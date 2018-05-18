Лучше обходить десятой дорогой: самые опасные знаки Зодиака

18.05.2018 19:31

Иногда мы чувствуем, что рядом с нами находится человек, которому лучше не доверять.

Астрологи считают, что следует доверять не только интуиции, но и сверять ощущения с характеристиками знаков Зодиака.

OBOZREVATEL.UA составил список тех знаков, с представителями которых лучше быть осторожным.

Весы

Весы опасны из-за своей расчетливости. Они умеют оценить ситуацию и найти слабые точки своей жертвы, чтобы изыскано сделать ей больно. Весам лучше не раскрывать тайны и не доверять после первого же знакомства.

Если вас все-таки угораздило попасть в капкан Весов, то постарайтесь соблюдать спокойствие и постепенно свести общение на нет.

Овен

Овны очень любят себя, потому их цели оправдывают средства. Они могут пойти на хитрость и обман, не обращая внимания на последствия. Самый верный способ вывести их на чистую воду — показать, что вы не боитесь.

Если вы сомневаетесь, собираются ли вам причинить зло, лучше перестрахуйтесь и не посвящайте Овны в свои планы.

Рак

Раки нетерпеливы, потому после содеянного часто признают свою вину, что не снимает с них ответственности. Их наглость может вывести из себя даже самого спокойного человека.

Лучшим способом обезвредить Рака является, как ни странно, атака. Скажите прямо, что будете мстить в ответ и у обидчика может пропасть желание строить козни.

Источник: https://from-ua.com