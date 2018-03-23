Особенности детей, рожденных в разные времена года

23.03.2018 10:06

Влияет ли каким-то образом сезон, в который родился ребенок, на его здоровье и развитие?

Мы привыкли к тому, что по часу, дате, месяцу, году, а также месту рождения астрологи могут выстроить удивительно подробный гороскоп человека, проанализировать его склонности и предпочтения, предупредить о возможных проблемах и сложностях, указать на особенно благоприятные периоды в жизни.

Но вот что удивительно – время года, в которое человек появился на свет, тоже определенным образом влияет на него. Попробуем разобраться в этом подробнее!

Особенности весенних детей

Рожденные весной редко тяготеют к точным наукам в силу своей повышенной чувствительности и утонченности. Многие из них бывают излишне ранимы и обидчивы, особенно те, кто рожден в марте.

Тем не менее, весенние люди очень сильно ориентированы на успех в карьере и прикладывают колоссальные усилия для достижения своих целей, хотя при этом могут пойти не тем путем, поскольку не в силах просчитать все возможные варианты развития событий. Их стезя – гуманитарные сферы, а также культура и искусство. Здесь они чувствуют себя как рыба в воде, и их самовыражение может достичь наивысшей точки.

В противовес этим радужным перспективам существует вероятность развития сильнейших депрессий в том случае, если их планы и мечты не сбываются.

Поэтому задача родителей – с самого раннего детства подчеркивать индивидуальность весеннего ребенка, ни в коем случае не ставить перед ним строгих, четких и конкретных целей, ориентировать их на духовное развитие и не внушать необходимость достижения в жизни финансового благополучия во что бы то ни стало.

Что касается здоровья весенних детей, то есть мнение, что они, рожденные в период недостатка витаминов, могут испытывать некоторую потребность в укреплении иммунитета и поддержании здоровья кожи, волос, зубов и ногтей.

Рожденные летом

Малыши, рожденные летом, также отличаются тонкостью душевной организации, и в то же время они гораздо более склонны к публичной деятельности. Они щедры и альтруистичны, постоянно стремятся оказать помощь и поддержку ближним, совершенно не заботясь о собственной выгоде.

Очень часто девочки, рожденные летом, оказываются способными к нешуточному самопожертвованию, если того требуют обстоятельства, сложившиеся вокруг близких им людей. Здесь речь не идет о жертвенности, просто зачастую повзрослевшие «летние» девочки способны настолько глубоко проникнуться проблемами ближних, что готовы поделиться самым сокровенным, способным помочь любимым ими людям только лишь для их благополучия.

Такими же свойствами обладают и «летние» мальчишки, вот только эти личности в гораздо большей степени стремятся к публичному признанию их уникальных и благородных качеств.

В целом же люди, рожденные летом, предпочитают новые впечатления рутинному труду, поэтому из них часто получаются путешественники, первооткрыватели и ученые.

Здоровье «летних» детей не должно вызывать особых опасений, поскольку энергетическое поле рожденных летом индивидуумов в максимальной степени способствует их стабильному развитию.

Дети осени

Такие малыши, как и сама осень, щедры на таланты, доброжелательны и великодушны. Как правило, эти дети, да и взрослые, становятся душой любой компании, они невероятно оптимистичны, обладают удивительным чувством юмора и с легкостью умеют разрешить любые конфликты, правда, не касающиеся их самих.

В собственных конфликтах дети осени могут проявлять крайнюю обидчивость и непримиримость. Но, надо признать, до тех пор, пока оппонент не проявит готовность примириться и рассмотреть в очередной раз причины конфликта. В таких случаях на первый план выступают самые наилучшие дипломатические качества «осеннего» человека.

В проблемах со здоровьем осенних детей на первый план выступают травмы и простудные заболевания. Все дело в том, что эти отважные дети всегда находятся в первых рядах тех, кто готов измерить глубину огромной лужи, высоту непреодолимого забора или недоступность раскидистого старого дуба.

Результатом такого «первопроходства», как правило, становятся ушибы, растяжения, простуды и пищевые отравления. Да-да, ведь эти дети первыми стремятся испытать на себе еще и незнакомые вкусы, так что родители должны быть готовы в любой момент оказать первую помощь своему отважному ребенку.

Зимние дети

Детки, рожденные в зимний период, отличаются крепостью духа и здоровья. Исключением, пожалуй, можно считать аллергические реакции, которым особенно подвержены дети, появившиеся на свет в феврале.

Рожденных зимой трудно испугать жизненными неурядицами. Они настолько целеустремленны и прямолинейны, что порой это граничит с бестактностью по отношению к другим людям. Однако такое поведение не говорит о жестокосердии, скорее, это проявление честности и открытости.

Зимние дети проявляют выраженную склонность к точным наукам, они вообще любят точность во всем: стараются никуда не опаздывать, запоминают любые цифры и даты, могут сильно раздражаться, если кто-то из окружающих не настолько пунктуален.

Повзрослев, зимние дети часто выбирают професии бухгалтеров, экономистов и юристов. Но и творческие профессии им вовсе не чужды.

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В заключение стоит сказать, что мнения специалистов в таком непростом вопросе как влияние сезона рождения на темперамент ребенка существенно расходятся. В частности, некоторые считают, что существуют всего два основных сезона, которые имеет смысл рассматривать в данном контексте. А именно – зима и лето, при этом малыши, рожденные в период с октября по март, считаются зимними, а с апреля по сентябрь – летними.

Однако единого мнения пока еще не выработано, поэтому индивидуальный подход к воспитанию и трепетная забота о здоровье любимого чада – вот самое главное в жизни каждой семьи

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на passion.ru