Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году

06.12.2017 07:28

Готовы ли вы к новым свершениям и победам в 2018? Ведь каждый из нас, согласитесь, ждёт очень удачного года. Давайте посмотрим, что хорошего он заготовил всем зодиакальным знакам.

1. Овен

Вы слишком активны и слишком любите жизнь, чтобы пребывать в состоянии спокойствия. Вы постоянно гонитесь за тем, что разжигает у вас эмоции и неуемный энтузиазм, и в 2018 году эта любознательность окупится, когда вы обнаружите объект вашей страсти, в который сможете направлять всю свою энергию и любовь.

2. Телец

Благодаря вашей теплоте, дружелюбию и надежности вы создали круг людей, которые хотят любить, поддерживать и поощрять вас всеми возможными способами. Поэтому в нужный момент, когда вам придется неимоверно рисковать, за вашей спиной будет стоять целая армия верных друзей, готовая прийти вам на помощь.

3. Близнецы

Вы любите наблюдать за этим миром, черпая из него энергию. Вы обращаете внимание на все, что вас интересует и волнует. Поэтому, когда вселенная намекнет вам в следующем году о том, куда вам нужно дальше двигаться, обязательно её послушайтесь. Она знает лучше, что вам необходимо!

4. Рак

Вы отлично ощущаете свое внутреннее «я», знаете, чего хотите, и что вам реально необходимо. Даже если вы очень боитесь, вы прислушиваетесь к своей интуиции и стараетесь делать правильные выводы. В 2018 году эта способность вам пригодится, потому что на горизонте появится замечательная возможность, которую грех бы было упустить.

5. Лев

Вы всегда найдете способ заставить что-то работать, даже если это кажется невозможным. Там, где большинство людей устанут, расстроятся и сдадутся, вы включите всю свою креативность, энтузиазм и упорство и добьетесь своего. В следующем году это умение и вера в себя станут основными причинами вашего грандиозного успеха.

6. Дева

В отличие от большинства людей, вы умеете быть честным и объективным с самим собой. Вы не боитесь анализировать варианты решений, размышлять над ними и выяснять, что сработает, а что нет. Это умение очень вам поможет, потому что в следующем году все ваши решения будут безошибочными и единственно правильными.

7. Весы

Ваши отзывчивость, дружелюбие и обаяние притягивают к вам окружающих, поскольку с вами комфортно и легко. У вас огромная сеть контактов, и все эти люди тепло и сердечно о вас отзываются. В 2018 благодаря кому-то из них у вас появится шанс что-то кардинально изменить в своей жизни в лучшую сторону.

8. Скорпион

Вы не зависите ни от кого, потому практически не нуждаетесь ни в чьей поддержке – к своим целям вы упрямо идете самостоятельно. Это упорство, оптимизм и целеустремленность будут вознаграждены в следующем году, ведь они принесут вам массу идеальных возможностей для движения вперед.

9. Стрелец

Вы неисправимый оптимист с абсолютно несгибаемой надеждой на лучшее. Неудачи вообще вас не пугают, и вы умеете с ними бороться. Тем более, вы и сами знаете, что на пути к успеху они всегда неизбежны, хоть и порой болезненны. Следующий год принесет вам некоторые препятствия, но ваша способность через них резво перешагивать – это то, что выведет вас в лидеры.

10. Козерог

Вы всю жизнь отчаянно гоняетесь за успехом и ни за что от этой гонки не откажетесь, даже если она вам уже наскучила и очень хочется замедлиться, а то и остановиться передохнуть. Но вы все равно усиленно работаете, понимая, что успех требует самоотдачи и сосредоточенности, а не только энергии движения. Вот почему вы добьетесь успеха в 2018 году – вы отлично понимаете, что это долгий забег, а не стометровка.

11. Водолей

В центре вашего внимания действительно важные и значимые вещи. Вы сосредоточены на том, чтобы делать свою работу хорошо, а также стремиться к самосовершенствованию. В 2018 году это поможет вам вырваться далеко вперед и обогнать многих своих конкурентов в этом забеге.

12. Рыбы

Вы заботитесь о том, чтобы нести добро, быть мягкими, сострадательными и щедрыми к окружающим. А это всегда возвращается сторицей. В следующем году вы увидите, что все те лучики доброты, которые вы послали другим, не были забыты или восприняты как должное. И когда вам что-то будет нужно, масса благодарных людей всегда придут на помощь

Источник: flytothesky.ru