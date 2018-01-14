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Гороскоп на неделю с 15 по 21 января
Овен
Первая половина недели подходит для продвижения по карьерной лестнице и решения хозяйственных вопросов. Во вторник и среду стоит обратить внимание на здоровье. Четверг и первая половина пятницы благоприятны для дружеских встреч и новых начинаний.
Телец
Неделя благоприятна для дальних поездок и встреч с важными людьми. В четверг стоит обратить внимание на здоровье. А выходные провести в компании друзей.
Близнецы
Понедельник подходит для делового общения, партнерских встреч и подписания документов, а вторник — для решения финансовых вопросов. Конец недели и выходные дни благоприятны для дальних поездок и укрепления служебных отношений.
Рак
Начало недели способствует развитию деловых отношений. В среду следует обратить внимание на здоровье. Для шопинга более благоприятен четверг, а для приятного отдыха и общения с родственниками — воскресенье.
Лев
В первой половине недели, а также в субботу, стоит обратить внимание на здоровье и сконцентрироваться на рабочих делах. Четверг и пятница благоприятствуют деловым и семейным отношениям.
Дева
Утро и вечер понедельника подходят для общения с родственниками и творчества, а также культурного отдыха. Четверг и пятница способствуют удаче в служебных отношениях и кратких поездках. А выходные стоит посвятить своей второй половинке.
Весы
Вторая половина недели подходит для обновления или укрепления партнерских отношений. Возможны неожиданные встречи. Также это время благоприятно для бизнеса и деловых переговоров. А на дружескую встречу можно отправиться в выходные.
Скорпион
Неделя в целом благоприятна для новых начинаний и поездок. В четверг и пятницу, возможно, придется заниматься хозяйственными делами. Лучше это делать творчески. Выходные подойдут как для отдыха, так и для важных встреч или покупок.
Стрелец
Начало недели предполагает решение финансовых вопросов. Покупки лучше запланировать на утро понедельника или перенести на среду, а поездки и дружеские встречи отложить до четверга и пятницы.
Козерог
Середина недели подходит для покупок и решения финансовых вопросов. Для кратких поездок, переписки и встреч с важными людьми лучше запланировать выходные дни.
Водолей
Неделя в целом подходит для продвижения по карьерной лестнице, хотя в понедельник и вторник лучше оставаться в тени. Зато четверг и пятница — самое время для внешнего и внутреннего преображения.
Рыбы
Понедельник подходит для делового общения и дружеских встреч. Все тайные дела и расследования перенесите на пятницу. А в выходные сделайте новую прическу или побалуйте себя какой-нибудь приятной покупкой.
По материалам: rambler.ru
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