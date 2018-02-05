Астрологический прогноз на 2018 год

05.02.2018 07:46

Если вы хотите наметить ориентиры на 2018 год, у космоса есть для вас подсказки. Итак, вот чего вам стоит ждать в новом году, на основании вашего знака Зодиака:

Овен: пришло время принимать решения

Если вы мешкали в принятии каких-либо важных решений – сейчас самое время вернуться к ним. Настало время генеральной уборки — наведите порядок во всех сферах вашей жизни. Избавьтесь от всего, что вас удерживает — будь то негативные личности, плохая работа или ненужные вещи.

В этом году вы станете более зрелыми и усовершенствованными. Сатурн и Юпитер будут действовать в ваших интересах, если вы решили начать что-либо новое, более подходящее вам в долгосрочной перспективе. Вам также будут представлены новые возможности для карьерного роста.

Если вы не определились в своей любовной жизни, 2018 год может привести к долгосрочным отношениям. Если вы одиноки, в 2018 году вы найдете нового партнера, однако вам стоит быть на чеку, чтобы избежать человека, который игнорирует ваши интересы. 2018 год может также стать годом, когда вы опробуете новую духовную практику, например, йогу и медитацию, позволяющую вам расслабиться и заняться самопознанием.

Телец: наслаждайтесь свободой

Если в 2017 году вы чувствовали себя словно в клетке, в нынешнем году вы обретете свободу. Настало время отдыха и релакса. Когда Плутон будет в доме Козерога, вы почувствуете себя легче физически и ментально.

Ваш упрямый характер поможет в карьере в 2018 году. Если вы работаете над карьерным ростом, придерживайтесь выбранного курса и боритесь с проблемами на пути к цели. В конце концов, вам воздастся за ваши труды. Наряду с чувством свободы, ожидайте заслуженной гармонии и спокойствия в любовной жизни.

Теперь о проблемах. В то время, как у вас будет постоянный приток денег в 2018 году, ваша привычка ничего не сберегать сыграет с вами злую шутку. Неожиданные расходы могут подорвать ваш бюджет, поэтому экономия денег должна стать для вас приоритетом.

2018 год также идеален для начала занятий командным видом спорта или перемены вида спортивной деятельности.

Близнецы: ожидайте новых партнерств

Ваша социальная натура подразумевает новые партнерские отношения, которые будут особенно полезны для вас в 2018 году. Будь то новый романтический партнер, бизнес-партнер или команда людей, способных помочь вам продвинуться в карьере. В этом году перед вами откроются новые возможности в работе, поскольку предприимчивый Юпитер посещает ваш шестой дом. Учитесь делегировать, организовывать и управлять жизнью, как хорошо налаженный механизм.

Вы также расширите свой круг общения, что может привести к новым романам. В этом году финансы могут стать проблемой для вас. Хотя вы будете погружаться в новые проекты с энергией и энтузиазмом, они не принесут необходимой вам финансовой прибыли. Вот почему хорошо иметь сразу несколько подработок, поэтому не полагайтесь на одно средство дохода, чтобы удержаться на плаву.

Все ваши проекты и партнерские отношения могут вызвать дополнительный стресс в 2018 году. Уделяйте время себе и своему психическому и физическому здоровью, чтобы оставаться в добром расположении духа. Вы не можете позволить себе болеть.

Рак: впустите в свое сердце любовь

В 2018 году звезды сулят вам любовь, о которой вы всегда мечтали. Отношения — ключевая тема 2018 года для вас. Пришла новая эра романтики и самовыражения, вы отбросите застенчивость и с головой уйдете в чувства.

Хоть вы и домосед, 2018 год заставит вас выйти из вашей зоны комфорта, сделав удовольствие главным приоритетом. Вы также обнаружите страсть к новой карьере. На этом пути будут ухабы и ямы, но к концу 2018 года все наладится.

В финансовом отношении в первой половине 2018 года будет неразбериха. Тем не менее, во второй половине года вы устроите свои денежные дела.

Лев: готовьтесь к американским горкам

В 2018 году Юпитер и Сатурн помогут вам быть в центре внимания. Ждите радикальных изменений в личной и профессиональной жизни. Вы можете пересмотреть свои приоритеты и оставить давние пороки позади.

В первой половине года предстоит тяжелая работа, которая может не окупаться, однако во второй половине года все стабилизируется. Личные отношения и семейная жизнь могут вызвать у вас чувство, будто все перевернулось с ног на голову. Пришло время принять изменения.

Отношения также претерпят изменений — вы потратите много времени на выяснение баланса «вы» и «мы». Ваша домашняя жизнь также изменится. Вы можете переехать, купить недвижимость или провести время заграницей.

Дева: ожидайте неожиданного

2018 год, безусловно, будет держать вас в напряжении. Приготовьтесь бежать на столько быстро, на сколько сможете, чтобы не принять неожиданности, которые будут валиться на вас со всех сторон. В это время вы можете ощутить неопределенность, поэтому рекомендуется все планировать, чтобы сохранить хладнокровие.

Превентивные меры предосторожности защитят вас от негатива и проблем в течение года. Не забудьте выделить время для себя, чтобы поддерживать ясность ума.

2018 год не принесет препятствий на вашем жизненном пути. Ваши действия расширят ваш круг общения. У вас будет возможность углубить дружеские отношения и поднять романтические отношения на следующий уровень.

Весы: найдите свою судьбу

В 2018 году мир откроется для вас так, как вы никогда не предполагали. Вы поправите свое финансовое положение и измените отношение к себе. Когда вы начнете ценить себя, вам будет трудно согласиться на меньшее, чем вы того заслуживаете. Все начнётся с зарплаты, а затем затронет все сферы вашей жизни.

Одной из причин вашей удачи в 2018 году станет осознание того, что пришло время прекратить угождать другим и сфокусироваться на ублажении себя. Привлечение столь необходимого баланса в вашу жизнь принесет плоды, и, хотя вам будет трудно принять успех, он будет заслужен вами.

В любовной жизни, вы привлечете партнера повышенным уровнем доверия.

Скорпион: рискуйте

В 2018 году вы начинаете новый 12-летний цикл с Юпитером, планетой изобилия, в вашем знаке, что означает, что для вас не будет ничего невозможного. Вы ощутите, что переживаете космическое возрождение. Примите это. Пойдите на курсы повышения квалификации, отправляйтесь в отпуск, возьмитесь за подработку. Во второй половине года отношения могут претерпеть радикальных изменений, или вы можете связаться с нестандартной компанией.

2018 год — идеальное время, чтобы рискнуть во всех областях вашей жизни. Следуйте за своими мечтами в любви, семейной жизни и карьере. Существующие партнерские отношения могут изменится. Если вы одиноки, то можете шокировать себя (и своих друзей), выбрав партнера, радикально отличающегося от ваших обычных предпочтений.

Для Скорпиона 2018 год может показаться одним большим отпуском, но, помните, что в это время важно действовать, принимая на себя все риски. Потому что плохие решения могут иметь далеко идущие последствия.

Стрелец: плывите по течению

Если у вас есть план, его лучше отложить до лучших времен в 2018 году, когда вы попадете в нужную струю. Вы – человек действия, но каждые 12 лет жизнь преподносит вам неприятный сюрприз: она отказывается принимать вашу предприимчивую сторону.

Ваша правящая планета Юпитер находится в вашем двенадцатом доме окончания, завершая 12-летний жизненный цикл, который начался еще в 2006 году. В 2018 году любые начинания ожидает провал, что может вызвать душевный дискомфорт. Именно поэтому 2018 год — идеальное время для занятий йогой, медитацией или регулярными тренировками, которые приведут вас в чувство, когда все выходит из-под контроля.

Как только вы примете концепцию свободного падения, вы найдете поддержку. К концу года хаос уйдет из вашей жизни.

Козерог: приготовьтесь заново открыть себя

Новый год подразумевает самообновление. 2018 год запускает трехлетний цикл переосмысления, который полностью изменит вашу жизнь. Поскольку ваша правящая планета структуры и порядка — Сатурн, которая впервые прибыла в знак Козерога в 1991 году, пришло время укрепить свой жизненный фундамент.

Устаревшие части вашей жизни и самобытности будут отмирать в течение следующих трех лет, чтобы превратить вас в новую и зрелую личность. В это время необходимо провести инвентаризацию собственных ценностей и убеждений. Если вы чувствуете, что заблудились по жизни, организованный Сатурн может внезапно все прояснить.

Ваша любовная жизнь также может измениться, благодаря Урану, начинающему восьмилетний путь через ваш пятый дом страсти. Используйте это время, чтобы избавиться от отношений, которые не работают, и людей, которые мешают вам стать лучше.

Водолей: приготовьтесь быть центром внимания

В то время, как ваша жестокая независимая природа и желание идти своим путем, как правило, предполагает одиночную закрытую игру, в 2018 году у вас появится возможность стать центром внимания, в качестве начальника. В этом году каждая часть вашей жизни претерпит изменений, поэтому пристегнитесь и наслаждайтесь поездкой.

С экспансивным Юпитером в вашем доме карьеры до ноября, амбиции могут привести вас в отдаленные места, возможно, даже в новый город. Это самый удачливый год для вашей карьеры за последние десять лет, и с двумя затмениями в вашем знаке, вы можете стать центровой фигурой в своей области.

Однако постоянное пребывание в центре внимания может истощить ваши силы. К счастью, Сатурн, находящийся в 12-м доме отдыха, предоставит вам возможность побаловать себя. Не позволяйте всеобщему вниманию вскружить вам голову. Скажите «нет», когда не хотите что-то делать, или когда люди хотят воспользоваться вами.

Рыбы: собирайте чемоданы

2018 год принесет вам беззаботность, которая вызовет страсть к путешествиям. Если вы всегда хотели путешествовать, пакуйте вещи и уезжайте. Последние несколько лет были тяжелыми для вас, и 2018 год может принести вам прогресс.

Ваша карьера была сложной задачей в течение последних трех лет, но в 2018 году вас накроет новой волной вдохновения. Не спешите принимать на себя обязательства, а проведите год в исследовании, путешествии и самопознании. 2018-й призывает обратить внимание на себя. Отстранитесь от людей, которые сжигают вашу энергию, и инвестируйте свои силы в новые партнерские отношения, сотрудничество и возможности.

Вы окажетесь там, где планировали быть, строя крепкие отношения с людьми, которые подталкивают вас к новым свершениям. Вы можете вступить в новые романтические отношения во второй половине года с кем-то, дико отличающимся от вас. Примите эти новые возможности

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru