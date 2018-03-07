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Какие знаки зодиака самые мужественные
Наверное, самое главное качество, которое притягивает женщин в противоположном поле - это мужество. Давайте разберемся, какие знаки зодиака являются самыми мужественными. Об этом пишет Elle.
12 место - Весы
Вот знак, который сложно назвать мужественным, при этом обладающий невероятной притягательностью для женщин. Весы заботливые, нежные, неконфликтные, однако вовсе не изнеженные и не трусливые. Правда, в начале отношений мужчина-Весы будет тянуть до последнего, так как ждет, что именно женщина сделает первый шаг. Просто он не любит напрягаться.
11 место - Рыбы
Какие они, Рыбы? Любые. Могут быть полигамными самцами, с радостью отдающими себя всем женщинам, а могут - страдальцами по Ней Единственной. Очень чувствительный и непростой знак, настроенный на любовь с большой буквы. Эмоции - его способ общения с миром, и легко с Рыбами бывает редко. Представьте себе актера, который играет героя боевиков, но при этом создан для мелодрам. Это про Рыб.
10 место - Рак
Самый чувствительный и эмоционально уязвимый из всех знаков, Рак ищет любви, а находит зачастую хорошее дело по душе. Да, в работе у Раков все часто спорится, особенно если не нужно ходить в офис. Те из них, кому повезет в личной жизни, окажутся мирными и простыми мужьями, которые будут любить и многого не требовать. С Раками хорошо и спокойно, если, конечно, вы готовы быть внимательными к их тонким, очень тонким натурам.
9 место - Козерог
Что внутри у Козерога, совершенно неясно. Они могут жениться, внешне быть счастливыми, но потом выяснится, что все эти годы они мучились и были действительно не в своей тарелке. Козерог живет сам с собой, слушая себя и себе подчиняясь. Козероги становятся лучше с возрастом и после 40-50 превращаются в почти идеальных мужчин. Им бы чуть больше яркого света в душе, а так все отлично.
8 место - Телец
Эти парни любят поговорить, подумать (особенно о себе любимом), они чувствительны и сентиментальны. Решительность - это не к ним, Тельцы предпочитают наблюдать, а не действовать. Хотя трусами их считать нельзя. Просто Тельцам подвиги не по душе. Зато они умеют давать слово и, что важно, держать его.
7 место - Овен
Мужчина, родившийся под этим знаком, сильный, в определенной степени агрессивный, плохо поддается дрессировке. Можно ли назвать Овнов мужественными? Можно вполне - их привычка пускать пыль в глаза и любовь к внешним эффектам не отменяет храбрости, готовности к преодолению трудностей и душевной щедрости.
6 место - Близнецы
Легкие, скорее даже шустрые, переменчивые, не слишком деликатные, Близнецы довольно брутальны - в неагрессивной форме. Близнецы будут идти напролом, добиваться своего, но без особого надрыва. Проблема лишь в том, что по дороге к цели им может все запросто опротиветь, и они откажутся от намеченных планов так же легко, как и впрягались в них. "Поймай меня, если сможешь" - это про Близнецов.
5 место - Лев
Тут все более-менее ясно. Работа, сила, власть, гордость, статус - и сильно заниженное чувство самоиронии. Львы очень брутальны, но так как не могут смотреть на себя со стороны, то перебарщивают с тестостероном, отчего выглядят порой комично. Постарайтесь не смеяться над ними и даже не подшучивать - это может вызвать их гнев, который перейдет в сомнения и самокопания.
4 место - Дева
Горе от ума - вот что такое Девы в их сложной форме. Самое большое число холостяков среди знаков Зодиака - как раз Девы. Они сильные, мужественные, очень умные, но сдержанные и не готовые к компромиссу. Так что или подстраивайтесь, или до свидания. Упрямство Дев не связано с их брутальностью - они могут уступать женщине, но им все время кажется, что они приняли неверное решение. В общем, как пишут в статусах в социальных сетях, "все сложно".
3 место - Водолей
Идеалисты, которые умеют быть резкими и конкретными, - это Водолеи. Не умеют ненавидеть, ценят свободу, поэтому держать их и привязывать - себе дороже. Среди Водолеев самый высокий процент разводящихся мужчин. И вообще, компании друзей для них порой важней любимых женщин. Водолей точно не выглядит крутым парнем, но способен ответить недругам и может молча, не жалуясь, добиваться поставленных целей.
2 место - Скорпион
Брутален и довольно жесткий мужчина, даже в чем-то жестокий - если говорить про чувства. Ему всегда всего мало, Скорпион предпочитает излишества, не знает границ, берет свое не стесняясь. Важно, что он адекватно оценивает себя и не будет - даже при всей своей самоуверенности и высокомерии - лезть туда, где может проиграть. На людях Скорпион не умеет показывать свои чувства, даже если сгорает от любви. С ним не страшно, хотя у Скорпиона бывают срывы - его истинная сверхчувствительная натура может неожиданно выйти на поверхность, и тогда он начнет вести себя очень уязвимо.
1 место - Стрелец
Мужественный знак, представители которого, увы, предпочитают иногда подтверждать собственную маскулинность изменами. У них очень высокое самомнение, поэтому они желают себе самого лучшего и стараются его получать. Еще за Стрельцами числится привычка обязательно отвечать на вызов, даже если речь идет о легкой обиде. Если вы их чем-то слегка и даже случайно задели, они вам это вернут. Глупо, но так уж выходит. Зато Стрельцы ненавидят скандалы, выяснения отношений и по-настоящему их боятся.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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