Гороскоп на 15-21 января: ложь, обман, любовь и просветление мысли

15.01.2018 08:00

Неделя с 15 по 21 января будет контрастной: она начнется достаточно тяжело, но завершится удивительно позитивно.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

Первые два дня недели – 15 и 16 января – будут по-настоящему неблагоприятными. Кроме того, что "луна будет ущербной", "в понедельник Меркурий приблизится к Черной Луне, а во вторник будет в полном соединении с ней", - рассказал он. Как пояснил астролог, это означает, что речь идет об опасном периоде, когда "лучше не совершать никаких сделок, не осуществлять финансовых коммерческих операций - они могут обернуться против вас".

Эти дни также пройдут под знаком "лжи, обмана, интриг и сплетен". "В это время не рекомендую даже молиться, потому что все может разрушиться. Не доверяйте знакам, которые приходят в это время – они наверняка будут иллюзией и обманом. Но если приснился плохой сон, то он сбудется с точностью до наоборот", - сообщил Влад Росс.

Кроме того, во вторник повышается травмоопасность, поскольку "Луна сходится с Плутоном", - продолжил он. "Так что советую поостеречься, особенно если выпадет снег. Возможны пожары, взрывы газа и прочие "радости", - предупредил астролог.

Вместе с тем он сообщил, что уже со среды ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Так, в среду, 17 января, "Луна сойдется с Венерой, а Венера еще будет в соединении с Солнцем". "Это прекрасный день для тех, у кого нет пары, чтобы мечтать о суженом или суженой, чтобы проецировать его или ее образ", - рассказал Влад Росс. Просьбы о суженом или о суженой можно озвучивать и в молитвах, - добавил он.

"Это прекрасное время, чтобы назначать первое свидание, выходить из общения в сети и встречаться в реале, а также создавать новые аккаунты в соцсетях", - заметил астролог.

"Дни с четверга по воскресенье будут очень позитивными", - пообещал он.

По его словам, пятница, 19 января, будет идеальным днем для того, чтобы заниматься планированием и встречаться с новыми друзьями. Но "негативный аспект к Марсу", который будет иметь место в этот день, может провоцировать людей на конфликты, в том числе семейные – "особенно в пятницу днем и вечером". "Возможны и непредвиденные обстоятельства во время авиаперелетов, поэтому, если вы чувствуете, что лететь не надо, то лучше не лететь", - посоветовал Влад Росс.

"На протяжении всей недели неожиданно могут быть получены ответы на вопросы, которые давно оставались без ответа. Например, может найтись пропавший самолет или появиться новые детали в расследовании других авиакатастроф, например, с самолетом польского президента под Смоленском", - допустил астролог.

Суббота и воскресенье, 20 и 21 января, будут "просто прекрасными и великолепными днями", - пообещал он. Влад Росс уточнил: поскольку "Луна соединяется с Нептуном, повелителем морских стихий", дни хороши для отдыха на море, у воды, на яхте, а также просто для релакса в бассейне, сауне или в массажном кабинете.

"Как ни странно, воскресенье будет прекрасным днем для бизнесменов, чтобы где-нибудь на курорте договориться с другими бизнесменами о больших проектах, потому что звезды очень настроены на большой конструктив", - рассказал астролог.

"Кроме того, суббота и особенно воскресенье благоприятны для церковных дел, для венчания и крещения детей, а также для медитации, разнообразных тренингов, особенно психологических", - продолжил он. Влад Росс пообещал в эти дни "просветление мысли и полет фантазии".

"Счастливчики недели – Водолеи. Им будет везти больше, чем кому бы то ни было. Удача будет на их стороне. Они могут открывать блестящие новые возможности в новых проектах, начинаниях и планах, особенно, начиная со среды, поскольку к концу недели Луна будет находиться в этом знаке Зодиака", - порадовал астролог.

Весам на этой неделе "будет везти в любви и в творчестве", - продолжил он. "Они могут посещать художественные выставки, а также активно заниматься собственным имиджем и своим продвижением. Им будет удаваться организация вечеринок, и кроме того, они могут попытаться выиграть на тотализаторе – их шансы заметно возрастут", - сообщил Влад Росс.

Близнецов он порадовал прогнозом о "хороших поездках". Кроме того, рожденные под этим знаком могут получить новые возможности в повышении образования. "Этот период также благоприятен для различных юридических дел, для подачи исков и прочего. Но лучше это делать, начиная со среды", - добавил астролог.

В то же время Львам "может категорически не везти". "Они могут столкнуться с конфликтами, противостоянием, возможны конфликты с супругом или супругой с последующим расставанием", - предупредил он. Влад Росс порекомендовал рожденным под этим знаком "поумерить свой пыл", а также не злоупотреблять алкоголем.

Для Скорпионов, особенно рожденных в период с 10 по 20 ноября, неделя также будет не очень благоприятной. "Возможны неприятные ситуации, повышается опасность травмирования, могут возникнуть проблемы со здоровьем", - сказал он. А также посоветовал "повременить со сделками с недвижимостью".

Тельцам астролог порекомендовал не поднимать вопрос перед руководством о повышении зарплаты. По его словам, повышается опасность конфликта с вышестоящими и увольнения. "Советую быть очень осторожными на этой неделе, а также учесть, что финансовые сделки могут быть очень критичными, особенно в начале недели", - предупредил он.

Источник: https://from-ua.com