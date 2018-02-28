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Архив - Астрологический прогноз

9 причин, которые заставят вас любить Козерогов ещё больше

28.02.2018 09:30
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9 причин, которые заставят вас любить Козерогов ещё больше

Козероги строги и порой могут производить угрюмое впечатление, но на самом деле в душе они – те еще душки!

Это самые надежные люди, которые проявляют излишнюю серьезность в пессимизме, но во всех остальных аспектах демонстрируют наилучшие
качества. Магнетизм Козерогов буквально сводит с ума многих, поэтому этих людей есть, за что любить.

Самые лучшие черты Козерогов:

  • Пунктуальность – их девиз и обязательное условие общения.
  • Трудолюбие – а еще помешанность на контроле, умение работать много и хорошо, на максимуме способностей и талантов.
  • Организованность и логика – очень важны для представителей знака. Это делает Козерогов уравновешенными, спокойными.
  • Прогресс и амбиции – любят повышать квалификацию, идти вперед, стремиться к лучшему.
  • Умение разумно тратить финансы – несмотря на то, что Козероги любят высокотехнологичные и дизайнерские вещи, они не транжирят попусту и никогда не приобретут то, что им не нужно.
  • Честность и искренность – доходит до упрямства в нежелании лицемерить.
  • Безграничное терпение – дар Козерога от природы. Он умеет долго работать, решать какие-то вопросы, справляться с самыми нудными
    делами.
  • Преданность – своеобразная форма самозащиты: сначала Козерог опасается, потом начинает доверять, затем хранит верность.
  • Семейственность и альтруизм – семья для представителей знака очень важна, они умеют любить, поддерживать и заботиться.

Вот такие они – Козероги! Узнали кого-то из близких? Сошлось что-то

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на okayno.plus



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
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