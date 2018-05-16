Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании

16.05.2018 14:20

Пока одни мужчины ходят на курсы пикапа, другие – буквально купаются в женском внимании. Зачастую успех у противоположного пола обусловлен даже не внешними данными или уровнем материального благосостояния. Некоторые представители сильного пола способны влюбить в себя, не прикладывая для этого никаких усилий. Как выяснилось, астрологи могут увидеть эту особенность у некоторых знаков Зодиака.

Самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака

Лев

Львам жизненно необходимо находиться в центре внимания. Если в компании есть мужчина, рожденный под этим знаком, весь интерес представительниц противоположного пола направлен в его сторону. Обладатель ярко выраженных лидерских качеств всегда следит за своим внешним видом, искрометно шутит и ведет себя по-джентельменски. Часто вежливость и галантность Льва воспринимаются женщинами как флирт, поэтому вокруг него всегда много поклонниц.

Водолей

Водолей открыт для общения. Будучи любознательным интеллектуалом, он умеет поддержать любой разговор и очаровывает своей харизмой. Ему даже не нужно специально что-то делать, чтобы покорить любую понравившуюся даму. Как правило, типичные Водолеи уделяют много времени жизни в социальных сетях, где пополняют число подписчиц, неравнодушных к их персоне.

Близнецы

Мужчины-Близнецы рано начинают понимать, что женщины любят ушами. Именно в этом кроется секрет их популярности у представительниц противоположного пола. Не последнюю роль играют коммуникабельность и отличное чувство юмора. Человек, рожденный под этим знаком, умеет произвести первое впечатление и западает в душу уже после первого свидания.

Скорпион

Загадочный Скорпион притягивает уверенностью в себе. Внешне он спокоен, но после близкого общения с ним женщине становится понятно, что за этим скрывается буря эмоций и страстей. Немаловажное значение имеет сексуальная притягательность представителей этого знака. На начальном этапе отношений Скорпион может быть отстраненным и холодным, и это только подогревает интерес к нему.

Источник: https://from-ua.com