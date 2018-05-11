Поцелуй судьбы: какие знаки зодиака смогут поймать птицу счастья в 2018 году

11.05.2018 15:22

Не даром счасть всегда сравнивают с птицей. Вот-вот, уже так близко, только руку протяни…и вдруг оно улетучивается. Многие думают, что им не везет, потому что не судьба, но, на самом деле, мы ходим другими дорогами, иногда параллельными, пишет Знай.

Астрологи рассказывают, кому в этом году следует быть внимательными и не упускать свой шанс.

ВЕСЫ

Ваша судьба уже гораздо ближе, чем вы думаете. Чтобы наконец ее встретить, достаточно чаще выходить из дома. Мужчина, которому Вы так нравитесь, не имеет никакого шанса познакомиться с Вами, потому что если Вы куда-то и идете — то на работу или с работы. Если у Вас есть собака — бегом берете поводок и ведете питомца на прогулку. и Вам хорошо, и питомец рад, и нужный мужчина может встретиться на пути.

ОВЕН

Как часто Вы принимали участие в корпоративных праздниках и всяческие презентациях? Конечно, иногда это бывает адски скучно, но именно в таком месте у Вас есть шанс встретить человека, который разглядит в Вас настоящий талант и поможет продвинуться по службе.

РАК

Раки, которые склонны к творчеству, имеют реальный шанс словить звезду славы в этом году. Главное, отбросьте Вашу робость и наберитесь уверенности. Если Вы не в силах вести разговоры о деньгах и своих перспективах, попросите кого-нибудь из бойких друзей ходить с Вами. Вашими работам уже интересуются люди, которые могут помочь.

СКОРПИОН

Если Вы уже много лет сидите дома, самое время начать путешествовать. Астрологи говорят, что именно там Вы встретите мужчину своей мечты. В отпуске Вы станете проще и отбросите предубеждения относительно случайных знакомств. Вы нравитесь многим, однако мужчины Вас по-настоящему боятся, они ведь так не любят, когда им отказывают.

СТРЕЛЕЦ

А вот стрельцам сказочно повезло. Вы устроете свадьбу своей мечты…на природе. Это может быть что угодно — от семейных посиделок на даче до выездной регистрации в горах. Те впечатления, что вы получите от церемонии, надолго сохранятся и будут первой главой в истории вашей семьи.

РЫБЫ

Хоть Вы и чувствуете себя потерянными этой весной, не беспокойтесь. Скоро Вы встретите своего наставника на курсах или на тренировках. Этот человек откроет для Вас совершенно иной уровень понимания жизни. Вы осознаете, что именно этого Вам не хватало долгое время. Наконец-то появятся силы и новые цели, которые Вы так долго искали.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы найдут вдохновение в новой работе. Начальство и коллектив будут такими прекрасными, что Вам захочется показать себя с лучшей стороны. Новые люди дадут Вам новые знания и умения, которые потом обязательно пригодятся.

Источник: https://from-ua.com