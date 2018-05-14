- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье10:48
- Единственный Знак Зодиака с твердым характером, мощной энергетикой и несгибаемой силой воли22:48
- Знаки Зодиака, с которыми нельзя построить серьезные отношения22:16
- Какие знаки зодиака обладают сильной энергетикой14:35
- Лучше обходить десятой дорогой: самые опасные знаки Зодиака19:31
- Счастливые дни по Знаку Зодиака09:30
- Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании14:20
- Самые опасные женщины - разлучницы по Знаку Зодиака09:45
- Лучший муж по знаку зодиака08:00
Поводы для ссор у представителей знаков зодиака
Знать, как ссорятся знаки Зодиака, конечно, полезно, но лучше понять причины, по которым возникает конфликт, и постараться избежать его.
Овен
Овны — настоящие лидеры и первопроходцы, поэтому они не любят, когда кто-то лезет в их жизнь без разрешения. Так что не пытайтесь советовать Овну, как правильно жить. Они заводятся с пол-оборота, натуры вспыльчивые и раздражительные. Их может разозлить даже безобидная шутка, но больше всего их выводит из себя:
навязчивость — не надоедайте Овну, в ваших отношениях упорствовать может только он;
несобранность — неужели так сложно жить по сценарию, который для вас создал Овен;
несамостоятельность — Овен, конечно, поможет вам, если вы к нему обратитесь с просьбой, но смотреть он будет на вас как на недоразвитого ребенка;
плохие запахи — если ваш аромат не придется ему по вкусу, то лучше исчезните из поля зрения;
чужой авторитет — не дави на меня, а то я задавлю тебя;
несправедливость — истинный Овен — воин в душе, поэтому он самоотверженно бросается защищать слабых;
однообразие — он расстанется с вами, если вы перестанете его удивлять, и ничего не дрогнет на его лице;
воспоминания о прошлом — целеустремленный Овен, который бежит вперед, даже не хочет слушать ваши рассказы о том, как раньше было хорошо.
Телец
Тельцам не нравится, когда люди не разделяют их взгляды на жизнь. Конечно, они стараются избежать таких разговоров и открытых конфликтов, но учтите, что разгневанный Телец будет рвать и метать, пока не услышит, как надломились ваши принципы. Чтобы не нарваться на ссору с Тельцом:
не давите на него — не говорите ему, что делать, и он не скажет, куда вам нужно идти;
не подгоняйте Тельца — он все перепутает, собьется, и потом всю жизнь будет винить в этом вас;
Тельцы презирают людей без чувства стиля, поэтому будьте на высоте;
скучные и молчаливые собеседники заставят земной Знак занять оборонительную позицию, возникновение конфликта тут неминуемо;
не спорьте с Тельцом, в споре рождается истина, а у него она уже есть — своя;
неряшливость — ну в самом деле, пещерные времена уже давно остались в прошлом;
не маячьте у Тельца перед глазами, лучше помогите им, будьте полезны;
типичные Тельцы не привыкли суетиться — зачем торопиться, если можно не торопиться;
проявление нежных чувств бесит Тельцов — как ни странно, они не поклонники телячьих нежностей.
Близнецы
Очевидно, что Близнецы должны сиять ярче всех звезд. Не пытайтесь их затмить. И учтите, что их раздражает:
чужое неуважение — Близнецы любят быть в авторитете;
неторопливость — не тормози, будь активен;
Близнецы идеальны, такими они родились. Не указывайте на недостатки, которых нет;
затянутые истории — Близнецы плохие слушатели, потому что только вокруг них кипит настоящая жизнь. Им и без вас о многом нужно успеть рассказать;
стереотипы и рамки — не ставьте Близнеца в угол;
бессилие — слабые личности для них — люди второго сорта;
тайны — сейчас ты мне все рассказываешь сам, либо я устраиваю допрос.
Рак
Типичный Рак в какой-то мере ханжа. Но за его лицемерием скрыта тонкая, ранимая душа. Конечно, вы об этом не узнаете, если начнете выяснять отношения. Не ссорьтесь с Раком, иначе вы можете стать для него злейшим врагом или случайно довести до слез. Избегайте поводов для ссор:
показуха — Раки не любят, когда хвастаются, пытаясь всем видом показать, кто тут герой;
откровенные разговоры — зачем ты изливаешь мне свою душу? Все равно не дождешься моих секретов;
мольбы о помощи — не проси помощи, помоги себе сам, у меня, в конце концов, своя жизнь;
не заставляйте Раков идти вперед — им комфортнее делать сто шагов назад;
прилюдные поцелуи —какая вульгарщина!
бурное проявление эмоций — Раки скрытны и их раздражает, что другие не могут так же мастерски держать себя в руках, как они;
безответственность — если не сделал, зачем говорил?
Лев
И с представителями кошачьих можно ужиться в одном помещении, если вы не будете ставить себя выше их. Больше всего их выводит из себя неприкрытая лесть и откровенная ложь. Львы ненавидят, когда их хотят выставить за дураков, а еще:
отсутствие чувства юмора — всем нравятся шутки Льва;
постоянные жалобы — жизнь всегда можно изменить к лучшему, но не нытьем;
жадность — великодушные Львы вправе требовать от людей щедрости к их персоне;
чужие прикосновения — к царской особе нельзя подходить слишком близко, вы позволяете себе лишнее;
зависимость — Львы, как и кошки, гуляют сами по себе. Их нельзя лишать свободы;
недоверие — если решил доверять, доверяй до конца, ревнивых просьба не беспокоить;
хамство — Львы ненавидят грубиянов и не прощают своих обидчиков;
навязчивость — личное время для Льва — святыня. Они сами решат, когда с вами поговорить;
сплетни и разговоры за спиной — лучше быть переносчиком оспы, чем додуманной информации.
Дева
Дева — эталон аккуратности. Своим занудством они могут вывести из равновесия кого угодно. Не поддавайтесь на эти провокации, воспринимайте Дев такими, какие они есть. Вам пригодится список вещей, раздражающих их:
волосы в ванной или на расческе — «это отвратительно» — кричит Дева;
небрежный внешний вид — ваша одежда и обувь — зеркало души, по крайней мере, в этом уверены Девы;
отсутствие гостеприимства — Девы всегда рады гостям и требуют для себя такой же пышной встречи;
лишние вопросы — если я захочу — все расскажу, не надоедай;
шум — никто и ничто не имеет никаких прав отвлекать Дев от их собственных мыслей, а думают они постоянно;
резкий запах — Девы, конечно, не против видеть то, чем они дышат, но это уже слишком;
дешевая еда — путь к сердцу Девы лежит через желудок;
приставания — только тронь, я тебя засужу.
Весы
Дружелюбные создания совсем не умеют спорить и конфликтовать, но это не значит, что они не смогут за себя постоять. Им неприятна чужая грубость, злость, жестокость. В этом случае они просто вычеркнут вас из списка людей, с которыми хотят общаться. А чтобы лишний раз не тревожить гармонию в душе Весов, избегайте следующего:
старомодность — Весы любят людей, которые идут в ногу со временем;
не заставляйте Весов выбирать, они и так переполнены внутренними конфликтами и противоречиями;
неромантичная атмосфера — не в моих правилах соглашаться на свидание во всяких пельменных и пирожковых;
жадность — Весы любят, когда на них тратят много денег;
холодность — не будьте с ними равнодушны, такого замечательного человека нужно постоянно подпитывать вниманием;
отсутствие эстетичности — если рядом с ними есть что-то некрасивое, Весы разозлятся. Мир, по их мнению, должен быть прекрасным со всех ракурсов;
конфликты — среди спорящих собрались дураки;
не мешайте Весам жить полной жизнью, только они вправе решать, как жить и как умереть;
занудство — Весы любят потешных людей и веселье, все остальные могут даже не занимать очередь.
Скорпион
Разозлить Скорпиона может любой, кто посягает на его свободу и призывает к порядку и дисциплине. А еще они ненавидят:
легкомыслие — Скорпионы тем и отличаются от других, что носят внутри себя огромный внутренний мир и ценят похожих на себя;
предательство — этого вам он уж точно никогда не простит. Кто предал — тот слабак;
противоположное мнение — в мире есть только два мнения: Скорпиона и неправильное;
советы — этот Знак Зодиака сам знает, что и для чего ему надо в жизни;
лицемеров — пороками людей нужно пользоваться, а не обсуждать их слабости за спиной;
осуждение — не следи за моей жизнью, следи за своей;
долгие размышления — либо ты действуешь, либо нет;
жалость — последнее чувство, Скорпионы никого не жалеют. Наверное, именно поэтому им удается так искусно мстить;
мечтания — только реальные цели и посильные задачи, никаких «воздушных замков».
Стрелец
Представители созвездия Стрельца не любят конфликтовать и всегда стремятся нормализовать отношения, потому что привыкли быть душой компании. Но долго терпеть тех, кто светит ярче, чем они, не будут: взорвутся и наговорят кучу гадостей. И конечно, они ненавидят, когда:
кто-то знает больше, чем они — чужая эрудированность мешает Стрельцам быть мыслителями и эрудитами;
кто-то привлекательнее их — Стрельцам важно быть в центре внимания, поэтому рядом с ними обязательно должен быть кто-то менее красивый, чем они;
невыполненные обещания — если ты дал слово, то выполни его любой ценой;
ничтожность — я покажу, что тебе делать, чтобы стать сильнее;
тоска — в Стрельцах гипертрофированно чувство оптимизма, они на дух не переносят депрессивных людей;
советуют — Стрельцы сами знают, где право и лево;
самостоятельность — если вы независимы, Стрельцы могут впасть в уныние, вы же лишаете его главного оружия — возможности манипулировать.
Козерог
Козероги представляют большую опасность, если с ними начать дискутировать. Они ценят людей, которые чего-то добились, и обязательно укажут на вашу некомпетентность. Они также поругаются с вами, если у вас:
низкое положение в обществе — все мы рождены в равных условиях, а ты ничего не добился;
нет четких целей — Козероги уважают только тех, кто знает, чего хочет от жизни;
навязанное мнение — оставь свои стереотипы при себе, никто никому ничем не обязан;
непредсказуемый характер — у Козерога все уже распланировано на сто лет вперед, они не любят людей, которые нарушают их планы;
повышенное любопытство — я живу своей жизнью, ты живешь своей, мы друг другу не мешаем;
сильные чувства — чужая любовь пугает Козерогов, это слишком грубо — посягать на их планы, жизнь и свободу;
болтливый язык — если Козерог захочет кого-то послушать, он начнет говорить сам;
лень — трудись, как я, либо прощаемся.
Водолей
У Водолеев многое зависит от настроения, поэтому они ведут себя несколько неоднозначно, когда дело доходит до ссоры. Но чего они не простят вам, так это жестокости и деспотизма. Они будут защищать свою свободу любой ценой. А еще не пытайтесь делать то, что может испортить ваши с Водолеем отношения:
измена — они многое прощают людям, но только не предательство — это разобьет либо их сердце, либо ваше лицо;
ограничения — во всем должно быть право выбора, если нет — то я отказываюсь жить в этой клетке;
намеки на недостатки — не тыкайте Водолея носом в его недостатки, он и сам о них прекрасно знает;
животное в доме — Водолеи в большинстве своем страдают аллергией, поэтому шерсть дома вполне может стать причиной ссоры;
лесть — свои навыки обольщения лучше практиковать на ком-нибудь другом;
просьбы в долг — у меня самого нет;
шумные соседи — нет ничего страшнее, чем разбуженный Водолей, такой и убить может;
скептицизм — если ты не видел духов, это не значит, что их нет.
Рыбы
Миролюбивые Рыбки начинают говорить тогда, когда уже нет сил терпеть. Фактор раздражения Рыб — чужая необязательность. Обмани хоть раз надежды водного Знака, и сразу попадешь под раздачу. А еще их выводят из себя:
безответные чувства — Рыбы не будут играть в одни ворота: либо отвечай взаимностью, либо давай прощаться;
маленькая ложь — нет ничего сильнее, чем интуиция этого Знака, поэтому всегда говорите правду;
чужие сомнения — Рыбы не перестанут с пеной у рта доказывать свою правоту, даже если весь мир будет против них. Пока не поздно, согласитесь с ними;
алкоголизм — не любят Рыбки тех, кто злоупотребляет огненной водой;
глупость — ты впустую тратишь мое время, если даже не знаком со школьной программой;
грязная посуда — даже будучи в гостях, Рыбы могут указать вам на такое «свинство»;
неблагодарность — спасибо хоть и не положишь в карман, но услышать бы хотелось
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на tu-baginya.pw
Теги: Донбасс, конфликт, ссора, знаки Зодиака
- Зелёнка, яйца и венки: День Соборности в Донецке отметили побоищем (ФОТО+ВИДЕО)
- Как помириться с любимыми после ссоры на политической почве
- Йовбак по популярности затмит Титушко
- Пенсионер не дожил до Дня Победы: сын-изверг забил его до смерти
- В ОБСЕ напомнили сторонам на Донбассе, что «огонь в ответ» – тоже нарушение
- Ссора между супругами закончилась поножовщиной
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье