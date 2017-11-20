Гороскоп на 20-26 листопада 2017 року

20.11.2017 14:34

Більше часу проводьте із друзями, вони підкажуть вам щось нове, що невдовзі виявиться дуже корисним. У фінансах можливий успіх, але з грошима поводьтеся розумно і не тринькайте їх направо та наліво.

Вихідні присвятіть собі та близьким людям, поїдьте кудись на природу, забудьте про справи.

ОВЕН

Цього тижня приємні сюрпризи несподіванки будуть в основному відноситися до роботи, але в деяких випадках будуть пов’язані зі здоров’ям.

У понеділок і середу є ризик надмірно себе перевантажити спілкуванням з великою кількістю людей.

Краще більше часу провести на самоті, займаючись справами. Вам вдаватимуться будь-які завдання, зараз можна поміняти роботу або дружнє коло.

У другій половині тижня може намітитися позитивне зрушення у фінансовій сфері.

ТІЛЕЦЬ

Цього тижня вірогідні несподівані зміни у тій частині вашого життя, яка має відношення до питань кар’єри, але чи будуть вони позитивними, залежить лише від вашої старанності.

Якщо перемога дістанеться відносно швидко, то вам належить осмислити свій успіх і зрозуміти, що ж ви такого натворили, щоб при нагоді мати можливість повторити його.

Перша половина тижня сповнена переговорів і зустрічей, будьте уважні, переконайтеся, що вас розуміють правильно, щоб уникнути труднощі у майбутньому.

На четвер бажано не планувати великих покупок і угод.

БЛИЗНЮКИ

У першій половині тижня особливої ​​напруги на роботі не передбачається, тому у вас з’явиться більше вільного часу, який краще використовувати для себе, відкриваючи нові можливості, виявляючи свої творчі здібності.

Середина тижня принесе зміну настрою, ви станете спокійніші і позитивніші, прокинеться інтерес до роботи.

Наприкінці тижня вам чекає цікава подорож або важлива справа, яка стане початком у ланцюзі великих досягнень.

РАК

Не беріть на себе чужих турбот, нічого не відкладайте на потім – інакше буде пізно. Знайомтеся з новими людьми, починайте нові проекти.

У п’ятницю намагайтеся не зв’язувати себе обіцянками та зобов’язаннями.

У кінці тижня сходіть у гості або прийміть у себе близьких друзів: приємно проведете час і дізнаєтеся щось нове і корисне.

ЛЕВ

Бажано стримати ваш бійцівський запал і працювати в команді. Уважніше поставитися до ділових проектів.

Будь-яких непередбачених проблем тиждень не обіцяє. Реалізація намічених планів повинна пройти на хорошому рівні.

Щоб не зіпсувати відносини з начальством, у вівторок не приймайте нічого на віру, не зробивши дій з перевірки отриманої інформації.

Неординарна ідея в п’ятницю здатна дати поштовх, що дозволяє отримати максимальну користь з ситуації, що склалася.

ДІВА

Ваші задуми реалізовуватимуться досить легко, але тільки якщо ви знайдете однодумців.

Дуже велика ймовірність бути поміченим начальством і оціненим по достоїнству.

Може виникнути ситуація, коли вам доведеться відповідати не тільки за себе, але і за інших. Постарайтеся не розпорошуватися на дрібниці.

Сконцентруйте всі зусилля для досягнення однієї, головної на даний момент, мети.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня доведеться багато часу присвятити роботі, можливі зміни в особистому житті і на службі.

Однак, пожинаючи плоди своєї праці, намагайтеся не розслаблятися, інакше ваші плани виявляться побудованими на піску. Проявіть терпіння і не сперечайтеся з колегами, не бійтеся взяти на себе відповідальність, від цього ви тільки переможете.

Покращаться відносини з офіційними інстанціями. А ось в особистому житті, перш ніж прийняти нову пропозицію, переконайтеся, що це не обман.

Намічена на середину тижня поїздка може зірватися через певні фінансові обмеження.

СКОРПІОН

Цього тижня ви будете схильні до творчого підходу при вирішенні будь-якої проблеми.

І це правильно, ви зможете зробити життя прекраснішим і цікавішим.

Зірки радять більше думати про відпочинок, відправитися в подорож і потрапити в літо посеред осені.

Така поїздка буде дуже вдалою і залишить приємні враження.

СТРІЛЕЦЬ

Ваша інтуїція дозволить вам діяти рішуче, обираючи при цьому найбільш вдалі напрямки для докладання зусиль.

Цього тижня можуть активізуватися зв’язки з партнерами з інших міст. Однак не завадить порадитися з фахівцями щодо спірних питань.

У середу ситуація може повернути вас до невирішених раніше проблем, намагайтеся знайти інші варіанти, якщо колишні не спрацювали.

У суботу ви зможете потішити себе якимось придбанням.

КОЗЕРІГ

Приємно відчувати себе значимою людиною, повагу надає впевненість у власних силах.

Починають зміцнюватися ваші позиції на роботі і в бізнесі. Але протидіяти новим викликам і труднощами вам доведеться самостійно, без сторонньої допомоги.

Сконцентруйтеся, зберіться і дійте, для вас буде важливим будь-який позитивний результат. Будьте уважні до всіх вступних пропозицій, не пропустіть свою удачу.

Якщо у вас виникне бажання вчитися чомусь новому, намагайтеся його здійснити.

ВОДОЛІЙ

Цього тижня можливі нові романи або спілкування з друзями, з якими ви давно не зустрічалися.

У вівторок бажано обережно поводитися з емоціями ближніх, ви можете занадто легко їх образити.

У другій половині тижня є небезпека розчаруватися у старих партнерах по бізнесу, ваші відносини можуть зайти в глухий кут. Чи не час міняти роботу?

РИБИ

Доведеться забути про відпочинок і спокій, цього тижня вас чекає багато роботи.

Вівторок може виявитися метушливим днем, різноманітні події будуть стрімко змінювати один одного.

Якщо хочете впоратися з цим і повернути ситуацію на свою користь, від вас будуть потрібні неабияка рішучість та швидка реакція. Не наполягайте на негайних змінах.

Перш ніж що-небудь сказати, спочатку гарненько подумайте. Начальство може підтримати ваші нові ідеї, якщо ви зумієте їх обґрунтувати.

Источник: https://from-ua.com