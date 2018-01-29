Общий гороскоп на февраль 2018 года

29.01.2018 13:32

Гороскоп на февраль 2018 года Овен

Овен в феврале почувствует себя не просто хозяином положения, но и настоящим королем. Если разозлите своими действиями и заносчивостью Желтую Собаку, то поддержку от нее в феврале не ждите. Наоборот, станьте мягче, уступчивее и добродушнее. Гороскоп на февраль 2018 года Овну предсказывает командировки и романтические знакомства. Для того, чтобы не болеть в конце зимы, закаливайте организм и бегайте по утрам, пишет astrorok.ru.

Гороскоп на февраль 2018 года Телец

Астрологический прогноз на февраль 2018 года Тельцу рекомендует иначе взглянуть на свои принципы. Если будете вести себя сдержанно, то и в личной жизни загорится "зеленый" свет. Трудности ожидаются в финансах, но брать кредит в феврале Тельцу не желательно. Укрепляйте иммунитет при помощи витаминов, чтобы меньше простужаться. В выходные дни сходите в баню или бассейн, а также питайтесь по режиму.

Гороскоп на февраль 2018 года Близнецы

В феврале Близнецы будет порхать от счастья, словно бабочки над цветами. Что ж, вас можно поздравить – карьеру сделали. Денег заработали и даже встретили любимого человека. Только берегите все то, что имеете. Гороскоп на февраль 2018 года Близнецам советует больше общаться с родственниками. Именно они помогут вам избежать неприятностей в бытовых и финансовых делах. Кстати, а не в этом ли, месяце вы собирались купить абонемент в тренажерный зал?

Гороскоп на февраль 2018 года Рак

Астрологический прогноз на февраль 2018 года Раку советует стать самоувереннее и редко оглядываться в прошлое. Если у вас уже нет шанса что-то изменить, то и не пытайтесь это сделать. В феврале Раку могут прислать приглашение по почте о новой работе. Будьте решительнее и меньше слушайте советов друзей. В плане здоровья сделайте акцент на профилактике хронических заболеваний. Тогда ни чихнете, ни закашляете в конце зимы.

Гороскоп на февраль 2018 года Лев

Льву в феврале не следует быть слишком раздражительным и агрессивным. Даже, если вас кто-то обидел или оскорбил, не отвечайте человеку тем же. Гороскоп на февраль 2018 года Льву обещает незабываемую поездку, романтические знакомства и радостные события в семье. Ну, а для карьерного роста время пока не пришло, поэтому копите силы и деньги. И, тем более, никакой самодеятельности с личным бизнесом.

Гороскоп на февраль 2018 года Дева

Гороскоп на февраль 2018 года Деве обещает жесткую борьбу с конкурентами, из которой она выйдет победительницей. Ваше очарование не останется бесследным и в любви. Столько поклонников, как в морозном феврале, у Девы еще не было. Вот только в рабочей сфере вам нужно соблюдать дистанцию. Особенно, если вы решите добиваться целей нечестным способом. Учтите, что санкции будут жесткими и ударят по финансовому положению.

Гороскоп на февраль 2018 года Весы

Весы в феврале, словно сонные мухи, никак не могут собраться с мыслями и ворваться в работу. Не удивительно, ведь вам хочется веселиться, развлекаться и отдыхать с друзьями. Гороскоп на февраль 2018 года Весам предсказывает жаркий месяц в плане любви. Главное, сделайте правильный выбор, чтобы создать крепкую семью. Занятия спортом помогут укрепить мышцы позвоночника и скинуть лишний вес. Только занимайтесь с инструктором, а не самостоятельно.

Гороскоп на февраль 2018 года Скорпион

Гороскоп на февраль 2018 года Скорпиону рекомендует быть осмотрительным и сдержанным в эмоциях. Особенно, если решите высказать начальству свое недовольство зарплатой. В любовной сфере Скорпион, наоборот, командир корабля! Вы сможете очаровать каждого, кто проявит к вам искренний интерес. Для укрепления здоровья кушайте больше фруктов, зелени и овощей. Ну, и по утрам делайте физзарядку и обливайтесь прохладной водой.

Гороскоп на февраль 2018 года Стрелец

Стрельцу в феврале необходимо усмирить пыл и амбиции, иначе он точно останется без любимой работы и близкого человека. Конечно же, разобраться со всеми навалившимися проблемами будет нелегко, но сил и терпения хватит. Гороскоп на февраль 2018 года Стрельцу советует чаще обращаться за моральной поддержкой к близким родственникам. Ну, и позаботьтесь о режиме питания и отдыха.

Гороскоп на февраль 2018 года Козерог

Козерог в феврале может уверенно заявить, что он везунчик и счастливчик. У вас будет возможность не только получить перспективную работу, но заработать приличные деньги. Только вот в любви предстоит основательно потрудиться над своими недостатками. Астрологический прогноз на февраль 2018 года Козерогу рекомендует соблюдать меры профилактики, чтобы не подхватить простуду. Если есть желание, то можете сделать прививку от гриппа.

Гороскоп на февраль 2018 года Водолей

Водолея так нравится ничего не делать и созерцать окружающее, что в феврале им будет сложно настроиться на рабочий лад. Что ж, тогда не ждите милости от судьбы и крупной прибыли. Гороскоп на февраль 2018 года Водолею советует взять курс на новые свершения и устройство личной жизни. Ну, и за здоровьем не забывайте следить. Иначе, простуда надолго "уложит" вас в постель, а "больничный" вам не нужен.

Гороскоп на февраль 2018 года Рыбы

Астрологический прогноз на февраль 2018 года Рыбам предсказывает невероятное количество новостей и ярких перемен. Удача сама будет идти вам в руки, только не пропустите своего "звездного часа". Рыбам необходимо в феврале стать ответственнее, а не полагаться на волю случая и близких людей. Чем серьезнее вы подойдет к личной жизни, тем быстрее встретите свою "вторую половинку". Возможно, что знакомство произойдет в дороге.

Источник: https://from-ua.com