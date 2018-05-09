Рейтинг Знаков Зодиака, которым тяжелее всего дается личное счастье

09.05.2018 21:48

Каждому из нас звёзды подарили разные черты характера, поэтому и в отношениях мы разные. Кто-то больше обожает партнёра, ну а кто-то — себя. Всем представителям зодиакального круга звёзды определили персональную дорогу, ведущую к любви.

Не сбиться с курса можно путём изначально правильного отношения к светлому чувству.

Рейтинг Знаков Зодиака, которым тяжелее всего дается личное счастье, откроет перед вами карты.

1 место — Скорпион

Скорпион — один из самых сумасшедших и сорванных с петель Знаков, когда дело доходит до серьезных отношений. Скорпионы коварны, потому что умело маскируют свою темную сторону юмором и заботой, и несчастны в любви они по этой же причине. Не вздумайте поверить в их игру. Пока другие Знаки всеми силами будут стремиться наладить любовный союз, залатать все трещины, Скорпионы молча начнут действовать в своих интересах. Они даже наймут детектива, который станет следить за вами, чтобы потом предоставить все свои собранные доказательства против вас.

Они считают, что холодность в отношениях — только ваша вина. Согласно астрологии, Скорпионы все же способны любить, но лишь один раз в своей жизни. Потом их разбитое сердце придется собирать по осколочкам, если, конечно, они вам это позволят.

2 место — Близнецы

Близнецам досталось второе место в списке несчастных отношений, потому что они чувствуют себя потерянными, даже находясь рядом с любимым человеком. Для них любовь — это своего рода лотерея, а любимое занятие — постоянно перекидывать ответственность на плечи партнера, чтобы тот вместо них разобрался во всем, особенно в их собственных чувствах. Они чаще всего держатся за любовь потому, что просто боятся одиночества.

Близнецы — сумасшедшие партнеры, потому что постоянно подвержены противоречиям, подозрениям и мнительности. Вот они вас любят, а вот уже ненавидят по причине, непонятной даже им. Мало у кого хватает нервов выдержать Близнеца. Это правда героический подвиг.

3 место — Дева

Дева входит в список Знаков, которым тяжело удержать любовь, потому что представители этого созвездия — не те, за кого себя выдают. От таких людей, как Девы, в отношениях можно ожидать все, что угодно. Холодность, с которой они относятся к партнеру, не прибавляет им звездочек. Однако это только маска: внутри типичных Дев кипят нешуточные страсти, параноидальные мысли и взрывной темперамент.

Девы в любви — это надзиратели и аналитики, за ними нужен жесткий контроль. Если в ваших отношениях с представителем этого Знака царит мир и покой, будьте уверены — вам это кажется. В голове Дев всегда крутится иррациональные мысли, которые внезапно собираются в логическую цепочку и вываливаются на вас.

4 место — Рыбы

Рыбы обладают сверх-способностью драматизировать буквально любую мелочь, придавая ей роль вселенской катастрофы. Если вам по душе театр одно актера, то добро пожаловать в объятия Рыб. Романтическая и тонкая организация души с трудом переваривает весь шквал эмоций влюбленного водного Знака.

Рыбы из тех людей, которые пишут стихи, присылают милые смски, включают романтическую музыку, поют оды и пламенно признаются в своих чувствах. Но сказка продлится ровно до первого выяснения отношений. Это причинит им боль, которую позднее они непременно выразят в прекрасный предмет искусства или неподдельный гнев.

5 место — Рак

Раки разгоняются от безмятежности до безумства за секунду, потому что переполнены мыслями и эмоциями, которые действуют хуже любых негативных программам. Все дело в том, что Раки свято верят в любовь на всю жизнь и несут на своих плечах долг перед семьей. Вступая в брак, они дают обет благоразумия, изменяя лишь собственным принципам, что делает их несчастными.

Раки — самый эмоциональный Знак Зодиака, в них сильна потребность в семье, отношениях, преданности, партнерстве и гармонии. Но им сложнее остальных строить крепкие чувства, поскольку Раками правит неуверенность в себе, что делает их уязвимыми перед любыми сложностями. Нет, конечно, их союз может и не распасться, вот только счастье в такой семье вряд ли можно найти.

6 место — Лев

Из Львов получаются самые разъяренные бывшие, потому что никто не может бросить Льва. Их королевское величие и сильное эго мешает любить кого-то кроме себя самих. Обретя спутника, они уверены, что это навсегда и уйти от них невозможно ни под каким предлогом. Другими словами, вступая в отношения со Львом, будьте готовы, что вам придется мириться с его слабостями и пороками.

Им жизненно необходимо, чтобы ими восхищались, чтобы они украшали как вас, так и всю семью. Этот Знак щедр и может дать много любимому человеку, но на первом месте у него всегда будут стоять собственные потребности. Поэтому в поведении Львов часто проскальзывают элементы тирании и эгоизма. Тем самым, сами того не замечая, они подталкивают любимого человека на решающий шаг, который будет не в их пользу.

7 место — Водолей

Сохранить любовь Водолеям, как оказалось, довольно сложно. Они совершают взбалмошные поступки, идут наперекор установленным правилам, переступают границы дозволенного, что прибавляет им определенного шарма. Однако в корне такого поведения лежат слишком хрупкие эмоции, сильная уязвимость и ранимость.

Водолей — свободолюбивый Знак, который вряд ли сможет выдержать серьезные отношения длительное время. Им проще пустить энергию в другое русло, чем излить вам свою душу. Именно эта неспособность выразить эмоции и показать подлинные чувства чаще всего приводит к разрыву, после которого Водолей длительное время залечивает раны, а затем начинает новые отношения, собираясь на очередное хождение по кругу

8 место — Весы

Весы — самый романтичный Знак, который остается таким даже после громкого разрыва, предательства и измен. Они прекрасно знают о том, что смогут отыскать любовь вновь, а с вами им было просто не по пути. Эталоны духовности и гармонии в редких случаях решаются на смену декораций. Умение сохранять баланс во всем очень помогает им строить счастливые отношения.

Однако нередко тщеславие берет вверх. Представители Весов могут показать себя с другой, не самой лицеприятной стороны, особенно если вы предадите их доверие. Выпросить второй шанс у них сложно, даже ползая на коленях. Они прощаются раз и навсегда, обрубая все связи и вычеркивая вас из своей жизни.

9 место — Козерог

Козероги — в первую очередь личности самоорганизованные и заинтересованные в личном успехе. На первом месте у них стоит материальная независимость, а потом уже вся эта бутафория с чувствами. Поэтому, пока они не достигнут своего Олимпа успеха, ожидать от них пламенных и романтических подвигов — пустое дело.

Конечно, Козерогам, как и всем людям, важна поддержка, но лишь в том случае, если вы не мешаетесь ему под ногами. В конце концов они воспримут отношения, которые дали трещину, как ценный опыт и предпочтут на этой ноте расстаться, чем строить по крупицам то, что распалось. Они сдержанные, холодные, но очень надежные люди.

10 место — Телец

Знак, представляющий стихию Земли, настолько опьянен мечтами о крепкой семье, стабильности и взаимовыручке, что часто не замечает разладов в отношениях. Впрочем, Тельцам это совершенно не мешает быть счастливыми в любви. Такие люди привыкли действовать самостоятельно, не считаясь с мнением любимого человека. Зато они очень преданные, нежные и заботливые, что перекрывает их повышенную инициативность.

Тельцы — ревнивцы, готовые драться за свое счастье, чтобы потом окружить своего партнера любовью и заботой. Вот только в случае, если вы обманете их доверие, пути назад уже не будет. Конечно, они простят многое, но ничего не забудут.

11 место — Стрелец

Стрельцы обладают полезной способностью — они умеют жить мгновением, поэтому спокойно принимают перемены. Такие люди заражают своим оптимизмом, повышая настроение партнера. Даже в самой безвыходной ситуации, когда чувства находятся под угрозой, Стрельцы сумеют найти лазейку и все исправить во имя счастья.

Однако этот критичный и рациональный Знак может ранить любимого человека без видимых на то причин. Поверьте, Стрельцы никогда не почувствуют острый укол совести, обижая вас, — они просто этого не замечают. Они любят и ценят динамику в отношениях, поэтому, вступая в любовный союз со Стрельцом, подумайте несколько раз, будете ли вы готовы совместно покорять вершины, постоянно расти и становиться лучше.

12 место — Овен

В отношениях Овен — самый страстный и нежный Знак. Если они решили любить, то, поверьте, пойдут до конца. В семье всеми силами пытаются сохранить романтическую ауру, а значит, подарки и сюрпризы вам обеспечены. Овны любят удивлять, особенно если вы умеете разжигать их чувства. О своих желаниях говорят прямо, грубо, местами даже грязно. Горячий и привлекательный Знак о своих пристрастиях молчать не будет, поэтому придется смириться. Зато воспламеняют и увлекают за собой с первого взгляда, перекрывая все пути назад.

Чаще всего таким людям несложно сохранить любовь, потому что они постоянно добавляют в союз новые и яркие чувства. Вот только чрезмерная инициатива и опека ставит палки в колеса. Импульсивные Овны могут так заиграться, что случайно оставят партнера на вторых ролях, а это уже привнесет разлад в отношения. Но это лишь их маленькая провинность. Быть с Овном — значит, всегда быть настороже, перетягивая одеяло на свою половину кровати.

Помните, что принадлежность к тому или иному Знаку не делает нас несчастными — с темпераментом под силу справиться каждому. Все проблемы во взаимоотношениях берут начало в наших мыслях, затем — в словах и, наконец, в поступках. Чтобы быть счастливым, достаточно изменить свое мышление. Верьте в лучшее. Мы желаем вам крепких чувств, будьте счастливы

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на sovershenstvo.club