Астрологический прогноз на 16-22 декабря

15.12.2017 21:00

ОВЕН

На этой неделе важной темой станут траты, покупки, чужие деньги. Занимать необходимую сумму лучше после 19 декабря. Не стесняйтесь просить, настройтесь на то, что вашу просьбу удовлетворят, - так и произойдёт.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь держаться от влиятельных людей подальше. Не вступайте с ними в споры и не шутите на личные темы. На протяжении всей недели стоит погрузиться в дела и не отвлекаться на посторонние вещи.

БЛИЗНЕЦЫ

В разгар этой недели может состояться важный разговор с очень знакомым вам человеком. Беседовать вы будете, что называется, «по душам». Некоторые слова вас могут задеть, но пройдёт время, и вы поймёте, насколько он был прав.

РАК

Придётся приложить невероятные усилия, чтобы справляться с привычными делами. Вскоре откроется второе дыхание, и перед Новым годом вам по плечу будет выполнить то, что до последнего откладывали.

ЛЕВ

Декабрь хорош для любых дел, связанных с риском. Участие в авантюрах может принести солидную прибыль. До 21 декабря - удачное время для азартных мероприятий, участия в лотереях.

ДЕВА

Предстоит вернуться к ранее оставленным вопросам - решить их сейчас не составит труда. Раньше 20-го числа планировать старт новых начинаний не рекомендуется, все будут вставлять палки в колёса.

ВЕСЫ

С 19 по 22 декабря лучше заняться повседневными делами, поездками и общением с ближайшим окружением. К мнению родственников стоит прислушиваться: рассказанное ими может оказаться весьма поучительным.

СКОРПИОН

Вы можете погрузиться в собственные мысли и пропустить мимо ушей что-то важное. 20 декабря начинается период, когда вы сможете реализовать какие-то перспективные планы.

СТРЕЛЕЦ

Есть вероятность неожиданного финансового дохода. Он будет как раз кстати накануне праздников. Берегите своё здоровье.

КОЗЕРОГ

Не плетите интриг, не участвуйте в заговорах и не пытайтесь выставить кого-то в дурном свете. За большие усилия, старания и честность вы непременно будете вознаграждены.

ВОДОЛЕЙ

Ждите возвращения старого долга или оплату за какие-то свои труды, которые вы выполнили энное время назад.

РЫБЫ

Очень опасно на этой неделе иметь разногласия с людьми. Даже по пустякам. Будьте гибкими, старайтесь сглаживать острые углы и обходить неприятные темы стороной.