифицированный спец14:27
- Самый спокойный декабрьский день в АТО: опубликована карта14:07
- Мариуполь встревожен залпами16:10
- США решили перестроить мир на российские деньги?16:06
- "Окна тишины" помогают Донбассу выживать16:01
- Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ15:41
- Пільгова черга на КПВВ "Станиця Луганська": є проблеми15:24
- В Лимане погибла велосипедистка15:18
- Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей15:13
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
- СММ ОБСЕ посетила обесточенную насосную станцию в зоне АТО14:45
- Бороться с наркопреступностью на Донетчине будет необычный сертифицированный спец14:27
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление