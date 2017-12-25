Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь

25.12.2017 08:00

На рубеже старого и нового года постоянно происходят чудеса, отсюда и берет свое начало замечательная традиция загадывать желание в новогоднюю ночь.

Деньгами и удачей счастье не измеришь, но не будем лукавить: с ними жить становится гораздо проще. А в новогоднюю ночь под бой курантов может произойти все, что угодно. Это время настоящих чудес, когда даже самый закоренелый скептик верит в силу Нового года. Ваши мечты сбудутся в новогоднюю ночь, если знать, как правильно загадывать желание. Но не нужно тратить свои желания, загадывая удачный год или кучу денег. Есть способ получить это одновременно — это действенные заговоры, которые мы советуем взять на вооружение. С их помощью в Новом году удача и деньги сами пойдут вам в руки, а вы сможете загадать что-то еще.

Сила Нового года

Заговоры сами по себе эффективны и могущественны, поэтому в рекламе не нуждаются. А теперь умножьте силу любого ритуала в пять раз, и вы получите новогодний заговор. И это не преувеличение, а констатация фактов, ведь в Новый год сюрпризы и подарки нас ждут практически на каждом шагу. Объяснение этому одно — это самый настоящий сказочный праздник перемен и новых начал.

Это нужно обязательно использовать. Если вы о чем-то мечтаете, то в Новый год оно непременно найдет дорогу в вашу жизнь, главное — правильно приманить. С 1 января у всех начинается новая жизнь, а новая она, потому что все прошлое остается за спиной. Но чтобы войти в Новый год полностью обновленным, с новыми надеждами и мечтами, недостаточно просто сесть за праздничный стол. Для этого нужно знать, как улучшить свою жизнь, или хотя бы постараться избавиться от проблем с удачей и деньгами.

Побеждаем неудачи в новогоднюю ночь

Вооружитесь листком и ручкой и перепишите текст заговора:

«На стыке двух годов — старого и нового — мечется моя неудача. Старый уйдет, все плохое с собой заберет. Все мои беды, болезни, разорения, трудности и неприятности унесет далеко и сожжет. Все, что было со мной плохого, сгорит в синем пламени. Новый придет и принесет мне только счастье, радость, удачу да успех во всем и всегда. Как сказано, так и сделано».

В новогоднюю ночь достаньте листочек, поставьте стул в середину комнаты, зажгите свечу и прочитайте заговор ровно 7 раз. После этого сожгите листок с текстом заговора, а вместе с ним и свои неприятности. Вы будете защищены от неудач на весь следующий год.

Новогодний заговор на деньги

Денежная удача — самая капризная удача в мире. И, как известно, деньги притягивают деньги, а вот их отсутствие, наоборот, делает человека несчастным и нищим. Поэтому тот, кто говорит, что хорошие деньги заработать практически невозможно, обычно прав, ведь деньги не придут туда, где их не ждут. К деньгам нужен особый подход, потому что их можно привлечь или отпугнуть одной лишь силой мысли.

В ночь, когда новый год сменяет старый, проще всего увеличить финансовый поток. Чтобы не возникло сложностей, подготовьтесь к ритуалу заранее. Для этого возьмите монетку любого номинала и тщательно ее вымойте, потому что потом она будет сиять на дне вашего бокала с шампанским. Не забудьте найти бархатную красную ткань — это символ изобилия. В нее вы завернете монету, превратив ее в денежный талисман.

Как мы уже говорили, в новогоднюю ночь бросьте монетку на дно вашего бокала, четко обозначив желаемый уровень вашего дохода в новом году. Затем мысленно прочтите заговор (его желательно выучить, иначе одно пропущенное слово испортит весь ритуал):

«Бокал с деньгами налит до краев, так пусть в новом году богатство найдет ко мне путь. Пусть деньги сверкают и льются рекой. Себе призываю бесконечный финансовый прибой. Как монетка сверкает в бокале, так пусть деньги постоянно мелькают у меня перед глазами, пусть наполняют мой кошелек, как это шампанское наполнило мой бокал. Все, что сказано, исполнится».

Осушите бокал, достаньте монетку и заверните ее в ткань. После этого ваш денежный талисман следует положить в отдельное место в своем кошельке. На протяжении 12 месяцев не расставайтесь с ним, тогда денежная удача не заставит себя долго ждать.

Заговор в новогоднюю ночь на удачу

Фортуна — дама капризная, и улыбается она далеко не каждому, но есть верный способ привлечь удачу и не расставаться с ней ни на минуту. Для этого мы с вами обратимся к магической силе Нового года. В ночь, когда стихнет бой курантов, у вас будет несколько минут, чтобы призвать заблудившуюся удачу в свою жизнь. Встаньте на пороге дома или выгляните в окно и прошепчите:

«Старый год уходит, но удачу со мной оставляет. Передаст он ее новому году, чтобы тот передал ее мне. Как хочу, так и будет»

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



