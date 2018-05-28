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Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
Во второй половине 2018 года особенно везучими будут четыре знака Зодиака. Звезды решили по-настоящему их осчастливить. Проверьте: а вы в списке?
БЛИЗНЕЦЫ
Вы наконец-то обретёте свою независимость. В последние годы вы уже давно не чувствовали самодостаточности, хотя и прилагали к этому массу усилий. Те Близнецы, которые превыше всего ценят свободу и самостоятельность, найдут их в следующие шесть месяцев. Эта новообретённая независимость сделает вас по-настоящему счастливыми. Используйте свою новую свободу на пользу, работайте над уверенностью в себе и черпайте силы в этом подарке судьбы!
ЛЕВ
Во второй половине 2018 вы по-настоящему поверите в свои силы. Хотя обычно вы стараетесь сдерживать своё эго, новый год подтвердит ваш статус царя джунглей. Все будет складываться по лучшему сценарию, а прошлые неудачи наконец отпустят вас. Энергия этого года будет придавать вам сил, и вы многое выиграете, если будете оставаться в настоящем. Не отвлекайтесь на мелочи, не теряйте из виду главной цели — и вы многого добьётесь до конца года.
ВЕСЫ
Вы наконец обретёте покой и умиротворение, что сделает вас очень счастливыми. Это будет особенно хорошо заметно на фоне прошедшего года, который выдался довольно хаотичным. Вы помните все уроки, вынесенные из тяжёлого года, но теперь пришло время насытиться энергией 2018-го и расслабиться. Предстоящее полугодие пройдет тихо и спокойно. Главное, не забывайте о допущенных ошибках, хорошенько их проанализируйте, чтобы не наступить на одни и те же грабли. В вашей голове начнется битва за максимальное спокойствие, что самое главное, в этом году у вас есть шанс выйти победителем. Не спешите, наслаждайтесь жизнью размеренно. Если вы будете находить время на себя и на удовольствия, то познаете неизведанное ранее счастье.
СТРЕЛЕЦ
Новое полугодие откроет перед вами невероятные возможности. Вы будете двигаться только в вперед и только со скоростью света. Возможно, вам будет нелегко ухватиться за множество новых возможностей. Но если вы сможете ухватить момент и в полной мере использовать все неожиданные шансы, преподнесённые вам судьбой, то не пожалеете. Сделайте эти месяцы временем для новых начинаний. Не сомневайтесь: в 2018-м вы заново поверите в жизнь. Впервые за долгое время вы будете с надеждой смотреть в будущее.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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