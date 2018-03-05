Мужчины-мерзавцы по знакам зодиака. Женский взгляд на мужчин.

05.03.2018 07:45

Представляем вашему вниманию женский взгляд на то, какие мужчины мерзавцы согласно их знаку Зодиака. Сразу предупреждаем, что характеристика не лестная. Особо нервным мужчинам читать не рекомендуется!

Давайте воспринимать этот гороскоп на шуточный манер, а никак не всерьез.

Овен (21.03 до 20.04)

Мерзавец Овен он не только по гороскопу баран, но он и в жизни полный баран. Умеет только напролом.Упрямство, возведенное до неприличных размеров. А в сочетании с агрессивностью получается гремучий коктейль, который постоянно угрожает взорваться и потопить всех, кто имеет неосторожность находиться поблизости.

Своей воли нет, но чужой тоже не поддается, все, на что он способен, так это биться своей бараньей головой о стену. Этим мерзавцам невдомек, что стену можно обойти или, на худой конец, поискать дверь…

Сам то про себя этот мерзавец думает, что он представитель вымирающей разновидности мужчин под названием «настоящий мужик», поэтому считает излишним следить за своим внешним видом, принимать душ и пользоваться дезодорантом, о существовании последнего он похоже даже не догадывается. Если Вы выбрали мерзавца Овна себе в спутники, то приготовьтесь чистить ему уши и стричь ногти как малолетнему сыночку, потому что сам он никогда этим не займется. Воображая себя брутальным и привлекательным, будет высмеивать всякую мужскую особь, которая посещает парикмахера чаще раза в пол года. Именно такие парни считают, что если мужчина покупает ароматические свечи, значит, он завсегдатай гей клубов.

Все мужчины Овны с удовольствием околачиваются в пивнушках вместе с друзьями. И даже самый махровый гомофоб без всяких колебаний начнет сентиментальничать в их обществе, когда надерется. По правде говоря, Вы сами убедитесь, что перед Вами элементарный пример латентного гомосексуализма: ведь с другими парнями Ваш избранник обнимается и целуется гораздо чаще, чем с Вами.

Деньги доверять Овнам категорически нельзя, все пропьют, проиграют, посадят, и сами не заметят, как и где. Вам придется выдавать им понемногу на карманные расходы, как детям в школу, иначе рискуете остаться без средств. Эти мерзавцы моты еще те.

Допустим, к несчастью, Вас угораздило остаться наедине с Овном в закрытом пространстве. В таком случае лучше всего улыбаться как можно глупее и кивать через определенные промежутки времени, ведь рта раскрыть он Вам, скорее всего, не даст, болтлив до жути. Так и будет часами говорить о себе любимом или о своих проблемах, расскажет Вам всю подноготную своей семейки, все о своем здоровье, карьере, своих спортивных достижениях и все это будет литься из него нескончаемым потоком.

Его старания завоевать Ваше расположение смахивают на поведение гориллы. А разве Вам не польстит, что Вас разбудили в три часа утра и Вы должны лицезреть его обросшую физиономию, которая торчит в окне Вашей спальни на пятом этаже? Особенно если в этот момент Вы развлекаете гостя мужского пола, стопроцентного гетеросексуала?

Запомните: если он ведет себя скромно, значит, просто задача довольно сложная, и ему необходимо сильно напрягать свои лобные доли. Скоро это пройдет, и он снова превратится в шумного и буйного мужлана, почесывающего свою промежность. Вам всегда следует показывать кроткую женственность Вашей натуры, дабы не уязвить его мужского самолюбия и не вспугнуть

Если Вы бросили его

Он не оставит Вас в покое, так как ему и в голову не придет, что Вы пренебрегли его невероятным животным магнетизмом. Бегите и не останавливайтесь. Рано или поздно он споткнется и упадет.

Телец (21.04 до 21.05)

Если вдруг Вы имели печальный опыт отношений с кем-нибудь из безнадежных мерзавцев (и здесь без явной причины на ум приходят: Овен, Скорпион и Рыбы), то никто лучше Тельцов не успокоит Ваши расшатанные нервы. Со всей ответственностью заявляем, что на данном этапе именно основательное занудство или занудная основательность способна залечить свеженанесенные раны и вселить надежду на лучшую участь.

Мерзавец Телец это такой папочка, который лучше Вас знает, что Вам нужно, где нужно и когда нужно. И поначалу его забота завораживает и успокаивает, ведь так уютно почувствовать себя защищенной ответственностью сильного мужчины, который примет все необходимые решения за Вас.

Но со временем Вы начинаете замечать, что превращаетесь в маленькую девочку, за которую все решает он, Ваш папочка-Телец, со всей своей бычьей безапеляционностью и напором. Вы рискуете с годами вообще превратиться в ментального младенца, с которым даже перестанут разговаривать за ненадобностью. Но это будет потом, а пока можно расслабиться и позволить принести Вам чашку горячего зеленого чая в качестве успокоительного (не рассчитывайте на рюмку коньяка – не тот тип).

Сидите и слушайте его нравоучения, ведь он Вас предупреждал, ведь он знал, что так оно и будет, а Вы не послушались, вот и ушиблись о предыдущего мерзавца.

И тут, на всякий случай, мы должны Вам напомнить, что Тельцами были Гитлер и Ленин. И Ваш Телец, может и не тиран вселенского масштаба, но то, что он тиран, это точно. Поэтому бойтесь вызвать его ревность, последствия могут быть ужасающими.

Оправдывайтесь хоть до второго пришествия, но раз уж Телец что-то решил, переубедить его невозможно. Словесные угрозы, применение кухонных приборов и прочей электротехники будут бесполезны до тех пор, пока тюремное заключение за убийство не покажется Вам предпочтительнее, чем необходимость мириться с его бараньим упрямством. Однако будьте осторожны, предприняв попытку прикончить Тельца и не доведя ее до успешного завершения, Вы рискуете всю жизнь терпеть его преследования. Если уж Тельцу что-нибудь втемяшится в голову, Вы никогда не услышите, что он отказался от своей затеи. Телец попрет напролом, невзирая ни на что. Тельца не запугаешь ни тем, что его посадят, ни тем, что его разлюбит мама.

Здесь мы можем дать только один совет: Вам удастся остановить процесс стремительного разрушения своего психического здоровья, когда Вы начнете взахлеб выкрикивать безумные фразы. Тогда Телец изменит свое поведение и наконец-то принесет пользу, кинувшись искать Вам психиатра.

Если Вы бросили его

Он будет терпеливо ждать, когда Вы осознаете свою ужасную ошибку. Не дождавшись, Телец продолжит упорно дожидаться желаемого.

Близнецы (22.05 до 21.06)

Близкие отношения вовсе не прельщают мерзавца Близнеца. Часами находиться в одном и том же обществе для него ужасно обременительно. Он задыхается от интимной близости. Моногамное существование высасывает из него все соки. Общепринятые правила кажутся ему глупостью. А мысль проводить время только с Вами одной, вообще пугает его до крайности. Что, если Вы сблизитесь? А потом Вам захочется заглянуть ему глубоко в душу. Он же этого очень боится, поскольку сам не вполне представляет, что у него там внутри. Бьемся об заклад – там у него изначально черная дыра. Именно по этой причине он предпочитает держать Вас на расстоянии как простую знакомую. Даже после того, как Вы выйдете за него замуж.

Впрочем, для подобного поведения есть убедительное оправдание: он одержим. Нет, не спешите вызывать заклинателей, изгоняющих бесов. Не нужно ни средневековых песнопений, ни святой воды, ни распятий. Все гораздо хуже.Внутри у мерзавца Близнеца множество демонов – тьма личностей, каждую из которых можно считать полноценным мерзавцем.

Первый – он идет сначала потому, что ему надо рано ложиться спать. Он навсегда задержался в четырехлетнем возрасте, и ведет себя, то как ангелочек, то как невыносимый бесенок – в образе первого он пребывает, когда спит, в обличье второго – когда бодрствует. Он принимает все решения относительно финансов, семейных вопросов и Ваших отношений. На самом Деле он верховодит всем, что имеет значение. Во всем остальном он обычный четырехлетний ребенок, не способный позаботиться о себе. Время, проведенное в его компании, напоминает обыкновенные игры с четырехлетними, которые заканчиваются слезами – Вашими слезами, вызванными смертельным разочарованием.

Вероятно, психиатр поставил бы Первому диагноз на основании того, что он не желает взрослеть и ответственно относиться к своей жизни. Верно это или нет, но Первый по природе несовершеннолетний человек, поэтому не может быть привлечен к ответственности ни Вами, ни законом.

Дальше идет Второй – совершенно невероятный тип. Это продавец подержанных автомобилей. Очень, очень хороший продавец. Именно поэтому Вы и связались с мерзавцем Близнецом. Ему превосходно удается продавать никому не нужные вещи. Когда же Вы, глядя в лицо Близнецу, скажете, что не верите (здесь следует зарыдать) в искренность его чувства к Вам, Второй подскочит с красноречивыми уверениями в своей верности. И он покажется Вам настолько искренним и убедительным, что Вы тут же поверите ему.

Да, а познакомились ли Вы с Третьим? Третьего полюбите. Он зарабатывает достаточно. Он – сердце и душа любой вечеринки, где подают двойной мартини с водкой. Он проявляет повышенный интерес к другим людям, не только к Вам. Не более пяти минут к каждому. Если он кажется несколько поверхностным, то только потому, что таков на самом деле. «Другие люди» обожают Третьего и всюду его приглашают, тем самым поощряя его быть еще более надоедливым.

А вот Четвертый, напротив, совсем не пользуется популярностью. Он нервный, беспокойный, и ему всегда хочется выпить чего-нибудь крепкого. Он всегда появляется там, где напряженная или взрывоопасная ситуация, и начинает без толку суетиться.

От Пятого гораздо больше пользы. От прокуроров всегда много пользы. Когда Близнец чувствует себя загнанным в угол (а Вы уже думаете, что наконец-то приперли его к стенке), на выручку приходит Пятый. Его отличает логика, цинизм и бессердечие. Он способен заставить Вас признаться в совершении таких преступлений, о которых Вы слыхом не слыхивали. К сожалению для правосудия, его бесспорный талант служит только для преследования жертвы. А если говорить о личных отношениях с Близнецом, то жертва всегда Вы.

Последним и по порядку и по степени важности идет Шестой. Главный чародей, Убийца Дракона, Защитник Вселенной и Хранитель легендарной золотой сферы (той самой, к которой приклеена записка: «Использовать в случае полного уничтожения человечества. Чтобы спасти мир, нажмите синюю кнопку. Если Вы действительно этого хотите»). Мы, признаться, не знаем, как Шестой осуществит свою миссию. Официально он числится ответственным за замену лампочек, меняет подносы со льдом и выполняет прочие нехитрые домашние дела (но ведь, бесспорно, человек, от которого зависит судьба Вселенной, вряд ли хорошо разбирается в бытовых вещах). Кроме того, мы подозреваем, что одна из его обязанностей – слушать, когда жены или подружки хотят «поговорить».

Итак, теперь Вам известно, что Ваш мерзавец Близнец вовсе не относится к Вам наплевательски: просто Шестой не всегда способен разрешить Ваши проблемы, поскольку в нужный момент может находиться в другой реальности. Земные трудности покажутся мелкими и незначительными, если представить их где-то далеко-далеко. И какого же толка можно ожидать от человека по имени Шестой? (Внимание: Шестой славится своей способностью перемещаться в пространственно-временном континууме – и все ради свиданий).

Все эти личности друг с другом сотрудничают. Каждый из них потворствует другим в том, что касается неблаговидного поведения, подталкивает к безумным выкрутасам, и все они объявляются непонятно в каком порядке, чтобы мучить Вас.

Именно потому, что Близнец живет в подобном кавардаке, он постоянно меняет свое мнение и планы. То, что он заявляет сегодня, полностью потеряет значение завтра, да и сегодня мало что будет значить. Считайте это естественным результатом жизненной необходимости, сопровождающей Близнеца, – ведь ему приходится уживаться со всеми своими противоречивыми натурами. Или же подобное непостоянство можно воспринимать как результат его двуличия, лицемерия и лживости. Однако, слава Богу, про некоторые вещи можно с уверенностью сказать, что они неизменно присущи личности мерзавца Близнеца.

Вот какие общие свойства объединяют все разноликие натуры Близнеца: они никогда-никогда не ошибаются. Они никогда-никогда не бывают виноваты. И они никогда-никогда не задерживают свое внимание на чем-то более пятнадцати минут.

Если Вы бросили его

Близнец вдруг поймет, что питал к Вам глубокое чувство. И это чувство Вы ранили. Смертельно. Непоправимо. Его сердце разбито. Его душа растоптана. Его жизнь потеряла смысл. Как Вы могли так поступить с ним, Вы… Вы… Как Вас зовут, еще раз?

Рак (22.06 до 22.07)

Дорогая мамочка!

Надеюсь, у тебя все хорошо. У меня все в порядке, но мне очень хочется, чтобы ты была рядом. Прошлые выходные тянулись нескончаемо долго. Я недавно познакомился с девушкой, которая, по-моему, нужна мне. Как и ты, она очень хорошенькая и очень милая. Я уверен, что Вы с ней быстро поладите, как дом с огнем.

Всегда твой любящий сын, Рак.

Что ж, мы и сами не могли бы объяснить лучше. Вы дом, она – пламя. А теперь отгадайте, кто из Вас дольше продержится.

Хотя ради справедливости следует сказать, что любая мать любит своего сына и поэтому втайне недолюбливает его избранницу. В свою очередь, любой сын втайне любит мать и недолюбливает свою избранницу. Однако всякий мальчик должен хотя бы из чувства приличия изображать смущение, когда мамочка расчесывает волосы и вытирает его физиономию кружевным носовым платком, сделанным ее собственными руками. А мальчику между тем тридцать восемь лет.

Впрочем, мы же здесь ведем разговор не о взрослом мужчине, не так ли? Мы обсуждаем Рака. Итак, если Вас только что угораздило влюбиться в такого, – желаем Вам удачи. Будем надеяться, что старая карга живет в другом городе. Иначе она постоянно дребезжала бы где-то поблизости, и у Вас не было бы ни малейшего шанса. Отношения мерзавца Рака с матерью – краеугольный камень его существования. Он так цепляется за передник мамаши, что по сравнению с ним Эдип кажется вполне уравновешенным, самостоятельным субъектом, который в раннем возрасте ушел из дома и лишь случайно вспоминал о необходимости посылать своей матушке открытку на день рождения.

Рак же или любит свою мамочку до безумия, и тогда ни одной женщине не удастся вклиниться между ними; или же ненавидит ее утробу и поэтому питает отвращение к тем 56 процентам населения планеты, которые могут вынашивать детей.

Вероятно, все же лучше, если Ваш Рак ближе ко второму варианту, поскольку в таком случае он столь отвратителен, что Вы вообще никогда не захотите находиться в его обществе. К сожалению, он, скорее всего, станет постоянно отираться рядом с этой ведьмой и ее шабашем, тем самым предоставив своей мамочке возможность отслеживать каждый Ваш неверный шаг. А теперь учтите: Вы никогда не будете достаточно хороши для ее сына. Именно это она и будет талдычить ему. А потом еще велит ему передать Вам ее мнение. Вот это и заставляет Рака, как можно дольше оттягивать Ваше знакомство с его мамочкой, и таким поведением этого абсолютно бесхарактерного типа следует только восхищаться и, разумеется, поддержать его решение.

При встрече с Вами мамочка Рака будет источать мед. Однако если Вы очень-очень внимательно присмотритесь к бородавке на кончике ее носа, и вообще всей ее внешности, то тут же поймете откуда взялось выражение «сукин сын».

Она щедро положит Вам на тарелку килограммы килоджоулей в надежде, что Вы растолстеете так же, как она. Затем, когда Вы откажетесь от второй порции, с доброжелательностью осведомится, нет ли у Вас несварения.

Когда же Рак выкажет явное желание броситься Вам на помощь, мамочка пригвоздит его к месту таким пристальным взглядом, что у Вас внезапно возникнет порыв заглянуть в словарь и узнать точный смысл слова «буравчик».

Для того чтобы обеспечить Раку тепличные условия существования, на которые, по мнению мамочки Рака, он имеет право по рождению, она никогда не требует от него платы за обслуживание. Поэтому со временем Рак стал получать удовольствие от самого процесса накопления денег. А поскольку сумасшедшая гарпия тоже не слишком приветствует его амбициозные планы и, повзрослев, он не может добиться хорошо оплачиваемой работы (иначе ведь Рак выпорхнет из гнезда), ему пришлось превратиться в невероятного скрягу, чтобы накопить большое богатство.

Если Вы бросили его

С криками и воплями он побежит к своей мамочке, а та велит ему потребовать у Вас все подарки, которые он прикупил на ее пенсию, – впрочем, Вам же все равно не нужна книга «1000 простейших кулинарных рецептов», не так ли?

Лев (23.07 до 23.08)

Как определить Льва

Его появлению неизменно предшествует бой барабанов. Если Вы пропустили приход Льва, то всегда найдете его в самом центре лучей прожектора. Льва нельзя не заметить – даже без двух ведущих представления, которые показывали бы на него с обеих сторон. Вы также должны увидеть над его головой длань Господа, выводящую в воздухе послание, сотворенное из облаков: «Женщины всего мира! Вот Вам дар от Меня. С уважением, Господь Бог. P.S. Дарю его также тем, кто в Меня не верит».

Где найти Льва

В любом месте, где есть публика, состоящая хотя бы из одного человека.

Как обратить на себя внимание Льва

Смотрите на него с благоговением и изумлением, совершенно искренне восклицая: «Боже мой, какой же видный и сильный мужчина!», «Ах, как бы мне хотелось быть такой же умной/находчивой/храброй, как Вы!» и «Вы знаменитый киноактер, да?» Можно также носить у себя на шее большое зеркало и вообще ничего не говорить.

Первое свидание

Первое свидание принесет вполне приятные впечатления. Вряд ли Вы успеете услышать все его рассказы о себе самом, поэтому-то они Вам и покажутся довольно занятными. Даже во время второго свидания, когда Лев станет повторять их еще раз, эти истории можно будет слушать без раздражения.

Когда сделать это

Во время третьего свидания Вам придется что-то делать, лишь бы избежать необходимости снова выслушивать его биографию, а секс – прекрасный способ заставить Льва замолчать. Разумеется, ушные затычки или отказ встречаться с ним возымеют такой же эффект, но ведь исходим из предпосылки, разделяемой самим Львом, – что после двух свиданий Вы безумно в него влюбитесь и жизни без него уже представить не сможете.

Когда заводить разговор о браке

Он сам решит, когда Вам захочется выйти за него замуж. Будьте готовы произнести, затаив дыхание: «О да, я согласна», когда он сообщит Вам место и дату свадьбы. Затем, когда Лев покажет кружевное уродство, в которое Вам следует облачиться, притворитесь, что Ваши слезы – это слезы радости. И изобразите восторженную благодарность, когда Лев разрешит Вам выбрать одну подружку невесты – вдобавок к тем шести, которых он уже отобрал сам.

Если он Вас бросил

Неужели ради работы Вы посмели отказаться от столь вожделенного и обожаемого места у ног Льва? Неужели Вы разговаривали полноценными развернутыми предложениями с другим мужчиной (не важно, что это брат Вашего возлюбленного)? Неужели Вы думаете иначе, чем Лев? И неужели Вы посмеиваетесь над ним, когда он вовсе не стремится быть забавным? Что ж, тогда нет ничего удивительного. Именно этого и следовало ожидать.

Если Вы бросили его

Чтобы у Вас появилось подобное желание? В реальности такого не может произойти ни за что и ни при каких обстоятельствах.

Дева (24.08 до 23.09)

Вы когда-нибудь задумывались о том, что творится в голове у серийного убийцы? Узнать то, над разгадкой чего бьется психология, можно, встречаясь с мерзавцем Девой. Раз Вы задались целью преуспеть по части психопатии, Вам надлежит:

а) с удовольствием повторять одно и то же утомительное задание, отключив при этом мозги;

б) отличаться нездоровым вниманием к мельчайшим деталям – таким, которые для нормальных людей, живущих полноценной жизнью, не представляют никакого интереса;

в) быть слишком толстокожей, чтобы не замечать знакомых, которые при виде Вас переходят на другую сторону улицы;

г) составлять контрольные таблицы, дабы удостовериться, что все Ваши угрозы Вы приводите в исполнение.

Если в настоящий момент Вы влюблены в мужчину, родившегося под знаком Девы, и не желаете поверить правде (он ведь кажется таким приятным, спокойным и скромным малым), тогда загляните в любой детективный роман, где рассказано о психе, орудующем ножом для колки льда. А теперь попробуйте возразить, что никто из Ваших знакомых не похож на этого персонажа и перед Вами лишь набор тревожных совпадений.

Давайте на них и остановимся, оставив в стороне громоздкие обобщения и обтекаемые формулировки. Для нас первостепенное значение имеют конкретные детали. Все свои странноватые привычки серийный убийца Дева приобрел в детстве. Даже если заменить отрывание крылышек у насекомых на собирание марок, ночное недержание мочи на сидение на игле, а страсть к поджогам на нездоровый интерес к алгебре, Вам все же придется признать, что сходство довольно-таки пугающее.

Этот потенциальный Бейтс (герой фильма Альфреда Хичкока «Психо») внушает такое глубокое отвращение, что даже мать Девы постоянно подговаривает его брать конфеты у незнакомцев и всячески старается потерять его в огромных супермаркетах. При определенном везении он последует ее совету переходить улицу только на красный свет, и бедняжке уже не придется выслушивать от него, как правильно размораживать холодильник.

Взрослый человек Дева испытывает трудности с женщинами(кстати, это еще один затасканный довод, позволяющий среднестатистическому психу оправдывать свое асоциальное поведение, когда его наконец-то поймает тучный, беспрерывно курящий детектив-алкоголик). Именно пронзительный взгляд Девы почти сразу же превращает Вас в дрожащее вместилище неврозов. Конечно, можно заниматься сексом и выключив свет, но ведь тогда Вы не увидите, как его рука потянется под кровать за ножом для колки льда.

Бесспорно, мужчина Дева изучит под микроскопом и Ваши привычки. Если Вы из тех девушек, для кого сделать уборку – значит помахать пылесосом посреди гостиной комнаты, Вы доведете спутника Деву до сумасшествия (для этого потребуется немного усилий). Произойдет то же самое и в случае, если Вы, чистя ванну, потрете ее куском мыла и ополоснете душем, – и здесь готовьтесь к неприятностям.

Конечно же, мы не можем даже на минуту предположить, что Вы попадете в его перечень осуществленных замыслов. Хотя посмотрите на такой вариант с привлекательной стороны: в длительной перспективе стать жертвой убийцы менее болезненно, нежели терпеть его беспрерывное недовольство. Нездоровое внимание Девы к гигиене Вашего дома граничит с патологией. Причина подобного отношения ясна всем, кроме жирных следователей, разыскивающих серийных убийц.

Отношение Девы к деньгам – запретная тема (здесь должен начаться хорошо срежиссированный шепот).

Мы очень погрешим против истины, объявив Деву скупцом. «Скупость», вполне безобидное словечко, даже отдаленно не передаст степень скаредности этого мерзавца. Его надлежит считать чудовищным скрягой, способным воровать мелочь из шапки слепца, если бедный попрошайка ничего не видит.

Мерзавец Дева весьма трепетно относится к своей наличности и ни за что не возьмет ее, уходя из дома. Впрочем, он охотно позволит Вам тратить Ваши собственные деньги – как правило, на дорогие костюмы, которые заменят его прежний, заляпанный кровью гардероб, отданный в химчистку.

Равно как и для всех отвратительных черт поведения, так и для подобных скупердяйских замашек есть давнее психологическое объяснение: поскольку «клиенты» не платят ему за работу, выполняемую ради их же блага, и ни словом не упоминают о нем в своих завещаниях, Дева вынужден быть жадным до денег.

Дабы сократить эту затянувшуюся историю убийств заметим: единственное, на что Дева с готовностью тратит свои и/или Ваши деньги, – это предметы личного туалета, чистящие средства для домашней работы и, конечно же, адские ножи для колки льда.

Если Вы бросили его

В глубине души он будет смертельно уязвлен. И когда Вам покажется, что Вы избавились от него, он настигнет Вас сзади в сопровождении ловких медбратьев. Только не подумайте, что за спиной он прячет букет цветов – цветы стоят денег. Нет, за спиной он снова сжимает тот же проклятый нож для колки льда.

Весы (24.09 до 23.10)

Бедный растерянный мерзавец. Он ни в чем не виноват. В современном мире жизнь становится все более и более сложной, все чаще и чаще приходится принимать решения. Вот теперь каждое утро необходимо делать выбор между гелем и муссом для укладки волос. Невероятный стресс!

Теперь представьте, в каком напряжении находится мерзавец Весы, когда решает, приглашать ли Вас на свидание. А вдруг, решившись все-таки на это, он поймет, что, в самом деле, любит Вас и захочет увидеть снова? А что, если в следующий раз Вы понравитесь ему еще больше? Тогда ему захочется видеть Вас постоянно. Скорее всего, это повлечет за собой серьезные обязательства – такие, как брак и дети. Между тем он еще не знает, куда везти семью в отпуск и в какую школу отдать мальчиков.

А вдруг, женившись на Вас, он поймет, что Вы вовсе не любовь всей его жизни? А что прикажете ему делать, когда он и вправду встретит свою настоящую любовь? А что, если он не пригласит Вас на свидание, а потом догадается, что Вы и есть женщина его мечты? Тогда ведь всю жизнь он будет терзаться мыслью, что упустил Вас. Ну, может быть, ему следует пригласить Вас просто так, на всякий случай? Но, наверное, лучше все-таки воздержаться от ежедневных встреч с женщиной своей мечты – в противном случае все станет обыденным и совсем утратит романтику.

Да, следует обдумать и еще один момент: а что, если он пригласит Вас, а Вы ответите отказом?

Странно, что Весы вообще завязывают личные отношения. Однако мерзавец Весы всегда с кем-то встречается или же стоит на пороге нового романа. Так он и блуждает от одного мезальянса к другому, повышая статистику разводов. (Мерзавцы Весы повинны в семи из десяти неудачных браков. В оставшихся трех, как правило, замешаны мерзавцы Рыбы).

Весы постоянно надеются встретить хорошую девушку, спутницу жизни, готовую принимать за них решения. И даже если такая никогда не найдется, мерзавец Весы проживет с убеждением, что где-то поблизости находится особа получше Вас. Искренне жаль, что он не способен просто пойти и поискать ее. Ведь на него могут тут же напасть, что избавило бы Вас от необходимости терпеть этого субъекта, чей перегруженный умишко направлен только на Ваши недостатки.

У него масса поводов для беспокойства. Разумеется, он никогда не говорит о своих тревогах вслух. Но Вы сами поймете: что-то неладно. Вы осознаете, что по физическим параметрам не похожи на девушку в купальнике с обложки глянцевого журнала. Догадаетесь Вы и о том, что это вовсе не радует его. С другой стороны, Вам, по крайней мере, никогда не придется напрягаться, отвечая на вопросы Весов по поводу Вашей порядочности, моральных принципов или дорогих Вашему сердцу убеждений. Ваши собственные задачи и намерения совершенно не волнуют его. Скажем, если бы мерзавец Весы был бассейном, то глубокого места там никто бы не сыскал. Тревожит его лишь то, как Вы выглядите, как говорите, как одеты и как двигаетесь.

Вот, к примеру, что его занимает: вдруг с годами Вы подурнеете? А когда Вам стукнет тридцать пять, будут ли так же хороши Ваши светлые локоны? Не растолстеете ли Вы в ближайшие пятьдесят лет? Не станет ли Ваш голос скрипучим? Может, почаще делать эпиляцию? А разве этот розовый лак у Вас на ногах подходит к Вашему платью? А само платье – хорошо ли оно на Вас сидит? Может, оно слишком узко? Может, из-за него Ваша задница кажется больше? А может, у Вас вообще слишком большая задница? А что это на ней – целлюлит?

К тому же, вполне вероятно, что во время свидания с ним Вы встретите одинокую супермодель, такую порядочную, что ей ничего не стоит отбить мужчину у другой женщины. Вы можете встретить и группу красавиц, приехавших на конкурс «Мисс Вселенная», и полный автобус шестнадцатилетних школьниц, которые с радостью окружили бы Вашего спутника, не будь Вас рядом.

Неудивительно, что при столь весомых аргументах Весам понадобится очень много времени для принятия хоть какого-нибудь решения. Разумеется, Вы можете взять ситуацию под контроль (именно так и поступают женщины с мерзавцами Весами, пока они молоды и им не жалко тратить впустую уйму времени). А мерзавец Весы принимает это как должное, поскольку такой ход дел позволяет ему тянуть с решением по поводу Вашей персоны. То, что он встречается с Вами, живет под одной крышей или даже женится на Вас, ничего не означает. Таким образом, он просто отсрочивает принятие решения.

Когда же он действительно поймет, что не хочет с Вами встречаться, и уйдет, Вас это несколько удивит. Впрочем, он выберет время безупречно. Мерзавец Весы бросит Вас именно в тот момент, когда Вы сможете осознать это.

Только не огорчайтесь – Вам вовсе не придется тосковать о нем, когда он бросит Вас. Он все-таки вернется и будет по-прежнему следить за Вашей внешностью, если Вы ему позволите (он, ведь так и не решил окончательно, как с Вами поступить). Мерзавец Весы, как и прежде, станет спать с Вами – если Вы позволите, и ныть из-за всех проблем, возникших у него с новой, совсем молоденькой подружкой, – если Вы позволите. В основном все жалобы сведутся к ее беспечному поведению и терзаниям по поводу того, что ему надеть на ее школьный выпускной бал. (В данной ситуации его действия заставят Вас понять, как именно он поступал, снова сходясь со своими прежними пассиями во время Вашего романа).

Совет: если Вы зрелая дама с несколькими миллиардами долларов, нам известно из достоверного источника, что мерзавцы Весы превосходно подходят на роль мальчиков для досуга.

Если Вы бросили его

Не успеют чернила высохнуть на Вашем письме, отправленном «дорогому» (здесь необходимо вставить имя Вашего парня), как мерзавец Весы уже успеет устроиться с другой партнершей. Вы, возможно, придете в ярость от того, как быстро он Вас позабыл. Однако теперь-то Вы поймете, что его невозможно воспринимать всерьез.

Скорпион (24.10 до 22.11)

Скорпионы – мрачные, задумчивые, немногословные типы с квадратными подбородками и пронизывающими взглядами – населяют страницы дешевых любовных романов. Сюжет Вам известен: парень знакомится с девушкой. Парень мучает девушку из-за череды совершенно глупых недоразумений, потому что получает от этого удовольствие. Психика девушки не выдерживает. Парень сжимает ее в объятиях и бормочет нечто про любовь до гроба. Он просто обязан сжать ее в объятиях, поскольку в следующую секунду бедная женщина рухнет как подкошенная.

На этом книга заканчивается. И для подобного финала есть очень разумное основание. В издательстве знают, что дальнейшие действия слишком ужасны и их описание не подлежит публикации.

Идеальная любовь в бумажном переплете по-прежнему владеет умами большей части женского населения. Мы не можем сопротивляться сильному, молчаливому и властному мужчине. Изящно сидя на сундуках с приданым, со своими длинными, очаровательно растрепанными каштановыми волосами, трепеща ресницами и не дыша, мы ждем, что в нашу жизнь ворвется Скорпион.

Романтические герои никогда не ходят – всегда врываются, решительно и целеустремленно, это их смертельно утомляет – вот отчего они такие угрюмые и раздражительные.

И что же происходит с появлением мерзавца Скорпиона? По правде сказать, начало вовсе не связано с тем, что он разрывает Ваше милое старомодное платье. Изящно упадите в обморок на руки Скорпиону и позвольте дальше поступать по своему усмотрению. Потом внимательно проверьте свою голову. Крепкий и бесшумный объект Вам следовало бы искать при покупке крупногабаритной бытовой техники. Именно такими характеристиками должна обладать стиральная машина, но не человек. Мы уверяем Вас: Вы вряд ли будете в восторге от подобных качеств Скорпиона.

Да, он сильный. Гораздо сильнее Вас. Значит, в драке Вы ему проиграете. Да, он молчалив. Значит, общение в ходе Вашего романа будет носить несколько странный и односторонний характер. Утаивание информации – одно из его самых любимых развлечений. Главным образом потому, что оно огорчает Вас.

А что Вы ожидали? Любой человек, слывущий мрачным и задумчивым, никогда не станет по-настоящему открытым, заботливым и внимательным. У Скорпиона есть темная сторона, и по сравнению с ним граф Дракула покажется милым Колобком. Вы будете вызывать его недовольство до конца своих дней, только Ваша кончина немного успокоит его.

Впрочем, Вы никогда не догадаетесь, что раздражает Скорпиона. Допустим, на корпоративной вечеринке по случаю наступления Нового года Вы безобидно флиртуете с его коллегой. Вам и в голову не придет, что Скорпиону это не по душе, пока в один прекрасный день три года спустя, он не отомстит Вам, переспав с подружкой невесты и с Вашей сестрой – причем лишь за несколько часов до Вашей свадьбы. Скорпион будет ждать – если надо десятилетиями – подходящего случая отомстить, когда Вы ни о чем не заподозрите.

Постоянное чувство, что Вы несчастны, будет означать для Вас настоящую любовь. Все это так романтично. Вам даже польстят его собственнические замашки (хотя он запретил Вам куда-либо ходить или с кем-то встречаться), поскольку они означают, что он не может без Вас существовать. Но Скорпион не может существовать и с Вами, пока Вы самостоятельно мыслите и ведете себя так, как привыкли. Не беспокойтесь: скоро Вы будете не способны к этому.

Скорпион будет манипулировать Вами до тех пор, пока Вы не превратитесь в то, что ему нужно. Затем он перестанет уважать Вас, поскольку Вы легко поддаетесь его влиянию. Потом он займется поисками другой особы, которую можно было бы изменить на свой лад. Именно на данном этапе Вам тоже следует поискать другого человека – психиатра с хорошей репутацией. В процессе Ваших попыток Скорпион неожиданно станет образцом сердечности и предупредительности. Он даже проявит доброту к животным (типичное поведение для всех романтических героев должно заставить Вас поверить, что у него нежная и чуткая натура). Не стоит обманываться. Это всего лишь часть его грубой игры, позволяющей ему забавляться Вашим здравомыслием и психическим здоровьем. Его цель – уничтожить Вас. Впрочем, он может внушить Вам мысль, что не способен на подобное, поэтому ему доставит особую радость момент, когда он наконец уничтожит Вас.

Он наверняка изведет Вас. Это у Скорпиона получается лучше всего. Кроме того, именно таким образом он любит проводить свободное время. Когда же Вы превратитесь в кучку осколков на полу, Скорпион соберет их и склеит, чтобы затем снова начать все сначала.

Он очень серьезно относится к своему досугу; ведь досуг позволяет ему часами получать удовольствие и применять свои разрушительные способности. А Вы тоже можете извлечь из этого выгоду для себя. Благодаря пожизненной одержимости Скорпионом у Вас появится свое хобби: чем хуже он будет обращаться с Вами, тем больше Вы будете любить его. Почему так происходит, нам неведомо. Не лишне напоминать, что все Ваше свободное время Вы тратите на дорогие курсы лечения в двенадцать этапов, интенсивно обсуждая свои проблемы с психоаналитиком.

Запишитесь на групповую терапию, как только поймете, что Вас огорчают его измены. На самом деле это вовсе не Ваше дело. Вы – лишь жена Скорпиона, мать его детей. В любом случае Вы довольно скоро познакомитесь с его последней пассией – она присоединится к Вашей группе, обнаружив, что с ней он поступил так, как с Вами. А потом Вы с ней можете успокаивать друг друга, рассказывая о своей глупости. На пару вступите в Сообщество поддержки болезненно влюбленных и подверженных влиянию женщин, которые встречались со Скорпионом.

Вы не станете победительницей. Никогда и ни за что Вы не одержите победу. Скорпион этого не допустит. И Вы не сможете его бросить – этого он Вам также не позволит. Все, что в Ваших силах, – это по-прежнему посещать психотерапевта и заниматься самоедством. В конце концов, Вы сумасшедшая, зависимая особа, предназначенная для мерзавцев-садистов.

Совет: даже если после прочтения данной главы Вы, как и раньше, хотите попытаться завести роман со Скорпионом, отправляйтесь на перегруженную автостраду и бросьтесь под колеса огромного грузовика. Вы испытаете те же ощущения, как и в отношениях с мерзавцем Скорпионом, но менее мучительные.

Если он бросил Вас

Ваша попытка отомстить только позабавит Скорпиона, поскольку Ваши действия выдают в Вас дилетантку. Кроме того, ему польстит то, что он по-прежнему контролирует Ваши чувства и мысли. С другой стороны, бегая за ним и ведя себя как ничтожество, Вы только предоставите ему возможность вытереть о Вас ноги. Не стоит тратить силы. Они понадобятся Вам в последующие несколько лет, чтобы пройти курс терапии.

Если Вы бросили его

Он это переживет. Однако если Скорпион решит, что Вы пренебрегли им, Вам необходимо принять дополнительные меры предосторожности и быть внимательнее в ближайшие десять или двадцать лет, по крайней мере.

Стрелец (23.11 до 21.12)

Стрелец делает все наоборот. Он говорит прежде, чем думает, прыгает прежде, чем смотрит, и полюбит Вас только после того, как Вы его бросите. Именно поэтому люди совершенно правы, считая Стрельца удачливым мерзавцем. Только чудом можно объяснить то, что Вы до сих пор не убили его. На редкость удачно и то, что другие его подружки не сделали этого. И уж совсем фантастично то, что настоящие астрологи еще умудряются доброжелательно отзываться о Стрельце, изводя на данное занятие целые тропические леса.

В стародавние времена философы утешались таким изречением: «Я мыслю, следовательно, я не Стрелец». Отчасти благодаря времени и распространению правозащитного движения тех, кто родился под знаком Рыб, и не терпит никаких притеснений, фраза мало-помалу утратила свой изначальный смысл, и теперь Стрелец даже понятия не имеет, что она обозначала.

Несомненно, мудрецы прежних времен подразумевали только то, что мерзавец Стрелец сломя голову бросается в чудовищно несуразные ситуации и не дает себе труда еще раз хорошенько подумать, потому что подумать ему вообще довольно сложно.

Таким образом, ученые мужи и дамы, скорее всего, имели в виду то, что мозги Стрельца не поспевают за его поступками, но, когда им все же удается попасть в такт, Стрелец тут же делает все шиворот-навыворот. В совершенном мире Ваш взбешенный и вооруженный револьвером отец заставил бы импульсивного субъекта жить вместе с Вами, содержать Вас и, уж конечно же, вступить в брак «по ошибке». Однако мы живем в мире реальном, а в реальности Стрелец безудержно бежит, оплодотворяя молоденьких девчонок и бросая их ради других молоденьких девчонок, которых тоже оплодотворяет, ни разу не оглянувшись с тоской назад и не получив ни одной пули в лоб.

И гораздо больше, чем герпес, который таинственным образом вскоре появится у Вас, раздражает то, что у Стрельца все начинается со сцен, когда он кидается к Вашим ногам и умоляет сделать его Вашим рабом. Но вот под ложечкой Вы почувствовали теплое смутное ощущение, обычно называемое любовью, язвой или утренней тошнотой, а его и след простыл.

Происходит это вовсе не потому, что Вы не являетесь любовью его жизни, – не надо думать о нем неверно. Просто теперь, удосужившись поразмыслить о Ваших взаимоотношениях, Стрелец все же смекнул, что нынешние проблемы связаны с тем, что Вы, чернокожая феминистка с радикальными взглядами, занимаетесь альпинизмом, а он, белый националист умеренных воззрений, боится большой высоты.

Слепое нежелание мерзавца Стрельца бросить взгляд вперед и от чего-то отказаться, было бы вполне объяснимо (теперь-то Вы уже поняли, что именно потеряли, и не испытываете при этом никакого сожаления), если бы он опрометчиво не обвинил Вас во всем, заявив, будто Вы заморочили ему голову.

Говоря откровенно, все перечисленное легко позволяет Стрельцу совершать измены, не испытывая при этом ни малейшего чувства вины, обычного спутника подобной ситуации.

Сказать, что Стрелец всем нутром страшится единобрачия, – все равно, что заявить, будто Салмана Рушди немного беспокоит мысль о смерти. На самом деле дебильные рекламщики должны получать государственную пенсию из денег, заработанных ими в ходе бесчисленных кампаний во славу безопасного секса, ибо они предназначены исключительно для подружек мерзавца Стрельца. (От первоначального слогана: «Бойся Стрельца, как чумы, – иначе наживешь уйму неприятностей» – пришлось отказаться еще на стадии исследования целевой аудитории, поскольку мужчины Скорпионы жаловались на нескрываемую пристрастность).

Пора откровенно признаться: честность мерзавца Стрельца – совершенно особая тема. Если он с кем-то переспит, то обязательно сообщит Вам об этом. С мучительными подробностями. Когда же Вы мягко намекнете, что не желаете знать, кто и куда положил руку, он даст маху по полной программе, ляпнув, что вообще-то все это яйца выеденного не стоит и то была вовсе не рука, а… (Здесь Вы можете с полным основанием со всего маху ударить его по физиономии, попутно выбив ему зубы.)

И здесь мы подходим к следующему пункту. Если Вы так умны, какого черта Вам встречаться со Стрельцом? Только не говорите, что он очень щедр.

Да, Стрелец так же расточительно сорит деньгами, как и своим семенем. Однако это не щедрость, а финансовая беспорядочность. Растранжирив деньги свои и своих родственников, он примется за Ваши. Когда же и от Вашего капитала ничего не останется, Стрелец будет тратить средства других подружек. Затем в ход пойдут банковские вклады, кредиты и ростовщические ссуды.

Опять-таки Стрелец окажется вовсе не виноват, когда со временем в Верховном суде начнут рассматривать поданные на него иски о банкротстве, растрате или мошенничестве; он будет не виноват, даже попав в трущобы, где ему придется делить подстилку с лошадьми. А почему Вы не объяснили ему, что все эти колонки цифр извещения о неуплате долгов? А откуда ему было знать, что анонимные письма, составленные из вырезанных печатных слов «плати», «или», «ты» и «умрешь», означают угрозу убийства? И вообще, что Вы тут до сих пор торчите? Он же Вас бросил, ведь так? И только не говорите, будто Вы по-прежнему с ним потому, что он чертовски везучий мерзавец. Стрелец это знает. Кто он, по Вашему? Идиот?

Если Вы бросили его

Нужно время, чтобы до него дошли Ваши слова. Поэтому в первый день начните со слова «ты», на следующий скажите «свободен», а на третий день пригвоздите его фразой «тупой осел».

Козерог (22.12 до 20.01)

Что бы ни говорили, но Козерог воспринимает отношения с женщиной всерьез. Наделенный сердцем ростовщика, юмором гробовщика и чувствительностью налогового инспектора, Козерог воспринимает всерьез все без исключения.

Его намерения относительно Вашей особы носят исключительно благородный характер. Он трудолюбив и амбициозен. Он хочет жениться и содержать семью. В его случае нет никаких проблем ни с пониманием, ни с воплощением идеи преданности. Он даже будет хранить Вам верность – хотя здесь могут быть нюансы, ведь он же мужчина.

Узнав его поближе, Вы обнаружите, что он наделен очарованием и манерами кассового аппарата. (Что ж, ведь нельзя ожидать, что в нем сочетаются все вышеперечисленные достоинства и яркая индивидуальность). Однако прежде чем запрыгать от дикого восторга при мысли о том, что Вы проведете с ним время, Вам следует узнать об одном препятствии. До того как увезти Вас на закате для составления совместных финансовых отчетов, он должен проверить Ваш кредитный рейтинг. Нет, здесь не до шуток. Он никогда не шутит, если дело касается денег. Он вообще никогда не шутит, поэтому идите и подумайте.

Если Вы родились с серебряной ложкой во рту (и даже не одной) и располагаете неприлично большим состоянием, Вы будете радоваться (а он, может, даже улыбаться) всю дорогу к банку ради открытия совместного сберегательного вклада. Только не подумайте, что Козерог заинтересовался Вами из-за Вашего наследства. Такое представление о его натуре совершенно неверно. Выиграй Вы Ваши деньги в лотерее, заработай упорным трудом или удачными инвестициями, Вы по-прежнему будете пользоваться его вниманием.

Несправедливо утверждать, что лишь деньги имеют значение для Козерога. Он не лишен человеческих качеств и понимает, что одни Ваши деньги не обеспечат его счастья. Поэтому в равной мере Козерог ценит Ваше социальное положение. Интерес для него представляют не только Ваши счета, но и то, кем Вы работаете, кого знаете, кто Ваши родители, какое у них состояние, с кем они водят знакомство и что Вы все, вместе взятые, можете для него сделать. А Вы-то всегда полагали, что мужчинам нужно только одно. Так или иначе, он вовсе не стремится найти любовь всей его жизни. Он впервые пришел к этой мысли в раннем детстве, когда прятался в подушках родительской кровати. И останется верен себе. А потом, брак ведь не имеет никакого отношения к любви — он предназначен для того, чтобы делать деньги.

Именно благодаря Козерогу до сих пор существуют пансионы благородных девиц. Вам наверняка известны подобные образовательные заведения с удивительно традиционным уклоном. В эти заведения принимают богатых и умненьких девушек, превращая их в совершенно бесполезные создания, годные только для замужества. А поскольку брак – единственное свидетельство об успешном окончании пансиона богатенькими наследницами, эти невероятно дорогие и, как правило, швейцарские школы берут на себя тяжелую обязанность по подбору партнерши для Козерога.

Стоимость обучения такова, что лишь очень состоятельным и социально успешным гражданам по карману направлять сюда своих дочерей. Данное обстоятельство напрочь исключает пребывание в таких заведениях нежелательных кандидаток. Между тем с девушками, которые отвечают соответствующим требованиям, усердно работают, искореняя у них любые шальные мысли о равноправии полов или о самих себе.

Для начала Вас научат готовить блюда, требующие многодневного или даже многонедельного пребывания на кухне, причем результат Ваших трудов может быть разрушен за несколько секунд. Уроки подобного рода предназначены для того, чтобы после вступления в брак Вы не сидели без дела; к тому же благодаря полученным знаниям Вы сумеете произвести впечатление, когда придется устраивать званые обеды для деловых партнеров Вашего мерзавца Козерога.

Затем Вы научитесь воспитывать в себе (или же притворяться, что воспитываете) любовь к искусству, умение разбираться в политике и международных отношениях, дабы поддерживать интеллектуальную беседу, попутно готовя и обслуживая гостей. На званых вечерах Вы даже сможете переводить для своего мужа договоры на один из пяти основных европейских языков, освоенных Вами на занятиях в пансионе. Что же до правил этикета… Когда к Вам пожалует представитель семьи президента и придется решать задачу, как правильно усадить за стол гостиничного магната или звезду экрана, вспомните, что именно Вы проходили в первый год обучения. Ведь Вам же тогда читали вводный курс по программе «Размещение за обеденным столом рок-звезд, важных публичных персон и финансовых воротил».

Наряду с дисциплинами «Как проиграть в теннис мужчине, не дав ему повода заподозрить Вас в том, что Вы намеренно проиграли, дабы не ущемить его самолюбия», «Искусство сервировки стола II (Продвинутый курс)», «Как грациозно переносить снисходительное отношение к себе» и с бесчисленным количеством других жизненно необходимых предметов, Вас научат правильно двигаться, разговаривать и одеваться. Вы также освоите технику рукоделия – с уклоном в вышивание. Неизвестно, правда, зачем она нужна.

Самое главное, что дают Вам означенные заведения – возможность познакомиться с другими такими же неприлично богатыми и породистыми девочками и стать навек их подругами. Они не обязательно должны нравиться Вам – достаточно просто целовать воздух рядом с их щеками всю оставшуюся жизнь. Они, как и Вы, все поголовно выйдут замуж за мерзавцев Козерогов, с которыми Вы познакомите своего мерзавца Козерога, потом все мерзавцы-Козероги образуют клуб, где смогут сколько влезет сравнивать свои доходы, машины и пенисы (у них это называется «обмен опытом»). Вам туда, естественно, путь заказан, поскольку у Вас нет пениса, а раз уж Вы замужем за мерзавцем Козерогом, Вам позволят приближаться к нему только в конце финансового года – и то, если этот год окажется успешным.

Итак, Вы окончили свою школу кругозора (и зарубили себе на носу, что нельзя быть слишком худосочной, слишком богатой, слишком блондинистой и слишком загорелой) и теперь вполне можете исполнять крайне важную роль прислуги, отвечающей прихотям Козерога. Вы стали идеальной женой: Ваши навыки и умения не пользуются абсолютно никаким спросом, и поэтому Вам остается только помогать карьере мужа. Другими словами, Вам все надоест до смерти – жизнь в идеальном доме с Вашим идеальным мужем и идеальными детьми. Скучающая богатая блондинка из высшего общества. При такой жизни ведь можно и в кому впасть, правда? Никто и не заметит перемены.

В кругах более квалифицированных астрологов по поводу Козерогов широко распространены два поверья. Во-первых, судачат о том, что глубоко-глубоко в нем таится романтичная душа поэта. По нашему мнению, в это почти невозможно поверить. Во-вторых, считается, что Козерог, реализовав свои финансовые и светские амбиции, отойдет от дел и превратится в большого весельчака. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть подобные утверждения астрологов, поскольку, на наш взгляд, жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее вместе с мерзавцем Козерогом.

Если он бросил Вас

Это хороший знак. Значит, он начинает относиться к Вам серьезно. Козерог примется обсуждать условия расставания. Пусть Ваш папочка пересмотрит вопрос о приданом, и тогда возвращайтесь со встречным предложением.

Если Вы бросили его

У него достаточно крепкое финансовое положение, чтобы пережить это. Все прописано в добрачном контракте: в случае развода приданое не подлежит возврату. Что же касается остального наследства, то ему просто придется жениться на еще одной наследнице и выйти в отставку.

Водолей (21.01. до 19.02)

Водолей – самый разумный из всех мерзавцев, которых Вы встретите на жизненном пути. Он даже согласится с Вами, что он мерзавец. Если у него от рождения мерзостная натура, то он мерзавец по определению, а если Вам хочется называть его так по каким-то другим, более глубоким причинам, он непременно признает Вашу точку зрения.

И он – в отличие от прочих мерзавцев и профессиональных астрологов – не сочтет эту статью бредом астрологов-любителей. По его убеждению, каждое мнение заслуживает внимания и каждая система мировоззрения имеет право на существование. Ну и для полноты характеристики отметим, что он вызывающе хорош собой (вот здесь-то и понадобится Ваша способность сохранять объективность). Оставим в стороне его привлекательность – терпимость и широта взглядов тоже представляют определенные проблемы. И к тому же проблемы совершенно иного рода, чем те, к которым Вы привыкли. Проведя несколько лет с мужчинами, вообще не слушавшими Вас, поскольку был включен телевизор, шел футбольный матч или громко работал холодильник, Вы будете абсолютно не готовы к жизни с Водолеем.

Стандартные формы манипуляции мужчинами (например, душераздирающие вопли или решение лишить его секса) в случае с Водолеем не действуют. Он более многозначная и сложная личность, чем среднестатистический мерзавец. Когда нормальные мальчики собирали из конструктора «Лего» космический корабль, управляемый маленьким космонавтом, малыша Водолея всерьез занимали тайны бытия. Верно, информацию он черпал из телевизионных программ и комиксов, но ведь он искренне пытался разгадать скрытый смысл жизни. Беспокойство внушает только то, что глубину и истину он искал в телесериалах и теперь будет потчевать Вас их содержательными мыслями.

Годы его взросления отмечены странностями и эксцентрикой, что превратило уже взрослого Водолея в приверженца радикальных воззрений. Проще простого быть радикалом. Не надо хранить верность ни одной системе взглядов, как, скажем, делают бедные коммунисты. Водолей принимает ту или иную идеологию, исходя из своего настроения и обстоятельств. Он счастлив до тех пор, пока его сегодняшняя система ценностей позволяет быть в оппозиции общепринятой точке зрения – например, тому, что Вы стремитесь к браку.

Все его взгляды формируются на основе противоречия. Если все окружающие станут радикалами, леваками, феминистками, сепаратистами, «зелеными» и повесят себе в нос кольцо, Водолей превратится в коммуниста. Единственное, что он ненавидит еще больше, чем консерватизм, – это поступать так же, как все. Он гордится своим отличием от других.

Таким образом, взгляды Водолея на романтичные отношения идут вразрез с общепринятыми условностями и совершенно не поддаются пониманию. Взаимные обязательства, видите ли, мешают развиваться индивидуальностям обоих партнеров. Брак – пережиток государственной религии и в современном мире – не более чем клочок бумажки. Любовь (как и деньги) должна служить на благо всех и каждого, а не быть запертой в закромах скряги, который расходует ее лишь на одного человека.

Разумеется, у того единственного человека, а это в данном случае Вы, могут быть свои мысли по этому поводу. Теоретически взгляды Водолея замечательны. Нет ничего плохого в том, чтобы считать каждого человека свободной и ответственной личностью, самостоятельно выбирающей себе дорогу в жизни. Просто все это не особенно греет и воодушевляет. И к тому же создает определенные трудности практического характера. Скажем, понравится ли Вам жить в фургоне вместе с парой-тройкой детишек?

Разумеется, Вы придете к выводу, что Водолей: на каком-то ином, абсолютно недосягаемом уровне. Однако он действительно верит в любовь. Во всеобщую любовь. Возвышенное чувство сострадания ко всем людям на Земле, объединяющее их ради величайшего человечества. Самоотверженное альтруистическое чувство… (извините, здесь нам придется остановиться, а то становится как-то не по себе). Конечно же, Водолей любит Вас. Разве Вы не такой же житель Земли, как и все остальные? Как же он может не любить Вас?

Поведение Водолея обусловлено исключительно благородными и гуманными мотивами. Вы же кажетесь эгоисткой и бесчувственной особой, ставя собственные интересы гораздо Выше интересов других людей. Стыдитесь! Скажем, когда Вы в последний раз рыли колодец для деревни в стране Третьего мира? Впрочем, временами от столь высокопарной риторики Вас будет охватывать смутное чувство, что все это искусная ложь, прикрывающая страх Водолея перед личными отношениями.

Мерзавца Водолея невозможно даже уличить в дискриминации по половому признаку – он и здесь выставит Вас в неприглядном виде. Он же прочитал все книги, которые Вы приобрели, чтобы украсить Вашу полку. Он отметет всю Вашу критику, объявив ее результатом феминизма униженных и оскорбленных, который сегодня набрал силу и угрожает настоящему феминистскому движению.

Смотрите правде в глаза: Водолей – более феминист, чем Вы сами. Он годами размышляет над мужским парадоксом (то есть над вопросом, как можно быть мужчиной, наполненным тестостероном, и при этом оставаться порядочным человеком). Отсюда и проистекает дипломатичное, ни к чему не обязывающее поведение с Вами. На самом деле Водолей старается компенсировать весь ущерб, который причинили мужчины женщинам. Чем меньше времени он проводит с Вами, тем меньше вероятность, что он унизит Ваш пол, обращаясь с Вами как с бесплатной домашней рабыней, – ведь именно так от природы склонны поступать мужчины. И Водолей будет не виноват в том, что относится к Вам как к объекту сексуального вожделения, поскольку вступает с Вами в интимную связь лишь время от времени. Взамен он направит свой мужской инстинкт сразу на несколько существ слабого пола, в каждом из них видя женщину, и таким образом ослабит разрушающее воздействие существ мужской натуры. Видите, как он заботится о Вас? Неужели Вы до сих пор не испытываете никакой благодарности?

Если нет, то даже и не думайте склонять Вашего мерзавца Водолея к своей точке зрения, – ведь в старших классах Вы не были капитаном команды дискуссионного клуба. Просто усыновите ребенка из приюта, обнимитесь с деревом, спасайте кроликов, участвуйте в акциях протеста против любой деятельности, и плывите по течению. Если же Вы хотите избавиться от Вашего мерзавца Водолея, покупайте фрукты в целлофановой упаковке, носите меха и восклицайте, как бы было здорово стать такой же худенькой, как детишки в странах Третьего мира, вот только у них там мухи, жара и разруха.

Если Вы бросили его

Он отнесется к этому философски и решит, что в любом случае все к лучшему. Тем не менее Водолей задаст Вам вопрос, сможете ли Вы остаться друзьями, и никогда не поймет, почему Вы хлопнули дверью, бросили телефонную трубку или выстрелили в него, прицеливаясь с колена.

Рыбы (20.02 до 20.03)

Если выражаться деликатно, то Рыбы – патологические лжецы. Тем же, кто нам не верит, мы предлагаем пройти этот небольшой тест.

1. Ваш любимый мерзавец Рыба всегда прямо смотрит в глаза, когда отвечает на несколько провокационные вопросы. Да/Нет?

2. Он никогда не уклоняется от ответов на провокационные вопросы, даже если есть благоприятная возможность поступить иначе. Да/Нет?

3. Он заявляет, что любит Вас безумно, и как минимум один его поступок служит доказательством этих слов. Да/Нет?

Если Вы ответили на любой из вышеперечисленных вопросов «Да», значит, Вы встречаетесь не с мерзавцем Рыбой. Или же Вы сами не кто иной, как мерзавец Рыба, а данный тест Вы сделали только для того, чтобы доказать нашу неправоту.

Поскольку Рыбы находятся на самых задворках Зодиака, их очень часто представляют себе своеобразной астрологической мусоркой. То есть получается так, что у мерзавца Рыбы есть понемножку от мерзавцев всех остальных знаков Зодиака, а следовательно, это делает его двенадцатикратным мерзавцем. В свою очередь, указанное обстоятельство означает, что он должен врать напропалую, лишь бы Вы никогда не узнали ужасной правды.

Впервые встретив любезного сердцу человека, мы, естественно, стараемся казаться иными, нежели есть на самом деле. Ведь иначе у нас не состоится свидание. Впрочем, Рыбы грешат против истины несравненно больше, чем все прочие. Предположим, что Вы, железнодорожный контролер, выдаете себя за машиниста. Это называется большим преувеличением. А Рыба между тем будет выдавать себя за машиниста и притворяться, что это действительно интересная работа. Вот такое искажение правды называется наглой ложью.

Мерзавец Рыба врет для того, чтобы приукрасить собственную персону. Это не следует путать с ложью во спасение – то есть со словами, призванными пощадить Ваши чувства (хотя каким образом он способен перепутать свою задницу с Вашими чувствами – для нас абсолютная загадка).

Вы упрекнете Рыбу в том, что он приобрел дом вместе со своей прежней подружкой, а он будет все отрицать, даже когда Вы помашете контрактом, где указаны имена Рыбы и его бывшей пассии. Мерзавец Рыба заявит, что агент по недвижимости, видимо, допустил ошибку, впечатывая фамилии. Когда же Вы с полным недоверием посмотрите ему в глаза, он наконец-то признается, но скажет, что купил дом случайно. Здесь Вы саркастически засмеетесь, а Рыба завопит, что во всем виноват не он, а только Вы, да к тому же бывшая подружка заставила его так поступить.

Однако потянуться за ружьем Вас побудят совсем бессмысленные и постоянные враки мерзавца Рыбы. Он скажет, что посмотрел авторский фильм, хотя на самом деле проспал весь сеанс. Он заявит, что съел бутерброд с сыром и помидором, тогда как тот был с сыром и ветчиной. Почему? Да кто ж его знает? Мы ведь не психологи. С этим вопросом лучше обратиться к ним.

От рождения одаренный лжец и пройдоха, мерзавец Рыба, к счастью, не получил от Бога хорошей памяти. Поэтому, бесстыдно обманывая всех направо и налево, потом он ни за что не вспомнит, как именно поступил, с кем именно так поступил и, главное, почему так с ней поступил. А следовательно, Вам всегда удастся вывести Рыбу на чистую воду.

Разумеется, чем скорее Вы проявите проницательность, тем раньше увидите зияющую пропасть между фактом и вымыслом и тем скорее бросите мерзавца Рыбу. Потому что, разоблачив его и испытав от этого возбуждение, Вы возмутитесь ролью ходячего детектора лжи, работающего от зари до зари.

Естественно, мерзавец Рыба лжет лишь тогда, когда открывает рот. Именно поэтому он, как правило, несловоохотлив. Рыба понимает, что если будет молчать, то никаких басен не расскажет – и таким образом обеспечит себе и Вам передышку.

К сожалению, это значит, что Рыбы никогда не будет рядом, если он Вам действительно понадобится. Не огорчайтесь, если он забудет о дне рождения Вашего первенца. Рыба либо застрянет где-то по дороге, потому что ему и в голову не пришло заправить машину бензином (между прочим, бензин – вещь куда более реальная и ощутимая, чем сам мерзавец Рыба), либо он намеренно проигнорирует это событие, опасаясь, как бы Вы не оставили его сидеть с ребенком.

По натуре мерзавец Рыба – явный неудачник. Так почему же сразу не прикончить его? Ну, хотя бы потому, что его пожизненный приговор еще подлежит обжалованию. Кроме того, необходимо принимать во внимание общественное возмущение – ведь как ни крути, но все любят мерзавца Рыбу. Он чертовски милый и добрый до такой степени, что саму Мать Терезу заставил бы посыпать голову пеплом. Нет ничего удивительного, что вскоре, Вы станете походить на разъяренную Лукрецию Борджиа, а между тем Ваш избранник по-прежнему будет прикидываться святошей.

И здесь Вам следует узнать всю правду: Рыбы так долго и часто думают о своей чуткости и заботливости, что у них почти никогда не хватает времени проявить эти качества на практике. Вот поэтому Ваш избранник такой терпимый и приятный. Он никогда не критикует Ваши недостатки – ведь в противном случае то же самое по отношению к нему сделаете и Вы (а Вы рано или поздно так и поступите).

Будем откровенны: пассивно-агрессивное поведение мерзавца Рыбы по своей силе затмит терпение Ганди. Врожденная способность Рыбы сидеть и молчать годами напролет означает, что все решения должны за него принимать другие. То есть Вы. И это ему втайне нравится. Особенно когда подобные решения идут ему во вред (например, когда Вы бросите его) и он становится законченным мучеником. А что еще даст ему право жалеть себя и вызывать такое же чувство у всех остальных?

«Все остальные» – это бывшие жены и подружи с которыми Рыба не вполне порвал, ибо ненавидит расставаться с прошлым. Мерзавец Рыба – вылитая Коробочка. Он хранит кое-какие фотографии, львиную долю любовной переписки и почти всю абсолютно никчемную ерунду. Традиционные астрологи ошибочно считают подобное поведение свидетельством чрезвычайно романтичной натуры. Возможно, здесь мы что-то упускаем из виду, и тогда стоит признать, что весь этот романтизм Рыба прячет глубоко в себе. Не ждите, что Вас начнут обольщать роскошными букетами, парфюмерией или венчальными кольцами — он просто будет бессовестно врать, а Вы заниматься разоблачениями. Вы не получите ничего, кроме сентиментальных вымыслов.

Бесстрастно учитывая все источники (да-да, мы получили информацию по самым авторитетным каналам), ответственно заявляем: нет ничего удивительного в том, что мерзавец Рыба слывет самым отъявленным сердцеедом во всей Вселенной. Пытаясь забыть его, Вы прочтете уйму книг по самовнушению и самолечению. Для начинающих рекомендуем следующее:

«Откиньтесь на спинку стула. Сделайте глубокий вдох и сосчитайте до десяти. Теперь Вы чувствуете себя спокойнее – поэтому представьте, что Вы по-прежнему любите мерзавца Рыбу… Да опомнитесь же, черт возьми!» Цитата взята из книги Лэнг и Раджи «Курс гипнотерапии: Как расстаться со злополучными мерзавцами», вышедшей в 2002 году.

Если он бросил Вас

Мерзавец Рыба так не поступит, ибо подобный шаг означал бы, что ему придется отвечать за свое поведение. Напротив, он устроит все так, чтобы Вы сделали это за него – то есть он будет вести себя как невидимка; тогда Вам покажется, что Вы с ним больше не встречаетесь, и поэтому не случится ничего страшного, если Вы переспите с другим. Это даст право мерзавцу Рыбе чувствовать себя несчастным и кинуться в объятия всех своих прежних пассий, дабы смириться с судьбой.

Если Вы бросили его

Вы искусно подыграете его комплексу жертвы. Изображая самопожертвование, Рыба будет проводить с Вами свободное время, следовать за Вами в неприметном автомобиле. Впервые он сам начнет звонить Вам по телефону, но вешать трубку, как только Вы ответите. Рыба пойдет на серьезный риск, впервые за свою жизнь попав на балкон Вашей квартиры без помощи лифта или лестницы. От Вас же потребуется только одно: сказать ему, что Вы любите его, все ему простили и хотите быть матерью его детей. Больше Вы его никогда не увидите. Положитесь на нас

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cluber.com.ua



