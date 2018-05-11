Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Астрологический прогноз

Убьет одним лишь взглядом: под каким знаком Зодиака рождаются самые женственные

11.05.2018 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Убьет одним лишь взглядом: под каким знаком Зодиака рождаются самые женственные

Часто бывает, что красивая женщина не кажется другим сексуальной, либо наоборот. И дело здесь в женственности. Которой порой не хватает. Звезды также имеют причастность к этому явлению и астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые женственные среди других.

Уверенными в себе с убийственным взглядом чаще всего рождаются под такими знаками Зодиака: Рыбы, Рак и Весы.

Как это, жить с Рыбами?

Жить с Рыбами - это то, что подходит человеку, который хочет спокойной жизни и максимально расслабленной. Рыбы - очень спокойная леди, настолько теплая, что мужчина рядом с ней практически растает! Она тонкая и чувственная, она сладкая и манящая, при этом смотрит так, что взгляд просто пронизывает вас до мозга костей. Уверенности в себе в ней очень много, при всей мягкости. Рыбы - очень чувствительная, романтичная, любящая, вдумчивая и ласковая женщина.

Прекрасная домохозяйка - Рак

Она настолько прекрасна, что в каждом доме будет просто сладкая жизнь в буквальном смысле. По сути, Рак - это своего рода благодать. Жизнь рядом с ней замечательная, просто прекрасная. Но помните, что такая женщина - очень чувствительна, ей нужна серьезная забота, а также нешуточная привязанность. Очень заботливая и романтичная, очень нежная и ласковая, в чем, безусловно, права, а в чем то загадочная!

Убийственный взгляд - Весы

Какой же у нее взгляд! А как она элегантна! Порой кажется чуть ли не изможденной, которая нуждается в вашей заботе и помощи. Но при этом - безумно красивой, у нее даже текстура кожи удивительная. Девушка-Весы сможет затронуть нужные струны в сердце даже самого неприступного мужчины. И она, понимая, что ее хотят завоевать, становится только еще более чувствительной ...

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, женщина, знаки Зодиака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх