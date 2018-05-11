- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье10:48
- Единственный Знак Зодиака с твердым характером, мощной энергетикой и несгибаемой силой воли22:48
- Знаки Зодиака, с которыми нельзя построить серьезные отношения22:16
- Какие знаки зодиака обладают сильной энергетикой14:35
- Лучше обходить десятой дорогой: самые опасные знаки Зодиака19:31
- Счастливые дни по Знаку Зодиака09:30
- Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании14:20
- Самые опасные женщины - разлучницы по Знаку Зодиака09:45
- Лучший муж по знаку зодиака08:00
Поцелуй судьбы: какие знаки зодиака смогут поймать птицу счастья в 2018 году
Не даром счасть всегда сравнивают с птицей. Вот-вот, уже так близко, только руку протяни…и вдруг оно улетучивается. Многие думают, что им не везет, потому что не судьба, но, на самом деле, мы ходим другими дорогами, иногда параллельными, пишет Знай.
Астрологи рассказывают, кому в этом году следует быть внимательными и не упускать свой шанс.
ВЕСЫ
Ваша судьба уже гораздо ближе, чем вы думаете. Чтобы наконец ее встретить, достаточно чаще выходить из дома. Мужчина, которому Вы так нравитесь, не имеет никакого шанса познакомиться с Вами, потому что если Вы куда-то и идете — то на работу или с работы. Если у Вас есть собака — бегом берете поводок и ведете питомца на прогулку. и Вам хорошо, и питомец рад, и нужный мужчина может встретиться на пути.
ОВЕН
Как часто Вы принимали участие в корпоративных праздниках и всяческие презентациях? Конечно, иногда это бывает адски скучно, но именно в таком месте у Вас есть шанс встретить человека, который разглядит в Вас настоящий талант и поможет продвинуться по службе.
РАК
Раки, которые склонны к творчеству, имеют реальный шанс словить звезду славы в этом году. Главное, отбросьте Вашу робость и наберитесь уверенности. Если Вы не в силах вести разговоры о деньгах и своих перспективах, попросите кого-нибудь из бойких друзей ходить с Вами. Вашими работам уже интересуются люди, которые могут помочь.
СКОРПИОН
Если Вы уже много лет сидите дома, самое время начать путешествовать. Астрологи говорят, что именно там Вы встретите мужчину своей мечты. В отпуске Вы станете проще и отбросите предубеждения относительно случайных знакомств. Вы нравитесь многим, однако мужчины Вас по-настоящему боятся, они ведь так не любят, когда им отказывают.
СТРЕЛЕЦ
А вот стрельцам сказочно повезло. Вы устроете свадьбу своей мечты…на природе. Это может быть что угодно — от семейных посиделок на даче до выездной регистрации в горах. Те впечатления, что вы получите от церемонии, надолго сохранятся и будут первой главой в истории вашей семьи.
РЫБЫ
Хоть Вы и чувствуете себя потерянными этой весной, не беспокойтесь. Скоро Вы встретите своего наставника на курсах или на тренировках. Этот человек откроет для Вас совершенно иной уровень понимания жизни. Вы осознаете, что именно этого Вам не хватало долгое время. Наконец-то появятся силы и новые цели, которые Вы так долго искали.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы найдут вдохновение в новой работе. Начальство и коллектив будут такими прекрасными, что Вам захочется показать себя с лучшей стороны. Новые люди дадут Вам новые знания и умения, которые потом обязательно пригодятся.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, удача
- Какие знаки зодиака обладают сильной энергетикой
- Успехи и огрехи депутатов
- Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко
- Мэй распустила парламент Великобритании: что дальше
- Камни, которые лечат, или Храни меня, мой талисман...
- Выборы на Донбассе: всё решат губернаторы
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье