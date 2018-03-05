Гороскоп на 5-11 марта: деловое 8 марта, экспансия и секс

05.03.2018 14:14

Неделя с 5 по 11 марта пройдет под знаком романтики, неожиданных любовных сюрпризов, а также экспансии и деловой активности.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

"Понедельник и вторник, 5 и 6 марта, благоприятны для всего, что касается романтики", - сообщил он. Кроме того, эти дни хороши для важных поездок и перелетов, для поиска покровителей, а также "людей, которые могут быть полезными". "В эти же дни можно присоединяться к различным организациям, входить в разнообразные новые коллективы, в том числе в спортивные клубы", - добавил астролог.

Среду и четверг, 7-8 марта, он назвал "лучшими днями для расширения и экспансии". "В этот день Меркурий, планета коммерции и активной деятельности, войдет в зодиакальный знак Овен, а Луна будет в соединении с Юпитером. Несмотря на то, что это не новолуние и что это предпраздничный и праздничный дни, тем не менее, я рекомендую активизировать деятельность, строить бизнес-планы, начинать новые проекты", - подчеркнул Влад Росс.

"Начиная со среды, 7 марта, и до конца недели", "уходит романтика, но включается сексуальность", - сообщил астролог. По его словам, "возможна любовь с первого взгляда, неожиданно могут завязываться новые романы. В эти дни чувства будут брать верх над разумом, будет усиливаться эротическая составляющая. На этой неделе не отказывайтесь от сексуального контакта на первом свидании, если так сложатся обстоятельства".

Вместе с тем Влад Росс предупредил, что наиболее негативные дни выпадут на субботу и воскресенье, 10-11 марта. "Начиная с субботы, Луна будет находиться в жестких клещах между двумя планетами несчастья – Марсом и Сатурном. В эти дни категорически противопоказаны операции, даже к стоматологу лучше не обращаться. К тому же суббота – еще и сатанинский лунный день. Кроме того, я советую внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Например, если невеста чувствует, что ей не следует выходить замуж, свадьбу лучше отменить", - заметил он.

Традиционно астролог озвучил наиболее удачливые и наиболее неудачливые знаки Зодиака недели, заметив, что для остальных она будет в целом нейтральной.

По его словам, "больше всего будет фартить Скорпионам, особенно в первой половине недели". Представителей этого знака ждет "продвижение в бизнесе, масштабные проекты и возможности, экспансия, завоевание новых рынков". Кроме того, на этой неделе они могут искать и находить покровителей и решать юридические вопросы. "Скорпионы могут делать жизненные ставки и рисковать". "Неделя может быть очень насыщенной", - пообещал Влад Росс.

"Также очень хорошая ситуация у зодиакального знака Рыбы", - продолжил он. "Могут удаваться дальние поездки, приключения. Удача может быть и в личном плане. Рыбы могут совершать важные покупки, особенно во вторник и среду, успешными могут быть операции с недвижимостью".

Представителей зодиакального знака Рак ждет "большая удача в любви и творчестве, а также большие возможности. Они могут устраивать презентации всего и вся. У них возможно просветление мысли. На этой неделе они могут строить планы на ближайшие 2-3 месяца, особенно творческие. Женщинам-Ракам на этой неделе хорошо беременеть", - рассказал астролог.

В то же время неделя обещает быть не очень удачной для Тельцов. У них могут быть всякого рода противостояния, сложные ситуации с партнерами, в обществе. Слухи, сплетни и негативная информация может просто прилипать к ним", - предупредил Влад Росс.

Близнецам он порекомендовал проявлять особенную осторожность в поездках и на дорогах, поскольку повышается риск травмирования. "Рекомендую также воздержаться от смены деятельности и перехода на другую работу", - добавил астролог.

И, наконец, Львы могут столкнуться с трудностями "в плане личной, семейной жизни". Возможные конфликтные ситуации с дальними и с близкими родственниками, а также с начальством – "их могут даже подсиживать на работе". Кроме того, следует воздержаться от любых действий с недвижимостью, - предупредил он.

Источник: https://from-ua.com