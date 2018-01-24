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Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака
Первая неделя и особенно воскресенье 4 числа будут достаточно негативными и напряженными в планетарном плане. Начало февраля может запомниться многим людям как некий поворотный момент как в отношениях и в бизнесе, так и в собственных планах.
Вторая неделя, с 5 по 11 февраля, также может оказаться довольно напряженной, так как Венера до 11 февраля будет находиться в знаке Водолей. Это повлияет на эмоциональную и чувственную сферу многих людей, которая будет находиться в весьма неустойчивом состоянии. В это время отношения между представителями противоположного пола могут обостриться до максимума, что заметно проявится в конце недели. Кроме того, убывающая Луна будет оказывать ослабляющее и негативное влияние на ауру многих людей, что чревато снижением иммунитета и обострением хронических заболеваний.
В начале третьей недели февраля, с 12 по 15 число, еще будут ощущаться эти негативные влияния, которые завершатся в новолуние 16 февраля и при этом будут сопровождаться солнечным затмением. В этом смысле 13 и 14 февраля, когда Луна будет проходить по знаку Водолей, можно назвать днями Черной Луны. Однако такая ситуация даст возможность избавиться от неких тормозящих связей, отношений и настроиться на обновление в судьбе. Кроме того, 16 февраля после затмения и новолуния начнется новый восточный год Собаки.
В третьей неделе февраля 18 числа Меркурий покинет знак Водолей и затем вместе с Венерой окажется в знаке Рыбы. 18 февраля и Солнце войдет в этот же знак Рыбы. Эти три планеты сформируют напряженный аспект к Марсу в знаке Стрелец, что повлияет на активность людей и потребует от них большей осмотрительности и организованности. Этот негативный аспект может повлиять на рост криминогенности, опасность террористических актов, различных авиапроисшествий и техногенных катастроф. Это один из самых сложных периодов всего года, о котором следует знать заранее.
Только после 20 числа ситуация начнет стабилизироваться, и период с 20 по 25 февраля будет относительно благоприятным. Люди почувствуют себя увереннее, смогут освободиться от негативных состояний и заболеваний и будут более оптимистично воспринимать происходящее. Важные дела, встречи и отношения лучше запланировать после 20 числа, когда вместе с растущей Луной в третьей декаде февраля у людей появится возможность эффективнее использовать свои способности и опыт. В это время будет легче строить долговременные отношения, налаживать стратегические контакты и реализовывать планы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, февраль, астрологический прогноз
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